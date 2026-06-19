上野マルイで期間限定の手塚治虫ショップ『ケンエレファント×手塚治虫キャラクターズショップ』

株式会社ケンエレファント

アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石山健三）が運営するソフビスタジオ「中空工房（ちゅうくうこうぼう）」は、株式会社手塚プロダクションと共同で手塚治虫のキャラクターグッズを展開するPOP UP SHOP『ケンエレファント×手塚治虫キャラクターズショップ』を、2026年8月28日(金)～9月6日(日)まで上野マルイで開催いたします。

(C)Tezuka Productions

本ショップでは、手塚プロダクション監修のもと原作漫画の名シーンを立体化したソフビシリーズ『手塚治虫キャラクターズ Sofvi Collection』やカプセルトイと、ケンエレファントがこれまで展開してきたコラボレーションアイテムを販売いたします。

その他にも、手塚治虫のキャラクターグッズも集結し、手塚治虫作品の世界観をさまざまなアイテムを通じて体感いただける特別なショップとなっています。

今回のイベントでは、初お披露目となる新作ソフビの展示も予定しております。

ぜひこの機会に会場へ足をお運びください。

【 『ケンエレファント×手塚治虫キャラクターズショップ』 開催概要】

■開店日：2026年8月28日(金)～9月6日(日)

■所在地：上野マルイ 5Fカレンダリウム（〒110-8502 東京都台東区上野6-15-1）

■営業時間：11:00～19:00

※入場無料、会期中無休

※施設の営業時間とは異なります。

※すべての内容に関して予告なく変更や中止となる場合がございます。予めご了承ください。

【中空工房 ブランド紹介】

ケンエレファントの「世界をもっと面白くする」というミッションのもとに生まれたソフビブランドです。東京・墨田にある自社工房を拠点に、昭和の時代から受け継がれてきた製造技術を大切にしながら、熟練した職人の手によって製品を生み出しています。

また、海外工場においては新しい表現を支える環境づくりを進め、ものづくりの体制強化にも取り組んでいます。ソフビをアートピースとして捉え、その可能性を探求し続けながら、技術と創造の両面で新たな表現に挑戦しています。

Webサイト ：https://kenelephant.co.jp/chukukobo/

Instagram：https://www.instagram.com/chukukobo/

【株式会社ケンエレファントについて】

・所在地：〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-1-14 A＆Xビル4Ｆ

・代表取締役社長：石山 健三

・設立：2000年2月9日

・事業内容：カプセルトイ／ミニチュア商品の企画・製造・販売、アートショップ・工房・出版事業の運営 ほか

・公式HP：https://www.kenelephant.co.jp

・X（旧Twitter）：https://twitter.com/kenelestaff

・ケンエレファント公式Instagram：https://www.instagram.com/kenelephant2000/

・中空工房公式Instagram：https://www.instagram.com/chukukobo/