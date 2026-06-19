7/7（火）シン・ユーザビリティテスト：ユーザビリティテスト環境の再設計「プロダクトマネジメントとUI/UXデザインを考える会vol.3」を開催

株式会社アピリッツ

≪背景≫

ユーザビリティテスト（UT）の重要性が認知される一方、現場では「誰が・いつ・どう分析するか」が曖昧で、十分に活用しきれていない課題があります。

本勉強会では、【AI時代におけるUTの設計・分析・実施体制を深掘り】し、理論に終始せず、チーム全員がUTを自走できるようになるための、明日から現場で使える実践的なヒントを共有いたします。

≪このような方におすすめ≫

- UTが属人化していて、チームに広がらないと感じている方- AIを使ってテスト設計・分析を効率化したい方- UIデザイナーとして、役割や成果の出し方を考えたい方- PdMとして、検証を意思決定にもっと活かしたい方- UTフェーズにデザイナー以外も関わる体制をつくりたい方

ひとつでも当てはまる方は、ぜひ本勉強会へご参加ください。

≪開催概要≫

日程：2026年7月7日（火）19:00～20:30（予定）

※勉強会終了後、同会場にて懇親会（無料）を用意しております。

会場：株式会社アピリッツ

住所：東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー 24階

▼詳細・申込はこちらから

https://wbccollege20260707.peatix.com/

≪登壇者≫

〈パネラー〉

菅原 大介（株式会社アイスリーデザイン：chapter UI/UXデザイングループ スペシャリスト）

ふるじゅん（合同会社DMM.com：コプラットフォーム開発本部 デザイナー/プロダクトマネージャー）

まあや（株式会社スタディスト：プロダクトデザイナー 兼 リサーチャー）

〈司会〉

ウメムラ タカシ（株式会社アピリッツ：VP of Design / HCD学部部長）

≪アイスリーデザインについて≫

アイスリーデザイン(https://www.i3design.jp/)は、Design × AI × Engineeringに精通したAI駆動のデジタルエンジニアリング企業です。AIをフル活用した開発スタイルで顧客のデジタルプロダクトの開発 & UX/UI支援ならびに顧客のAIトランスフォーメーション(AX)を支援します。

≪WBCカレッジについて≫

株式会社アピリッツ(https://appirits.com)が開催する、筋肉質を目指す勉強会「WebBootCampCollege」の総称です。

WBCカレッジを課外活動として開催し、顧客の事業成長を共につくる共創パートナーとしてのベストプラクティスを公開します！

≪会社概要≫

会社名：株式会社アピリッツ

所在地：〒150-6224 東京都渋谷区桜丘町 1 番 1 号 渋谷サクラステージ SHIBUYA タワー 24 階

代表者 ：代表取締役 和田 順児

設立：2000 年 7 月

URL：https://appirits.com/

事業内容：

Web サービスの企画・運営

Web サービスのコンサルティング・アクセス解析

Web サービスのパッケージ・ASP の開発・販売

Web サービスシステムの受託開発

Web サービスシステムのインフラ構築・保守・監視

オンラインゲームの企画・開発・運営