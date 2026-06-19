『U-NEXT BOXING.6 トリプル世界タイトルマッチ』7月20日（月・祝）開催決定！増田vs比嘉の王座決定戦、王者・岩田の防衛戦、拳四朗の3階級制覇挑戦を独占ライブ配信！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、7月20日（月・祝）に開催される『U-NEXT BOXING.6 トリプル世界タイトルマッチ』を独占ライブ配信いたします。本大会は、月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。

本興行では、日本のボクシング界を牽引するトップランカー、寺地拳四朗、比嘉大吾、岩田翔吉、増田陸の4名が一堂に会する、『U-NEXT BOXING.6 トリプル世界タイトルマッチ』の舞台が用意されました。それぞれの世界王座を懸けた3大世界戦が行われます。

WBA世界バンタム級王座決定戦

増田 陸(帝拳) vs. 比嘉大吾(志成)

WBA世界バンタム級1位の増田陸［10勝（9KO）1敗］と、同級2位で元WBC世界フライ級王者の比嘉大吾［21勝（19KO）3敗3分］による世界王座決定戦。高いKO率を持つ新旧の強打者が激突します。増田は2023年8月に当時の日本王者・堤聖也に判定負けを喫したものの、その後は連勝をマーク。2026年3月には世界5階級制覇王者のレジェンド、ノニト・ドネアを8回TKOで破る快挙を果たし、勢いそのままに自身初の世界挑戦へと臨みます。対する比嘉は2018年に世界王座を失ってから階級を上げ、約7年ぶりの世界王座返り咲きを狙う一戦です。

WBO世界スーパーフライ級王座決定戦

寺地拳四朗(B.M.B) vs. イスラエル・ゴンザレス(メキシコ)

WBO世界スーパーフライ級3位の前WBC・WBA世界ライトフライ級統一王者・寺地拳四朗［25勝（16KO）2敗］が、新たな階級へステージを移し3階級制覇に挑む王座決定戦。対戦相手は同級4位のイスラエル・ゴンザレス［32勝（12KO）5敗2分］。ゴンザレスは過去にローマン・ゴンザレスやジェシー・ロドリゲスら世界王者とフルラウンドを戦い抜いた実績を持つタフな実力者であり、新階級における寺地の対応力が試される一戦です。

WBC世界ライトフライ級タイトルマッチ

岩田翔吉(帝拳) vs. エリック・バディージョ(メキシコ)

WBC世界ライトフライ級王者・岩田翔吉［16勝（13KO）2敗］の防衛戦。対戦相手は同級1位で19戦19勝無敗の指名挑戦者、エリック・バディージョ。一度は世界王座陥落を経験しながらも、2026年3月に見事世界王座返り咲きを果たした岩田が、圧倒的なスピードと鋭い踏み込みから繰り出されるキレのあるアッパーを武器に、最強の挑戦者を迎え撃ちます。

見逃せない豪華カードが揃う『U-NEXT BOXING.6 トリプル世界タイトルマッチ』。熱き戦いの数々を、ぜひご覧ください。

『U-NEXT BOXING.6 トリプル世界タイトルマッチ』

【ライブ配信】2026年7月20日（月・祝）全試合配信予定

※試合開始時間、ライブ配信開始時間は後日お知らせします

【見逃し配信】配信準備完了次第~2026年8月19日(水)23:59まで

【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000014882

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください。

【会場】両国国技館

対戦カード

メインイベント

WBA世界バンタム級王座決定戦

増田 陸(帝拳) vs. 比嘉大吾(志成)

セミファイナル

WBO世界スーパーフライ級王座決定戦

寺地拳四朗(B.M.B) vs. イスラエル・ゴンザレス(メキシコ)

WBC世界ライトフライ級タイトルマッチ

王者・岩田翔吉(帝拳) vs. エリック・バディージョ(メキシコ)

ほかカードあり

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年5月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり