アニメ制作会社・株式会社武右ェ門と連携　CGクリエイター育成に向けたプログラムを開始

デジタルハリウッド株式会社

IT関連及びデジタルコンテンツの人材育成スクール[デジタルハリウッド] （運営会社：デジタルハリウッド株式会社、本社/本校：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：藤井雅徳）では、アニメ業界で活躍できるCGクリエイターの育成を目的に、アニメ制作会社との連携を強化しています。

この度、その取り組みの一環として、株式会社武右ェ門との連携を開始いたします。業界で活躍するクリエイターとの接点を創出することで、受講生の実践的なスキル向上を図るとともに、アニメ業界への理解や関心を深める機会を提供します。

【背景：拡大するアニメ市場とCG人材育成】

国内外でアニメ市場が拡大を続けるなか、制作現場ではCG技術の活用が進み、3DCGクリエイターの需要も高まっています。一方で、人材不足は業界全体の課題となっており、実践的なスキルを備えたCGクリエイターの育成が求められています。デジタルハリウッドではこうした業界課題をふまえ、アニメ制作会社との連携による学習機会の創出に取り組んでいます。受講生が現場を意識した実践的なスキルを習得できるだけでなく、企業にとっても業界で求められる人材の育成につながる取り組みを通じて、教育と業界をつなぐ環境づくりを推進しています。

【株式会社武右ェ門との取り組み概要】

◆コンテストを開催

企業が設定したオリジナル課題に対し、受講生がアニメーション作品の制作に取り組みます。完成作品は企業担当者が審査・講評を行い、上位入賞者には制作現場の視点によるフィードバックが提供されます。制作現場で求められる考え方や視点に基づく講評を受けることで、今後のスキル向上や作品制作に活かすことができます。

◆メイキングイベントを開催

株式会社武右ェ門より高山清彦氏、篠田周二氏、笠原季生氏をゲストに迎え、メイキングイベントを6月25日（木）に開催いたします。

本イベントでは、アニメ制作におけるCG技術の活用について、デジタルハリウッド卒業生でもある3名のクリエイターが、実際の制作事例や作例を交えながら解説します。CGがアニメ制作の現場でどのように活用されているのかを学ぶことで、業界理解を深める機会を提供します。

※本イベントは、受講生および入学検討者のみ参加することができます。入学をご検討の方は当日のイベント開始前17:30より合同説明会を行いますので、そちらにご参加ください。

詳細・お申込みはこちら：https://school.dhw.co.jp/school/tokyo/event/event306.html

【今後の展開】

デジタルハリウッドでは今後も、株式会社武右ェ門をはじめとするアニメ制作会社との連携を推進し、業界の知見を活かした実践的な教育プログラムの企画・実施に取り組んでまいります。

受講生が現場で求められるスキルや視点を学べる機会を拡充することで、業界が求める実践力を備えた人材の育成を推進してまいります。また、アニメ業界を志す方々にとって学びの場として選ばれる教育機関となることで、業界への人材輩出に貢献してまいります。

【株式会社武右ェ門について】

https://buemon.com/

株式会社武右ェ門は、2014年設立の3DCGを主軸とするアニメ・映像制作会社です。社内に背景美術チームを擁し、オリジナル企画・制作からTV・劇場アニメのCGパート制作まで幅広く手がけています。YouTube Originalsで配信中の『OBSOLETE』、オリジナル短編『風の又三郎』『星の子どもとはじまりの樹』のほか、CG制作を担当した『コードギアス 奪還のロゼ』『バクテン!!』『クロスアンジュ 天使と竜の輪舞』など多数の作品に携わっています。

【開講コースのご案内】

デジタルハリウッドでは対面でのコミュニケーションをとりながら学習をしたい方、新しい環境に身を置いて学びたい方、クリエイティブな環境で学習を進めたい方におすすめの学習環境を整えています。学習環境を実際にご覧になりたい方は無料説明会・カウンセリングを随時開催しておりますので、ぜひご参加ください。

CG分野に関するコースは下記校舎で開講しています。

■デジタルハリウッド東京本校(御茶ノ水)

・本科CG/VFX専攻

・本科CG/VFX専攻(ALクラス)

・本科XR専攻

・専科3DCGデザイナー専攻

・CGGYM

■デジタルハリウッド大阪本校

・本科CG/VFX専攻

・専科3DCGデザイナー専攻

・CGGYM

コースの詳細はこちら：https://school.dhw.co.jp/course/cgvfx/

【第四次産業革命スキル習得講座について】

本制度の対象コースはこちら

https://school.dhw.co.jp/prospectus/reskillprogram/

リスキリング支援事業もございます

（※但し受講開始時期の条件がコース毎に異なります。詳細はお尋ねください）

https://school.dhw.co.jp/prospectus/careerup_reskilling.html

【説明会、カウンセリングのお問い合わせ［参加無料］】

ご受講に関する相談、各コースの詳細や第四次産業革命スキル習得講座のほか、リスキリング支援事業など、個別にご案内いたします。下記リンクより通学しやすい校舎を選択の上、ご予約ください。

参加形式（校舎・オンライン）をお選びいただけます。

https://school.dhw.co.jp/form/counseling/

【デジタルハリウッド（専門スクール）について】

https://school.dhw.co.jp/

1994年10月、デジタルハリウッド株式会社の設立と同時に東京・御茶ノ水に本校として開校。現在は東京の他、大阪・梅田にも開校。主に社会人を対象に、Web・デザイン・3DCG・VFX・映像・グラフィック等のプロを養成し、各産業界への就転職や独立を目指す通学の専門スクール。