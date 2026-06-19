「弥生のかんたん会社設立」累計利用件数40,000件を突破

弥生株式会社

弥生株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員 兼 CEO:武藤健一郎、以下「弥生」)は、運営する「起業・開業ナビ」の「弥生のかんたん会社設立」の累計利用件数が4万件を突破したことをお知らせします。

「弥生のかんたん会社設立」は、専門知識がなくても会社設立に必要な書類作成から各種届出までオンラインで完結できるサービスです。電子定款の活用によるコスト削減や、設立後の会計・銀行口座開設支援まで一貫して提供することで、多くの起業家に利用されています。

サービスURL：https://www.yayoi-kk.co.jp/kigyo/setsuritsu/(https://www.yayoi-kk.co.jp/kigyo/setsuritsu/)

■サービス提供の背景

帝国データバンクの調査※1によると、2025年に全国で新たに設立された法人は15万6,525社となり、前年比1.8％増で3年連続の増加、かつ2000年以降で最多を更新しました。 また、10年前と比較すると新設法人数は約1.25倍に増加しており、政府によるスタートアップ支援や副業・兼業の広がりなどを背景に、起業がより身近な選択肢となっています。

一方で、会社設立には定款作成や各種届出など複数の手続きが必要であり、初めて起業する方にとっては大きな負担となっています。 弥生は、起業時のハードルを下げるために、2021年より「弥生のかんたん会社設立」を提供してきました。「弥生のかんたん会社設立」では、画面の案内に沿って必要事項を入力するだけで、会社設立の前後に必要な書類を自動作成し、各行政機関へオンラインで一括提出することができます。

■利用件数4万件突破の理由

このたび、「弥生のかんたん会社設立」の累計利用件数が4万件を突破しました。

会社設立時の手間やコストを抑えられることに加え、設立後の会計業務や法人口座開設など、起業直後に必要となるサービスと連携していることが評価され、利用者の拡大につながっています。

＜「弥生のかんたん会社設立」利用のメリット＞

1.専門知識ゼロでも使える

・入力や手続きごとの迷わない案内とステップナビゲーション

2.コストを最小限に抑えた会社設立

・電子定款を利用できるため、紙定款で必要とされる収入印紙代4万円が不要

・サービス利用料0円で、条件※2を満たすことで、定款作成費用が無料

3.役所巡りをなくす「オンライン完結」

・政府の「法人設立ワンストップサービス」と連携し、会社設立後の各種届出（税務署、年金事務所、労働基準監督署など）までオンラインで完結

・平日に複数の役所へ出向く時間と手間の大幅削減

4.設立してすぐ事業に集中できるサービス連携

・会社設立データを「弥生会計 Next」に自動連携。手続きにかかった費用（定款認証手数料、登録免許税など）を仕訳データとして自動引継ぎ

・関連する「バンキングサービス by 弥生株式会社」で、法人口座開設をサポート

・開業直後に必要となるモノ・サービスを特典付きで利用できる「起業・開業応援パック」の提供

■今後の展望

＜利用者の声＞- 会社設立の知識がほとんどない状態でも、画面の案内に沿って進めるだけで必要な書類が作成でき、スムーズに設立まで進めることができました。設立後に必要な手続きについてもサービス内で知ることができ、初めての起業でも安心して進められました。（サービス/2024年設立）- 会社設立にかかるコストの高さに悩んでいましたが、『弥生のかんたん会社設立』を利用することで、費用を抑えながらスムーズに手続きを進めることができました。案内どおりに入力するだけで書類が作成でき、想像以上に簡単でした。(IT/2022年設立)- 画面の案内に沿って必要事項を入力していくだけで、手続きの流れが自然と理解できたのが印象的でした。専門知識がなくても迷わず進められる点が、とても心強かったです。（士業サービス/2022年設立）

今後も「弥生のかんたん会社設立」の利便性向上を進めるとともに、「弥生会計 Next」や「バンキングサービス by 弥生株式会社」などとの連携を強化し、会社設立から事業運営までを一貫して支援する環境づくりを推進してまいります。

