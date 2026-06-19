【ドットアンドノード株式会社】「無料AIO診断レポート」提供開始 ── AI検索時代に自社サイトの現在地と改善点を可視化

ドットアンドノード株式会社

中小企業のWeb集客・SEO支援を手がけるドットアンドノード株式会社（静岡県静岡市／代表取締役 稲垣達也）は、「無料AIO診断レポート」の提供を、専用ランディングページの公開とあわせて開始しました。

自社サイトがAI検索にどれだけ対応できているかを競合比較した上で診断し、改善ポイントをまとめた約30ページのレポートを1週間以内に提供します。

https://dot-node.com/aio-geo-shindan/背景

ChatGPTやGemini、GoogleのAI概要といったAI検索の利用が広がり、ユーザーの検索行動が変化しています。

検索結果上でAIが回答を要約して提示することで、サイトを訪問せずに情報を得る「ゼロクリック」が増加し、従来の検索順位を前提としたSEOだけでは流入や問い合わせにつながりにくい場面が増えています。

こうした環境では、検索順位の獲得に加えて、AIに情報源として引用されるかどうかが新たな論点になります。

一方で、限られた人員でWeb集客を担う企業にとっては、自社サイトがこうした環境変化にどの程度対応できているかを客観的に把握する手段は限られているのが実情です。

サービス概要

サービス名：無料AIO診断レポート

提供内容：AIO・SEOの観点による自社サイトの診断、競合サイトとの比較分析、改善施策の提案

レポート：約30ページ

料金：無料

提供期間：申込から1週間以内

申込方法：ランディングページの申込フォームから必要事項を入力

URL：https://dot-node.com/aio-geo-shindan/

ドットアンドノードの支援アプローチ：3つの領域

本診断は、ドットアンドノードが提供する次の3領域の支援を前提に設計されています。

１.SEO対策による土台づくり：記事制作、キーワード選定、ドメインパワー強化、E-E-A-T（経験・専門性・権威性・信頼性）の観点によるコンテンツ品質の向上。

２.AIO対策：AIに引用されやすい文脈の設計、LLMO（大規模言語モデル最適化）・回答エンジン対応。

３.導線設計：コンテンツへの着地から問い合わせ・申込までを一貫して設計し、ビジネス成果につなげる動線の構築。

検索順位の獲得とAIへの引用は、いずれも基礎となるコンテンツ品質とサイト構造の上に成り立つという考え方に基づき、土台から一貫して支援します。

実績

ドットアンドノードはこれまでに、累計10,000記事以上の制作、7,000以上のキーワードでの検索上位獲得、Google Discoverへの掲載、AI検索エンジンでの引用などの実績があります。

業種別の支援例は次の通りです。

＜自動車販売会社様の例＞

サイトリニューアル直後の月間PV 0から、9ヶ月で月間PV 12,151を達成。

3位以内を獲得したキーワードは0から36に増加し、Google DiscoverおよびAI概要への引用実績も複数獲得しました。

＜司法書士法人様の例＞

4ヶ月で広告費を従来の3分の1に削減。問い合わせ件数は1.5倍、サイトアクセスは2倍となり、本来狙いたかった相続分野の案件を安定的に獲得。紹介頼みの集客スタイルの脱却に成功。

代表コメント

「AI検索に対応するうえで重要なのは、表層的な小手先の対策ではなく、E-E-A-Tやドメインパワーといった基礎をどれだけ固められているかです。本診断では、各社のサイトを客観的に評価し、AI検索時代に通用する具体的な打ち手をレポートにまとめて提示します。まずは現状を把握することが、成果への最初の一歩になります。」

会社概要

会社名：ドットアンドノード株式会社

所在地：〒420-0033 静岡県静岡市葵区昭和町10-4 Sozosya昭和町ビル201

代表者：代表取締役 稲垣達也

設立：2023年12月

事業内容：Webマーケティング支援（SEO対策、AIO対策、サイト制作、Web広告運用、コンテンツ制作）

電話番号：050-5369-1176 URL：https://dot-node.com/

お問い合わせ先

ドットアンドノード株式会社

電話：050-5369-1176

メール：info@dot-node.com

申込・問い合わせフォーム：https://dot-node.com/aio-geo-shindan/

用語解説

AIO（AI Optimization）：AI検索エンジンに評価されるための最適化施策の総称。

GEO（Generative Engine Optimization）：生成AI検索エンジン向けの最適化。

LLMO（Large Language Model Optimization）：大規模言語モデル最適化。

AEO（Answer Engine Optimization）：回答エンジン最適化。

E-E-A-T：Experience（経験）、Expertise（専門性）、Authoritativeness（権威性）、Trustworthiness（信頼性）。Googleが用いる品質評価の観点。