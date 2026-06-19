FM大阪『E∞Tracks Selection』2026年7月～12月度 DJがDXTEENとVIBYに決定！

株式会社エフエム大阪

FM大阪『E∞Tracks Selection』（ヨミ：イートラックセレクション）の2026年7月～12月度のレギュラーDJが、DXTEENとVIBYに決定しました。「E∞Tracks Selection」は、POWER PLAYや E∞Tracks に選ばれるなど、FM 大阪と関係の深いアーティストが隔週でレギュラーDJ を担当する、半年間の期間限定番組です。

DXTEENのE∞Tracks Selection

放送日：隔週水曜日 19:30～20:00

初回放送日：7月1日(水) ※以後隔週

(C)UNIVERSAL SIGMA／LAPONE ENTERTAINMENT

<プロフィール>

大久保波留、田中笑太郎、谷口太一、寺尾香信、平本健、福田歩汰の6名で結成されたグローバルボーイズグループ。

グループ名の「DXTEEN」(ディエックスティーン)は夢（Dream）を目指し、一歩一歩、拡張（eXtension）・拡大（eXpand）しながら成長していき、努力と挑戦を重ねていく6人の青春（Teen）の“無限な可能性”を表現し、時間が経ち成長しても夢見る青春心を失わず、夢をさらに大きくしていくという意味が込められている。

VIBYのE∞Tracks Selection

放送日：隔週水曜日 19:30～20:00

初回放送日：7月8日(水) ※以後隔週

<プロフィール>

次世代アーティスト制作プラットフォーム「Rii.MJ」から誕生する初のアーティスト。全員が10代の日本人メンバー5名で構成。

「今の時代を生きる少年たち」の率直でピュアな感情を、音楽とパフォーマンスを通じてダイレクトに描きます。

K-POPのハイクオリティな制作システムと、J-POPが持つ青春の情緒や文化的な感受性を融合させた、「感性」を起点にした新感覚IP。単なる”アイドル”にとどまらず、ストーリー・感情・ビジュアルを兼ね備えた存在として、次世代の「青春の象徴」を目指します。

【番組概要】

▪️タイトル ：『DXTEENのE∞Tracks Selection』

▪️放送日 ：隔週水曜日 19:30～20:00

▪️初回放送日：7月1日(水) ※以後隔週

▪️メッセージ：このたび、FM大阪でレギュラー番組を担当させていただくことになりました！本当にありがとうございます！

ラジオという形で、僕たちの音楽や想いはもちろん、普段の何気ない会話や素顔の部分までお届けできることを、とても楽しみにしています。

また、メンバーの中には関西出身の谷口太一・平本健の2名もいるので、ツッコミやノリの良さにもぜひ注目していただきたいです！関西らしい空気感も大事にしながら、「聴いてよかった！」と思ってもらえる番組を目指します！

ぜひ、僕たちと一緒に楽しい時間を過ごしましょ！

▪️タイトル ：『VIBYのE∞Tracks Selection』

▪️放送日 ：隔週水曜日 19:30～20:00

▪️初回放送日：7月8日(水) ※以後隔週

▪️メッセージ：関西で初のレギュラー番組をいただけて、大変光栄に思っています。

このような機会をいただき、本当にありがとうございます！

関西出身のIO,RENKIの2名がメインパーソナリティーを務めます！

初回放送はメンバー全員で出演させていただく予定なのでぜひチェックしてください。

▪️詳細 ：https://www.fmosaka.net/_ct/17846509