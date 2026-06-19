「atmos」から「読売ジャイアンツ」にフューチャーした 「New Era(R)」のスペシャルエディションが登場

Foot Locker atmos Japan合同会社

東京からストリートカルチャーを発信し続ける「atmos」と、長い歴史と伝統を持つ球団「読売ジャイアンツ」にフィーチャーした「New Era(R)」によるスペシャルエディションが登場いたします。

【PRODUCT】

NEW ERA

5950 atmos YG BLK / GRY

No:15210771 / 15210770

Price: 7,150円 (税込)

Color: BLACK / GREY

Size:7,7(1/8),7(1/4),7(3/8),7(1/2),7(5/8),7(3/4),7(7/8),8

Release: 2026年6月27日(土)

展開店舗：atmos各店、atmosオンラインショップ



【抽選詳細】

2026年6月20日(土)9時00分 - 6月26日(金)8時59分

https://www.atmos-tokyo.com/lp/newera-59fifty-atmos-giants(https://www.atmos-tokyo.com/lp/newera-59fifty-atmos-giants%E2%80%8B)

「atmos」の設立年でもある“2000年”をテーマに、「読売ジャイアンツ」がリーグ優勝・日本一を成し遂げた当時の空気感を落とし込んだ、 特別仕様の〈59FIFTY〉が完成いたしました。

フロントには、現在のデザインとは異なる2000年当時のクラシックなGIANTSロゴを採用。 サイドには、2000年の優勝を記念して制作されたチャンピオンワッペンを再現し刺繍で配置することで、あの時代の熱狂と栄光をディテールとして刻み込みました。

さらに、本作では2000年当時には存在しなかった“ビジターカラー”のグレーを新たにラインナップ。 伝統的なチームカラーに、「atmos」ならではのストリートの感性を融合し、クラシックと現代性を兼ね備えたデザインに仕上げました。

「読売ジャイアンツ」の歴史と、2000年にスタートした「atmos」のルーツ。同じ時代を駆け抜けてきた両者のストーリーを重ね合わせた本作は、単なるスポーツアイテムに留まらず、 東京カルチャーの記憶を纏うコレクタブルなスペシャルプロダクトとなっております。

本作は、2026年6月20日(土)よりatmosオンラインショップにて抽選開始、6月27日(土)よりatmos各店、atmosオンラインショップにて発売いたします。

https://www.atmos-tokyo.com(https://www.atmos-tokyo.com%E2%80%8B)

SHOP名である”atmos (アトモス)”は、atmosphere(大気)から由来し、大気のようにそこにあって当然のようなSHOPでありたい。“atmos”は、2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。ファッションとしてのスニーカーをテーマに、店内はスニーカーウォールを設置。ナショナルブランドとのコラボレーションやエクスクルーシブモデルをはじめ、最新プロダクトのテストローンチやマーケティングなど東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信しています。

https://www.neweracap.jp/(https://www.neweracap.jp/%E2%80%8B)

New Era(R)は米国で1920年に設立された100年を超える歴史を持つスポーツ・ライフスタイルブランドです。

MLB（メジャーリーグベースボール）唯一の公式選手用キャップサプライヤーであり、そのルーツはスポーツにありますが、数多くのブランド、アーティストとのコラボレーションや、新しいスタイル、カテゴリーの商品を生み続けることで、ファッション・カルチャーの領域でも高い支持を受けています。代表的なモデルの59FIFTY(R)をはじめ、多彩なシルエットのヘッドウェアから、アパレル、バッグ、アクセサリーまで多彩なラインナップを展開しています。