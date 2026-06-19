帳票保管「SVF Archiver」クラウド版がMCPに対応　クラウド上のAIエージェントから文書・契約書の全文検索や文書、フォルダの移動・削除、などの操作を自然言語で自動化

ウイングアーク１ｓｔ株式会社

ウイングアーク１ｓｔ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO：田中 潤、以下ウイングアーク）は、デジタル帳票基盤「SVF」の帳票保管機能「SVF Archiver」クラウド版において、AIエージェントから文書の検索などが可能となるMCP（Model Context Protocol）（※1）対応を2026年6月20日（土）より開始します。

これにより、利用者は各種AIツールから自然言語による指示で、帳票文書の保存・全文検索・複合検索ができるほか、文書情報の取得や更新、フォルダの移動・削除などの操作ができます。「SVF Archiver」のMCP対応は無料で利用でき、価格はSVF Archiver Cloud Entryプラン初期費用20万円、月額3.5万円/10ユーザー（税別）～です。



なお、デジタル帳票基盤「SVF Cloud」においても、AIエージェントと連携できるMCP対応β版を本日より提供します。

当社は主要製品全てに生成AIを適応する方針を掲げており（※2）、デジタル帳票基盤「SVF」ブランドをはじめ今後も生成AI対応の開発を推進し提供してまいります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=LfMyPoZElt0 ]

「SVF Archiver」MCP連携による文書の検索・プロパティ更新

■背景

生成AIの普及に伴い、企業内に蓄積された文書や帳票をAIと共存する形で運用し、その効果を組織全体に還元したい、というニーズが高まっています。一方で、多くの企業では必要な文書を検索・確認する作業が依然として人手に依存しています。「SVF Archiver」のMCP対応により、利用者は各種AIツールから自然言語で指示し、保管された帳票や文書を検索・参照できるようになります。

■「SVF Archiver」MCP対応

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53341/table/346_1_ad49c74fec699fb12ba31eba3af80e9c.jpg?v=202606190551 ]

■「SVF Archiver」について

SVF Archiverはあらゆる帳票の仕分けから保管、検索、他システムとの連携が可能です。

紙文書・PDF・電子取引データなど、あらゆる文書に対し「AIによるデジタル化」と「高度な帳票保管」を両立し、レガシーシステムからの脱却と、業務生産性の向上を実現します。

https://www.wingarc.com/product/svf/archiver/

（※１）MCP（Model Context Protocol）：AIと社内データや外部データ、ツールを標準化された規格で安全で簡単に接続する共通規格（プロトコル）です。従来、AIサービスと業務システムの接続先ごとに必要だった個別開発を不要とします。「誰が、どのAIに接続するか」などのセキュリティとガバナンスの統制を実現します。

（※2）https://corp.wingarc.com/public/202409/news2775.html

＜製品・サービスに関するお問い合わせ先＞

ウイングアーク１ｓｔ株式会社

〒106-0032 東京都港区六本木三丁目2番1号 六本木グランドタワー

TEL：03-5962-7300

お問い合わせフォーム：https://www.wingarc.com/contact/

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