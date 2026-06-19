7/7（火）シン・ユーザビリティテスト：ユーザビリティテスト環境の再設計「プロダクトマネジメントとUI/UXデザインを考える会vol.3」を開催
≪背景≫
ユーザビリティテスト（UT）の重要性が認知される一方、現場では「誰が・いつ・どう分析するか」が曖昧で、十分に活用しきれていない課題があります。
本勉強会では、【AI時代におけるUTの設計・分析・実施体制を深掘り】し、理論に終始せず、チーム全員がUTを自走できるようになるための、明日から現場で使える実践的なヒントを共有いたします。
≪このような方におすすめ≫
- UTが属人化していて、チームに広がらないと感じている方
- AIを使ってテスト設計・分析を効率化したい方
- UIデザイナーとして、役割や成果の出し方を考えたい方
- PdMとして、検証を意思決定にもっと活かしたい方
- UTフェーズにデザイナー以外も関わる体制をつくりたい方
ひとつでも当てはまる方は、ぜひ本勉強会へご参加ください。
≪開催概要≫
日程：2026年7月7日（火）19:00～20:30（予定）
※勉強会終了後、同会場にて懇親会（無料）を用意しております。
会場：株式会社アピリッツ
住所：東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー 24階
▼詳細・申込はこちらから
https://wbccollege20260707.peatix.com/
≪登壇者≫
〈パネラー〉
菅原 大介（株式会社アイスリーデザイン：chapter UI/UXデザイングループ スペシャリスト）
ふるじゅん（合同会社DMM.com：コプラットフォーム開発本部 デザイナー/プロダクトマネージャー）
まあや（株式会社スタディスト：プロダクトデザイナー 兼 リサーチャー）
〈司会〉
ウメムラ タカシ（株式会社アピリッツ：VP of Design / HCD学部部長）
≪アイスリーデザインについて≫
アイスリーデザイン(https://www.i3design.jp/)は、Design × AI × Engineeringに精通したAI駆動のデジタルエンジニアリング企業です。AIをフル活用した開発スタイルで顧客のデジタルプロダクトの開発 & UX/UI支援ならびに顧客のAIトランスフォーメーション(AX)を支援します。
≪WBCカレッジについて≫
株式会社アピリッツ(https://appirits.com)が開催する、筋肉質を目指す勉強会「WebBootCampCollege」の総称です。
WBCカレッジを課外活動として開催し、顧客の事業成長を共につくる共創パートナーとしてのベストプラクティスを公開します！
≪会社概要≫
会社名：株式会社アピリッツ
所在地：〒150-6224 東京都渋谷区桜丘町 1 番 1 号 渋谷サクラステージ SHIBUYA タワー 24 階
代表者 ：代表取締役 和田 順児
設立：2000 年 7 月
URL：https://appirits.com/
事業内容：
Web サービスの企画・運営
Web サービスのコンサルティング・アクセス解析
Web サービスのパッケージ・ASP の開発・販売
Web サービスシステムの受託開発
Web サービスシステムのインフラ構築・保守・監視
オンラインゲームの企画・開発・運営