弥生は、起業時のハードルを下げるだけでなく、事業の成長と継続を支えるパートナーとして、起業家一人ひとりに寄り添った価値提供を続けてまいります。

※1帝国データバンク「2025年「新設法人」動向調査」より

URL:https://www.tdb.co.jp/report/economic/20260518-shinsetsu25y/

※2 「弥生会計 Next」の年契約をいただくことで、システム利用料5,000円が無料になります

■「弥生のかんたん会社設立」について

「弥生のかんたん会社設立」は、画面の案内に沿って必要事項を入力するだけで、会社設立の前後に必要な書類を自動的に作成するクラウドサービスです。登録は無料で始めることができ、作成した書類データは、サービス内で各行政機関宛にオンラインで一括提出できます。株式会社と合同会社の会社設立に対応しており電子定款の作成も可能です。書類作成後には届け出先や準備物のサポートに対応しています。また、法人口座の開設についてもサービス内で案内しています。また、士業の方が事業者の会社設立書類の作成を代行する際に利用できる「士業代行利用」機能では、1アカウントで複数会社の管理も可能です。

URL：https://www.yayoi-kk.co.jp/services/kigyo/setsuritsu/

■関連する周辺サービスについて

クラウド会計サービス「弥生会計 Next」

「弥生会計 Next」は、「会計・経費・請求。誰でもカンタン まとめて効率化」を実現するクラウド会計サービスです。帳簿・決算書の作成だけでなく、請求書発行や経費精算もこれひとつで効率化することができます。「会計がつながると、経営はもっと広がる」をコンセプトに今後、お客さまの業務効率化と業績向上を実現するサービスを目指し、進化を続けます。

URL：https://www.yayoi-kk.co.jp/kaikei/kaikei-next/

クラウド給与サービス「弥生給与 Next」

「弥生給与 Next」は、給与計算・年末調整・勤怠管理・労務管理をシームレスにつないで効率化するクラウド給与サービスです。

毎月の勤怠管理に給与計算、さらに年末調整業務に入社や保険手続きといった労務管理まで幅広く対応できます。一連の業務が分断せず、ひとつのサービスで完結するため、業務効率化につながります。

URL： https://www.yayoi-kk.co.jp/kyuyo/

「バンキングサービス by 弥生株式会社」

法人のお客さまおよび個人事業主のお客さまに向けて、GMOあおぞらネット銀行の専用支店口座（弥生専用の事業口座）を完全オンライン手続きで、最短即日開設*1いただけます。

* 最短申込即日の口座開設は、別途GMOあおぞらネット銀行が指定する条件がございます。詳しくはこちらをご確認ください。（https://gmo-aozora.com/business/account/saitan.html）

口座開設には別途銀行による審査が必要となります。口座開設をお約束するものではありません。

URL：http://www.yayoi-kk.co.jp/bank/banking/

「起業・開業応援パック」

「起業・開業応援パック」は、法人の設立・個人事業主の開業直後に必要になるモノやサービスが弥生独自の特典付きでご利用いただける起業支援パッケージです。

弥生が厳選したパートナー企業のサービスのみを一覧化して掲載しているため、起業時のサービス情報収集や申し込みの手間が軽減されます。

URL：https://www.yayoi-kk.co.jp/kigyo/shien/

【弥生株式会社について】

弥生は「中小企業を元気にすることで、日本の好循環をつくる。」というミッションを掲げ、バックオフィス業務を支援するソフトウエア「弥生シリーズ」の開発・販売・サポートする企業です。「弥生シリーズ」は登録ユーザー数 400万を超え、多くのお客さまにご利用いただいています。

弥生の強みであるお客さまとのネットワーク、蓄積された膨大なデータ、業界最大規模のカスタマーサービスセンター、パートナーとのリレーションシップを、AIをはじめとしたテクノロジーと掛け合わせることで、中小企業の皆さまがありたい姿へ進むことを支援してまいります。

代表者：代表取締役 社長執行役員 兼 最高経営責任者（CEO） 武藤 健一郎

創業：1978年

従業員数：937名（2024年9月現在）

事業内容：業務ソフトウエアおよび関連サービスの開発・販売・サポート

本社所在地：東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX21F

URL： https://www.yayoi-kk.co.jp