MLB公式直筆サイン入りボールミステリーBOXがMLB SHOPにて6月23日（火）より発売開始！

ファナティクス・ジャパン合同会社

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社（東京都港区、マネジングディレクター：川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」）は、MLB公式オンラインショップ（https://www.mlbshop.jp/ja/）（以下、MLB SHOP）にて、「Under Wraps 2026 MLB公式直筆サイン入りボール ミステリーBOX vol.1」の販売を2026年6月23日（火）12:00より開始いたします。

Fanatics Authenticが手がけるUnder Wrapsシリーズの定番商品である、「2026 MLB Baseballs Vol.1」には、MLB公式直筆サイン入りボールが1個ランダムで封入されています。試合で実際に使用されたボールや、著名なスポーツアーティストが描いたアートワークが施されたボールなど、MLB現役スター、次世代ルーキー、レジェンドプレイヤーの直筆サイン入りプロダクトが入手可能なプレミアムなミステリーボックスとなっております。

MLB SHOPでは300個の販売となります。この機会にぜひお楽しみください。

※追加販売の可能性あり

■販売サイト

MLB SHOP（https://www.mlbshop.jp/）

※お届け日は商品ページ上でご確認ください。

※お客様都合によるキャンセル、返品、交換は受け付けておりません。

※注文が殺到した場合や、天候・災害などで交通網に影響がある場合、お届けが遅延する場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

■商品ページ

https://www.mlbshop.jp/ja/x-9386(https://www.mlbshop.jp/ja/x-9386?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=2026-06-19)

※本商品は1会計10点までとなります。

■商品情報

Fanatics Authentic Under Wraps MLB Baseballs Vol.1

価格 ｜1 Box：\56,000（税込）

商品内容｜1 Box：公式直筆サイン入りボール×1

商品詳細｜

合計250名以上の輝かしいスターや次世代ルーキー、MLBレジェンドの中からランダムに封入されています。定番の選手1名のサイン入りボールから、複数選手によるサイン入りボール、著名なライブペインターによるアートワークが施されたサイン入りボール、実際に試合で使用されたサイン入りボールなど計8種のサイン入りボールを展開。

収録選手（サイン種別）｜

○ Single-signed

大谷翔平、アーロン・ジャッジ、ポール・スキーンズ、ブライス・ハーパー、ニック・カーツ、フアン・ソトなど

○ Inscribed

リーグでの功績、記録的な成績、MLBデビューなど、ユニークなエピソードが添えられたサインボール

○ Art

著名なスポーツアーティスト、アート・カバル、マイク・フロイドらが手がけたアートが施されたサイン入りボール

○ Multi-Signed

現役スター選手やレジェンドたちによる、複数選手のサインが入ったボール

○ Game-used

サイン入り選手実戦使用ボール

エリー・デ・ラ・クルーズ、アーロン・ジャッジ、ロマン・アンソニーなど

○ Rookies

今シーズン注目のルーキーをフォーカス

コナー・グリフィン、村上宗隆、JJ・ウェザーホルトなど

○ Specialty Baseballs

優勝チームや殿堂入り選手、ゴールドグラブ賞、ワールドシリーズ、オールスターゲームのロゴ入り、ゴールドカラーのボールなどの特別コレクション

○ Vintage

レジェンド選手サイン入りボール

ベーブ・ルース、サイ・ヤング、タイ・カッブなど

※1 Boxで全種類は揃いません。

※画像は全てイメージです。

※価格は全て税込み表記です。

※商品の販売方法やお届け時期の詳細は、各商品ページをご確認ください。

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社（英文表記：Fanatics Japan G.K.）】

本社：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー45階

代表（マネジングディレクター）：川名 正憲

事業内容：ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球4球団、Jリーグ6クラブ、Bリーグ4クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce（＝ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル）」を強みとしています。

会社ホームページ：https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト ：https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note ：https://note.com/fanatics_japan

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