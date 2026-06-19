Check Inn株式会社、「Hotel Innovation Forum 2026」にスポンサーとして参画。代表取締役CEO 田中健太郎が登壇

Check Inn株式会社

Check Inn株式会社（本社：東京都、代表取締役CEO：田中健太郎、以下「当社」）は、2026年7月2日（木）に開催される「Hotel Innovation Forum 2026」にスポンサーとして参画することをお知らせします。

また、当日はスポンサー プレゼンテーション#3にて、代表取締役CEOの田中健太郎が「2年後の宿泊施設オペレーションの新常識」をテーマに、5分ピッチを行う予定です。

■ Hotel Innovation Forum 2026について

「Hotel Innovation Forum 2026」は、宿泊業界におけるデジタル戦略、AI活用、ブランド構築などをテーマに、業界のこれからを考えるフォーラムです。

宿泊業界は今、「変わるべき業界」から「変わり始める業界」へと移行しつつあります。第二回となる今回は、理想論にとどまらず、現場で何を変え、どのように実装していくのかに踏み込みます。

当日は、宿泊・観光・マーケティング・ブランド構築・AI活用など、各領域の第一線で活躍する登壇者が集い、「デジタル戦略の現在と未来」「AI活用による次世代の組織デザイン」「一貫性のあるブランド構築」などのセッションを通じて、次のアクションにつながる視点を共有します。

■ 登壇内容について

Check Inn代表取締役CEOの田中健太郎は、スポンサー プレゼンテーション#3にて、「2年後の宿泊施設オペレーションの新常識」をテーマに5分ピッチを行います。

今回のピッチでは、宿泊施設の現場で起きている業務課題や、AI・デジタルツールの進化を踏まえ、今後の宿泊施設オペレーションがどのように変化していくのかについてお話しする予定です。

Check Innは、サイトコントローラー・PMS・自社予約システムを一体化した宿泊施設向けオールインワンシステムとして、宿泊施設の予約管理・販売管理・顧客管理・自社予約の効率化を支援してきました。

今後も、宿泊施設の現場に寄り添いながら、テクノロジーを活用したよりよい宿泊施設運営の実現を目指してまいります。

■ イベント概要

イベント名：Hotel Innovation Forum 2026

日時：2026年7月2日（木）16:00～20:00 ※懇親会 19:00～20:00

会場：PPP STUDIO（東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 6階）

参加形式：オフライン参加/抽選制、オンライン参加/人数制限なし

参加費：無料・事前申込制

主催：株式会社Nazuna

共催：株式会社宿屋塾、PPP STUDIO株式会社

スポンサー：株式会社eiicon、Firework Japan株式会社、JAPAN SELECT株式会社、Check Inn株式会社

申込ページ：https://hotel-innovation-forum.my.canva.site/2026

■Check Innについて

Check Innは、宿泊業界向けに開発されたサイトコントローラー・PMS・自社予約システム一体型オールインワンシステムです。

以下の機能を1つに集約し、業務の効率化とゲスト体験向上を同時に実現します。

- サイトコントローラー：複数OTA・自社予約を一元管理- PMS機能：予約管理・部屋割り・収益管理・顧客管理を一括処理- 自社予約システム：予約完了まで3STEPで完結し、予約離脱率を削減

製品詳細：https://checkinn.jp/

デモ・ご相談：https://checkinn.jp/inquiry-form/

■会社概要

Check Inn株式会社

代表取締役：田中健太郎

所在地：東京都渋谷区渋谷3丁目26-8 第5清水ビル4階

設立：2021年10月1日

事業内容：宿泊施設向けオールインワンツール「Check Inn」の開発・提供

URL：https://checkinn.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

お問い合わせフォーム：https://checkinn.jp/inquiry-form/