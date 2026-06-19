TVアニメ『WIND BREAKER』より 【でびデコパーカー】がテーマの新規描き起こしグッズが発売決定！

株式会社エディア

株式会社エディア（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:賀島 義成）の子会社、株式会社ティームエンタテインメント（本社 :東京都千代田区、代表取締役社長 :賀島 義成 以下 :ティームエンタテインメント）は、2026年8月に、TVアニメ『WIND BREAKER』のオリジナルグッズを発売することを、お知らせいたします。

TVアニメ『WIND BREAKER』【でびデコパーカー】ちびキャラver. 概要

今回はTVアニメ『WIND BREAKER』から「でびデコパーカー」をテーマに、「桜 遥」、「楡井 秋彦」、「杉下 京太郎」、「蘇枋 隼飛」、「桐生 三輝」、「梶 蓮」、「梅宮 一」、「兎耳山 丁子」、「十亀 条」、「硯 秀平」、「棪堂 哉真斗」の新規描き起こしイラストを使用したオリジナルグッズが発売決定！

アクリルスタンドやアクリルブロック、アクリルキーホルダー、お名前バッジ、ダイカットステッカー、ミニブロマイド、缶バッジなど、ファンの皆様に喜んでいただけるオリジナルグッズを取り揃えております。

ティームエンタテインメントECサイト「ティームストア」や全国のグッズ・ホビー取扱いショップ等にて予約受付中です。

TVアニメ『WIND BREAKER』【でびデコパーカー】ちびキャラver. 商品紹介

発売日：2026年8月下旬

ティームストア商品ページ：https://team-ec.jp/windbreaker(https://team-ec.jp/windbreaker)

(C)にいさとる・講談社／WIND BREAKER Project

また、描き下ろしグッズも再販売が決定！こちらもお見逃しなく！

発売日：2026年8月下旬

ティームストア商品ページ：https://team-ec.jp/windbreaker(https://team-ec.jp/windbreaker)

(C)にいさとる・講談社／WIND BREAKER Project

◆ティームストア 公式サイト： https://team-ec.jp/(https://team-ec.jp/)

◆ティームストア 公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/storeinfo_TEAM(https://twitter.com/storeinfo_TEAM)

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