AIショート動画SaaS「SHORTBOOSTER」、配信前に成果を試算できる「広告配信シミュレーション機能」を提供開始

BOOSTTECH株式会社

BOOSTTECH株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：武藤 尭行、URL：https://boosttech.jp/）は、AIショート動画生成・SNS一括配信SaaS「SHORTBOOSTER」において、配信前に期待成果を数値で把握できる新機能「広告配信シミュレーション機能」の提供を開始しました。本機能により、ユーザーは「どのプラットフォームに・いつ・何本配信すれば、どれほどのリーチ・エンゲージメントが期待できるか」を事前に試算できるようになります。

背景

ショート動画広告は中小企業からEC・D2C事業者、マーケティング代理店まで幅広く活用が進む一方で、「成果が出るかわからない」という不安が配信の意思決定を妨げる課題がありました。当社はこの課題に対し、配信前に期待値を可視化することで、稟議・提案・予算配分といった意思決定を支援する機能を開発しました。

「広告配信シミュレーション機能」の特長

1. 配信前にリーチ・ROAS・CPMを事前試算

プラットフォームAPIデータと独自補正モデルを組み合わせた3層構造の予測エンジンにより、推定インプレッション数・CPM・ROAS・CPA・CPVなどを配信前に算出します。

2. 縦型動画固有の指標に対応

フック率（冒頭3秒視聴率）、平均視聴時間、エンゲージメント率、シェア率、保存率など、TikTok・Instagram Reels特有のアルゴリズム評価に直結する指標を含め、計12指標を可視化します。

3. 予測の不確実性を「正直に」提示

予測結果は「楽観値／中央値（推奨）／保守値」の3値で表示。信頼区間を明示することで、過度な期待を避けつつ現実的な意思決定を支援します。

4. 稟議・提案資料への転用が容易

シミュレーション結果はPDF・CSVで出力可能。最大3パターンのシナリオ比較にも対応し、社内稟議やクライアント提案にそのまま活用できます。

対応プラットフォーム

今後の展開

[表: https://prtimes.jp/data/corp/177930/table/18_1_47c911142f0a6f83d4ea9206ba5c9fdf.jpg?v=202606190551 ]

当社は今後、実際の配信結果とシミュレーション値を照合して予測精度を継続的に高める「実績フィードバック機能」、および目標達成に向けた最適配信パターンをAIが提案する「AIレコメンデーション機能」の提供を予定しています。これらを通じ、当社のミッションである「成果の出せるマーケティングを、当たり前にする。」の実現を目指します。

SHORTBOOSTERについて

「SHORTBOOSTER」は、AIを活用したショート動画の自動生成とSNSへの一括配信を実現するSaaSです。動画生成・チャンネル管理・配信スケジュール設定に加え、今回の広告配信シミュレーション機能により、企画から配信、成果予測までを一気通貫で支援します。

BOOSTTECH株式会社

BOOSTTECHは「成果を、誰もが手にできるようにする」をミッションに掲げ、バーティカルAIエージェントの開発・提供や付随するB PaaS事業を展開しています。

縦型ショート動画AIエージェント「SHORTBOOSTER」は、縦型ショート動画のAI生成、切り抜き動画のAI生成、8媒体への一括配信、広告配信・分析を行い、認知拡大や集客向上を促進するサービスです。AIサイトビルダー「HP BOOSTER」は、AIチャット形式のLP生成からビジュアルエディターでのノーコード編集、アクセス解析・ヒートマップ分析・A/Bテストまでをオールインワンで行うサービスです。

成果の出るマーケティングが、当たり前になる世界。担当者によって成果に差が出るマーケティングをAIの力で解決し、マーケティングの属人化をなくし、企業の成長を加速させます。

社名：BOOSTTECH株式会社

代表者：代表取締役 武藤 尭行

設立：2025年12月

所在地：東京都新宿区西新宿3-3-13 西新宿水間ビル2F

URL：https://boosttech.jp

代表プロフィール

大学卒業後、2014年にブランディングテクノロジー株式会社へ入社。SEMのセールスとしてキャリアを開始し、2年間で500以上のSEOプロジェクトに従事。3年目で責任者としてキュレーションメディアCMS構築・運用コンサルティングを行う新規事業を立ち上げ。30以上のメディア立ち上げに従事。その後、4年目でSEM営業部の部長に昇格し、動画広告、インフルエンサーマーケティング、店舗向けアプリなど、さまざまな新規サービスの立ち上げを実施。

2018年1月、店舗向けSaaS開発およびデジタルマーケティング支援を行う株式会社トライハッチを創業し、代表取締役に就任。2019年にGoogleビジネスプロフィール管理・分析ツール「MEOチェキ」を開発。リリース7年で国内外10万店舗近くへ導入されるSaaSへと成長を索引。

2023年3月、株式の70%をPR最大手、東証プライムのベクトル社へ売却し、グループイン。3年間の連結子会社経営を経験後、2026年2月にベクトル社と自身の保有する全株式をGMO TECH社に売却し退任。

その後、BOOSTTECH株式会社を創業し、代表取締役に就任。