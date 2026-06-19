【デジタルサイネージ】第27回 マーケティングWeek 夏2026（MaS-マズ-） 販促EXPOに出展【プロテラス】

株式会社プロテラス

株式会社プロテラスは2026年6月24日(水)～26日(金)に東京ビッグサイト 西展示棟で開催される「第27回 マーケティングWeek 夏2026（MaS-マズ-） 販促EXPO」に出展いたします。

株式会社プロテラスは、全国(札幌,仙台,東京,名古屋,大阪,岡山,広島,福岡)に拠点を置き、約25年にわたる経験と40000面以上の設置実績を持ち、屋内・屋外を問わず、大型LEDビジョンから小型液晶ディスプレイに至るまでのデジタルサイネージの提案、施行・設置から映像・コンテンツ制作まで導入や運用コストなどご予算に合わせた最適な価格で、企画ご提案させていただきます。

また、デジタルサイネージ製品・LEDビジョンのレンタルについて、導入から撤去サポートに関するご相談も承っております。

当社ブースでは、「屋内向け大型LEDビジョン」をはじめ、「球体LEDビジョン」や「キューブLEDビジョン」などの多彩なLEDビジョンを展示いたします。

実際の製品を会場でご体感いただけますので、ご来場の際はぜひ当社ブースへお立ち寄りください。

■展示会 出展概要

■展示会の出展製品のご紹介

展示会ブースイメージ[表: https://prtimes.jp/data/corp/26452/table/32_1_8db91f854ef6226bf8028ff13f6c5b07.jpg?v=202606190551 ]

屋内向け大型LEDビジョン

P2.6mm W6000mm×H3000mm×D71mm

横幅6,000mm×高さ3,000mmという迫力の大画面でありながら、ピクセルピッチ2.6mmで、近距離からでもドット感のない、極めて鮮明で美しい映像を映し出します。限られた屋内空間でも圧迫感なく、スタイリッシュに最先端の映像演出を組み込むことが可能です。

球体LEDビジョン

P2mm o500mm

球体LEDビジョンは、ひと目見ただけで強い印象を残す視覚インパクトが大きな魅力です。特に多くの人が行き交う施設や観光スポットなどでは、自然と人目を引き、撮影・投稿されやすい存在として認知されやすくなります。

> 製品詳細はこちら(https://www.proteras.co.jp/services/sphere/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_prtimes)

キューブLEDビジョン

P2.5mm 480角

置き型だけでなく、壁掛けや吊り下げにも対応したキューブLEDビジョンです。

四方から視認できるため、ショッピングモールでの案内用やイベント会場での演出に活用されます。

> 製品詳細はこちら(https://www.proteras.co.jp/services/cubeled/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_prtimes)

シースルーキューブLEDビジョン

P3.91mm×7.82mm 500角

透過LEDとキューブLEDの技術を組み合わせたLEDビジョンです。LEDの隙間から背景が透けて見えるため、映像だけが空間にぽつんと浮かび上がっているような、幻想的な視覚効果（ホログラムのような演出）を生み出せます。

自立型透過LEDビジョン

メッシュタイプのシースルーLEDビジョンです。メッシュ構造により背後の景色や建物の外観を妨げずに、映像を表示することができます。

ピクセルピッチ：3.91mm

外形寸法：W1,020mm×H2,452mm×D500mm

輝度：3000 ～ 4000cd/平方メートル

LEDビジョン ピクセルピッチ比較

COB(Chip On Board)フリップチップ方式とSMD方式の2種類のLEDタイプを、ピクセルピッチよる映像表示の違いがわかるように並べて展示を行います。

◯LEDタイプ：COB

ピクセルピッチ：P0.9375mm、P1.25mm、P1.25mm、P1.56mm、P1.875mm

◯LEDタイプ：SMD

ピクセルピッチ：P1.875mm

また、当日は当社のサイネージ配信ソフト「SiG」(https://www.proteras.co.jp/services/sig/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_prtimes)のご紹介も行います。直感的でシンプルな操作性による、スムーズなサイネージ運用を会場でぜひご体感ください。

ご来場の際は、ぜひ当社ブースへお立ち寄りいただけますと幸いです。

株式会社プロテラス

URL：https://www.proteras.co.jp/

代表者：代表取締役 山田 浩司

所在地：東京都港区赤坂4-13-13 赤坂ビル4F

資本金：4,000万円

設立：2015年10月1日 (創業：1995年8月)

売上高：74.6億（2025年9月期）

社員数：179名（2025年10月）

事業概要：デジタルサイネージソリューション事業、LEDビジョンおよび設置工事事業、スペースデザインソリューション事業、WEBマーケティング事業、販売促進・集客プロモーション事業、運営支援サイト「AlineZ」事業、ネットワークサービス構築支援事業、デザイン制作・映像コンテンツ制作、商品開発・運営管理

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■本社・支社のご案内

東京本社：東京都港区赤坂4-13-13 赤坂ビル4F

大阪支社：大阪府大阪市西区南堀江1-1-14 四ツ橋中埜ビル3F

名古屋支社：愛知県名古屋市北区大曽根3-15-58 大曽根フロントビル4F

九州支社：福岡県福岡市博多区上川端町13-15 安田第7ビル6F

札幌支社：北海道札幌市中央区南3条西3-8-1 エテルノビル8F

東北支社：宮城県仙台市若林区清水小路6-1 東日本不動産仙台ファーストビル4F

中四国支社：岡山県岡山市北区野田2-4-1 シティセンタービル2F

広島営業所：広島県広島市安佐南区緑井2丁目21-16 メゾンドベール101

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プロテラスは、約25年に渡って培った40000面以上の実績を誇るデジタルサイネージの専門企業です。

屋内・屋外を問わず、大型LEDビジョンから小型液晶ディスプレイまで、あらゆる設置環境に対応してきた経験をもとに、最適な設置場所の選定から、映像システム設計、施工・設置工事、コンテンツ制作、配信管理まで、すべてをワンストップでご提供しています。

特に、自社開発の配信ソフトと連携した柔軟な運用支援や、動画・静止画を含む多様なコンテンツ制作体制により、「伝わる映像コミュニケーション」をトータルで実現できる点が私たちの強みです。

また、ご予算や運用期間に合わせて1台からでも対応可能なレンタルプランもご用意。

短期イベントから本格導入前のテスト運用、撤去・保守サポートまで、導入前後のすべての工程を安心してお任せいただけます。

「まずは話だけ聞いてみたい」「費用感を知りたい」といった段階でも構いません。

全国どこでも対応可能ですので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら :https://www.proteras.co.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_prtimes