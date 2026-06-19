『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』音源プライズ初登場！羅針が光って「猗窩座 出現」のサウンドが鳴る！エス・トラストオリジナルの「フラッシュすてーじ」シリーズ第一弾！

株式会社エス・トラスト

株式会社エス・トラスト（本社：大阪市西区、代表取締役：井田 金吾、以下 エス・トラスト）は、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』のアミューズメント専用景品(プライズ)で、猗窩座破壊殺・羅針サウンドフラッシュすてーじ（デコシール付）を2026年7月4週より全国のゲームセンター・オンラインクレーンゲームへ順次投入いたします。

■フラッシュすてーじ(フラすて)とは？

推し活にぴったり！自分のフィギュアやぬいをオンザステージして遊べるアイテム！

輝くステージとサウンドであの作品の世界観を演出できる、映え度◎◎◎の新シリーズです。

■スイッチひとつで簡単操作！羅針が光って「猗窩座 出現」のサウンドが鳴る

■推しぬいやフィギュアと撮影もできる！

操作動画はこちらをご覧ください。 :https://s-trust.jp/wp-content/uploads/2026/06/OTONASHI_KIMETSU_flashstageDOUGA260525-1.mp4

あの名場面をフィギュアやぬいで再現できる！？

■すてーじをデコって楽しく遊べるシール付き！

自分だけのすてーじを作って遊ぼう！

劇場版「鬼滅の刃」無限城編 猗窩座破壊殺・羅針サウンドフラッシュすてーじ（デコシール付）

●発売日：2026年7月4週より順次投入予定

●1種

●パッケージサイズ：約22×23×7.5cm

●本体サイズ：約φ20×2.5cm

●中身：本体：1個／デコシール：1シート

●単四電池3本使用(別売)

■作品情報

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』公式サイト

https://kimetsu.com/anime/mugenjyohen_movie/

販売ルート：全国のアミューズメント施設（ゲームセンター、オンラインクレーンゲーム）

発売元：株式会社エス・トラスト

商品サイト：https://www.s-trust.jp/

エス・トラスト公式X(@s_trust_info)：https://x.com/s_trust_info



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