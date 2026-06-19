Bambu Lab【4周年記念セール】人気製品が最大45%OFF！日頃の感謝を込めた特大キャンペーン開催！

一、キャンペーンメッセージ

Bambu Japan株式会社

おかげさまで、Bambu Labは4周年を迎えました。 これまで支えてくださった皆さまへの感謝を込めて、2026年6月19日（金）11:00より「4周年記念セール」を開催いたします。先行クーポンから毎週木曜の豪華抽選会、ポイント2倍、まとめ買い割引まで--盛りだくさんの特典をご用意しました。1ヶ月限定の大型セール、どうぞお見逃しなく。

二、キャンペーン概要

三、キャンペーン内容（一部抜粋｜Bambu Lab Japan 公式ストアより）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/121982/table/9_1_22da45849ebb4d72d1756b9e88c3e69a.jpg?v=202606190551 ]

１．3D プリンター

＊他のセール商品はセールページまで御覧ください。

２．フィラメント

＊他のセール商品はセールページまで御覧ください。

３．フィラメントまとめ買い割引

対象フィラメントはまとめ買いがお得！

- 4巻以上（4巻含む）で35%OFF- 10巻以上（10巻含む）で45%OFF

対象フィラメント：PLAベーシック | PLAマット | PLAピュア | PLAシルク+ | PLAマーブル | PLAメタル | PLAエアロ | PLAスパークル | PLAギャラクシー | PLAグラディエント | PLAウッド | PLA半透明 | PETGベーシック | PETG半透明 | 高速PETG | ABS | ASA | PLA CF | PETG CF

※割引後の価格は、各商品詳細ページおよびお支払いページにてご確認いただけます。

※請求書払いでのご購入は本キャンペーンの対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

※その他のフィラメント・アクセサリーの割引については、公式サイトをご覧ください。

4．限定特典

■ 特典１. ｜【週替わりラッキー抽選会】

期間中、メール登録でご参加いただける抽選会を全3回開催。

各メールアドレスにつき1回のみご参加いただけます（3回のうち、お好きな1回をお選びください）。

※すべて日本時間（JST）。当選発表は各回とも抽選日当日に行います。

【第1回のご注意】

セール期間中に有効なご注文があった方が対象です。

※ご注文がない場合は、代わりに30000円クーポンを進呈します。

■ 特典２. ｜毎週木曜は「ポイント2倍デー」

全カテゴリで通常ご購入金額の1倍ポイント還元のところ、

毎週木曜日のご注文はポイント2倍（×2）

■ 特典３. ｜初日・最終日限定「ラストオーダー全額還元」

2026年6月19日（金）・7月20日（月）の2日間、

それぞれその日の最後に成立したご注文をされたお客様に、ご注文金額を全額還元します（各日上限100,000円・全カテゴリ対象）。

最後の一押しは、あなたかもしれません。

■ 特典４. ｜全店舗対象「まとめ買い段階割引」

2026年6月26日（金）～ 7月20日（月）は、買えば買うほどお得に。

四、目玉商品を紹介

※【先行配布】メール登録でお得なクーポンとは併用不可

Bambu Lab A1 mini 3D プリンター：初心者向けの定番

通常価格：29800円（税込）

セール特価：26000円（税込）

リンク：https://jp.store.bambulab.com/products/a1-mini?variant=47751885848868

- 全自動キャリブレーション- AMS lite 併用で4色までマルチカラー印刷が可能- 静音造形（サイレントモードで ≤48 dB）- 全金属レールシステム- 自動流量補正キャリブレーション

Bambu Lab A1 3D プリンター：最高のコスパ

通常価格：48800円（税込）

セール特価：43000円（税込）

リンク：https://jp.store.bambulab.com/products/a1?variant=47751837384996

- 全自動キャリブレーション- マルチカラー印刷(※AMS lite併用で4色まで)- 自動流量補正キャリブレーション- 静音造形(サイレントモードで ≤48 dB)- 1クリックでノズル- 交換最大造形体積：256*256*256 mm³

Bambu Lab P2S Combo 3Dプリンター：筐体付き、高温素材までも多様なフィラメント対応

通常価格：148000円（税込）

セール特価：129000円（税込）

リンク：https://jp.store.bambulab.com/products/p2s

- 5インチ タッチスクリーン- AI障害検知- 自動フローダイナミクスキャリブレーション- マルチカラー造形- コールドエア冷却- アクティブ換気式フィラメント乾燥- 256×256×256 mm³ 造形サイズ

Bambu Lab PLA ピュア新発売！玩具や食品接触の安全基準に適合し、安全な室内3D造形に最適なPLAフィラメメント

6月19日 11:00（JST）販売スタート！まとめ買い割引も対象！

リンク：https://jp.store.bambulab.com/products/pla-pure

Bambu Labについて

- わずか5種類の成分。すべて食品接触安全基準認証済み- UL GREENGUARD認証取得の低放散設計- EU玩具安全基準認証取得

Bambu Lab（バンブーラボ）は、最先端の3Dプリンティング技術を提供する企業です。革新的なソリューションを通じて、高品質な3Dプリンターをお客様にお届けします。私たちは、創造性を刺激し、3Dプリントの可能性を広げることを使命としています。

公式サイト：https://bambulab.com/ja-jp(https://bambulab.com/ja-jp)

公式ストア：https://jp.store.bambulab.com(https://jp.store.bambulab.com)

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