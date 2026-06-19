T.Y.HARBOR Breweryのクラフトビールがモダンなデザインの缶ビールになって登場！天王洲「BREWS」にて発売スタート。

株式会社タイソンズアンドカンパニー

株式会社タイソンズアンドカンパニー（東京都品川区、代表取締役社長寺田心平）は、東京で最も歴史の長いクラフトビール醸造所「T.Y.HARBOR Brewery」の缶ビールを2026年6月19日（金）より発売いたします。

1997年の創業以来、東京のクラフトビールカルチャーを牽引してきた「T.Y.HARBOR Brewery」。この度、最新の設備を導入した「BREWS」の開設という大きな節目を機に、ブランドの全面的なアップグレードを行いました。

新パッケージについて

T.Y.HARBOR Breweryのロゴを象徴する、特徴的な六角形のシルエット。これは、かつて醸造タンクが置かれていたレストラン「T.Y.HARBOR」の屋根の形に由来しています。屋根が目の前の運河に映り込み、水面に美しい六角形を浮かび上がらせていたという、歴史ある情景から生まれたデザインです。

今回のアップグレードでは、オリジナルの六角形ロゴの特徴を残しつつ、よりモダンでインパクトのあるデザインに生まれ変わりました。一目で「T.Y.HARBOR」だと分かるアイコニックなデザインと、パッと目を引くポップで洗練されたカラーリングが特徴です。

手にするだけで気分が上がる新しいパッケージは、おうち時間やアウトドアなど、現代の多様なライフスタイルに合わせて、様々なシチュエーションでお楽しみいただけます。

グラフィックデザイン：MORI DESIGN INC. 森 治樹 (モリ ハルキ)氏

機能する・伝わるデザインを軸に、時代を超えて記憶に残るデザイン表現を目指すグラフィックデザイン事務所MORI DESIGN INC. 代表。日本グラフィックデザイナー協会（JAGDA）会員。株式会社タイソンズアンドカンパニーの店舗ロゴやパッケージデザインを担当しています。

販売情報について

天王洲「BREWS」や「breadworks聖護院」、ECサイトでご購入いただけるほか、品川区のふるさと納税返礼品としてもお取り扱いがございます。醸造所を間近で体感できる「Breweryツアー見学体験（お土産付き）」をはじめ、今後は「ご自宅で楽しめるビールセット」も登場予定です。

[ECサイトはこちら](https://store.tysons.jp/)

[ふるさと納税特設サイトはこちら](https://furusato-shinagawa.jp/goods/index.php?g_name=&comp_id=123)

[breadworks聖護院アクセス情報はこちら](https://www.tysons.jp/breadworks/access-shogo-in/)

BREWSでは、単品販売はもちろん、お好みの缶ビールを組み合わせてテイクアウトすることが可能。ECサイトでは、６缶用テイクアウトパック(ペールエール2本、ウィートエール1本、アンバーエール1本、IPA1本、インペリアルスタウト1本入り)もご用意しています。

今後は定番ラインナップに加え、月替わりで登場するシーズナルビールや、数量限定のリミテッドビールも順次販売するとともに、取扱店舗も拡大予定です。その時期にしか出会えない一期一会の味わいを、ぜひお楽しみください。

T.Y.HARBOR Brewery について

1997年創業のレストラン「T.Y.HARBOR」店内に併設された醸造所「T.Y.HARBOR Brewery」は、東京で最も長い歴史を誇るクラフトビール醸造所です。30年近くが経過し老朽化した醸造設備を入れ替えるにあたり、既存の場所ではスペースや工事に制約があることからメインブルワリーを隣接倉庫に開設した「BREWS」内に移転。最新設備の導入により、酸素による劣化を極力排除しつつ熱効率の向上でオフフレーバーが揮発しやすくなったことで、創業以来の定番ビールも更に洗練された味わいへとアップグレードしました。



また新醸造所は品質向上だけでなく労働環境や自然環境への配慮も目的としています。不要な作業を自動化して安全で働きやすく品質管理に集中できる環境を実現しつつ、これまで廃棄されていたモルト粕のアップサイクルも開始。自社キッチンでは、パンやグラノーラなどのメニューに活用し、提携牧場では飼料として利用、その牧場から出るたい肥を提携農園で肥料として利用してもらうことで生産された牛肉やフルーツを自社商品に活用する取り組みも始めています。

ブルーマスター 阿部和永

1997年のT.Y.HARBOR立ち上げ時、当時のオーナーであった寺田倉庫の社内公募に手を挙げてビールづくりの道へ。1年間ビールの醸造技術を学びながら、今につながる高品質な原材料を用いたクラフトビールのレシピを開発。以後、原材料をブラッシュアップしながら、変わらないクオリティーを守り続けている。

BREWS (ブリューズ)

T.Y.HARBOR Breweryのクラフトビール醸造所と、NOZY COFFEEのコーヒー豆焙煎所を併設した複合施設。

住所：東京都品川区東品川2-1-3

電話番号：03-6433-9033

営業時間：11:00 ~ 21:00

アクセス：東京モノレール 天王洲アイル駅 中央口・りんかい線 天王洲アイル駅 B出口より 徒歩約5分

HP：https://www.tysons.jp/brews

Instagram：https://www.instagram.com/brews_brewery_roastery/

商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19286/table/39_1_cf7f67fdf94adb0146c846cb01d6e246.jpg?v=202606190152 ]

TYSONS & COMPANYとは

「T.Y.HARBOR」や「CICADA」、「IVY PLACE」をはじめとした世界観のあるレストランの運営や、ビールやパン、コーヒーなど自社製クラフトの製造を行う、食のマルチブランドカンパニー。

https://www.tysons.jp/