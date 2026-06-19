HEY-SMITHが「NO MUSIC, NO LIFE.」に初登場！焼き肉店でお酒を片手に楽しむ最新ビジュアルを解禁

タワーレコード株式会社

タワーレコードでは、誕生から30周年を迎えた「NO MUSIC, NO LIFE.」の最新版ポスターにHEY-SMITHが初登場。同ポスターは、6月23日（火）よりタワーレコードおよびタワーレコードミニ全店で順次掲出します。

今年結成20周年を迎えたパンクバンド・HEY-SMITHが登場する今回の「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスターは、東京・五反田にある焼肉 親鳥専門店「ばかたれ」で撮影されました。ジョッキ片手に最高の笑顔が収められたポスターの文字は、猪狩秀平による直筆です。HEY-SMITHが同ポスターに登場するのは、単独では初となります。

このポスターは6月23日（火）から順次、全国のタワーレコードおよびタワーレコードミニで掲出。メンバーが七輪を囲んだ楽しそうな撮影現場での様子は、後日メイキング映像・レポートとして「NO MUSIC, NO LIFE.」サイトおよび公式SNS、Mikikiにて公開します。

「NO MUSIC, NO LIFE.」オフィシャルサイト

https://nomusicnolife.jp/(https://nomusicnolife.jp/)

■「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスタープレゼント

対象商品をタワーレコードおよびタワーレコードミニ、タワーレコード オンラインのいずれかで、ご購入いただいた方のなかから抽選で10名様にHEY-SMITHメンバー直筆サイン入り「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスターをプレゼント。店舗で購入の場合は応募QRコード付きレシートより、タワーレコード オンラインで購入の場合は下記応募フォームより抽選にご応募ください。応募にはメンバーズ登録が必要となります。なお、ご予約済みの方も対象となります。

応募フォーム：https://tower.jp/heysmith2606

応募期間：6月23日（火）～7月6日（月）23:59

対象商品：HEY-SMITH × Less Than Jake『Unity』通常盤/限定盤

■リリース情報

アーティスト：HEY-SMITH × Less Than Jake

タイトル：Unity

レーベル：ポニーキャニオン

発売日：6月24日（水）

通常盤＜CD＞

PCCA-06525

2,200円（税込）

限定盤＜CD+Tシャツ＞

PCCA-06526～31

5,500円（税込）

■HEY-SMITHプロフィール

2006年結成。メロディックパンクにホーンセクションも加えた編成のパンクバンド。毎年、年間約150本近くのライブを行う生粋のライブバンド。2021～22年のコロナ禍でも、47都道府県49公演のライブハウスツアーを敢行し全会場SOLD OUT。2022年3月にはバンド結成15周年ワンマンショーを東京・有明ガーデンシアーターで開催しSOLD OUT。10月には、フルキャパシティの全都市Zeppツアーも全会場SOLD OUT。2023年、結成17年目にしてTVアニメ『東京リベンジャーズ 天竺編』ED主題歌「Say My Name」でメジャーデビューし、アルバム「Rest In Punk」をリリース。全55本の全国ツアーも全公演完売させ約4万人を動員した。毎年、大阪府泉大津フェニックスにて自身主催の野外フェス『OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL』を開催し、2024年、2025年共に2日間完売で約3.2万人を動員している。2026年にはバンド結成20周年を迎え、47都道府県ツアー＆約5年振りとなるワンマン公演を大阪城ホールで開催する。

■「NO MUSIC, NO LIFE.」公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/tower_nmnl/

X：https://twitter.com/TOWER_NMNL