【アンカー・ストア】長野県・佐賀県に初出店！「Anker Store Outlet 軽井沢」「Anker Store Outlet鳥栖」を7月に順次オープン

アンカー・ジャパン株式会社

2026年7月に常設直営店のアウトレット店舗「Anker Store Outlet」を2店舗、軽井沢と鳥栖に順次オープンいたします。アウトレットならではの割引製品をはじめ、夏のレジャーから防災・防犯対策まで幅広いシーンで活躍するAnkerグループの最新・人気製品を豊富に取り揃え、実際に製品を体験しながらお買い物をお楽しみいただけます。

アンカー・ジャパン株式会社の子会社として常設直営店Anker Storeの運営事業を担うアンカー・ストア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：猿渡 歩）は、2026年7月3日（金）に「Anker Store Outlet 軽井沢」、2026年7月10日（金）に「Anker Store Outlet鳥栖」をオープンいたします。

今回新たにオープンする2店舗は、いずれも多くのお客様で賑わうアウトレット施設内に常設し、気軽にお立ち寄りいただけます。「Anker Store Outlet 軽井沢」は、軽井沢・プリンスショッピングプラザ内のウエストエリアに位置し、「Anker Store Outlet鳥栖」は、鳥栖プレミアム・アウトレット内の中央フードコート付近にオープンします。

店内にはアウトレットならではの割引製品をはじめ、夏のレジャーから防災・防犯対策まで幅広く活躍するAnkerグループの最新・人気製品を豊富に展開します。スマートフォンやタブレットを外出先でも充電できるモバイルバッテリーやUSB急速充電器、防塵・防水仕様のワイヤレススピーカーや長時間の装着でも蒸れにくく夏場も快適に使用できるオープンイヤー型イヤホン等、夏のお出かけに便利な製品を取り揃えています。また、防犯対策に活用できるセキュリティカメラや、近年増加する豪雨や台風等の自然災害への備えとして注目されるポータブル電源やソーラーパネルも展開しています。その他にも家庭用蓄電池「Anker Solix XJシリーズ」を展示し、製品知識の豊富なスタッフに相談しながら導入をご検討いただけます。これまでオンラインでは比較が難しかった製品も実際に手に取って機能やサイズ感を実際にお試しいただくことができ、専門スタッフに相談しながらお客様のライフスタイルにぴったりの製品をお選びいただけます。

この度オープンを記念し、各店舗にて期間限定で（※）Anker Store内の対象製品を10%OFFでご購入いただけるキャンペーンを実施します。

※ 10%OFFのオープン記念キャンペーンについては、各店舗情報にて詳細を記載しております

店舗概要

● Anker Store Outlet 軽井沢

長野県初出店となる「Anker Store Outlet 軽井沢」は、JR「軽井沢駅」南口から徒歩3分の「軽井沢・プリンスショッピングプラザ」内のウエストエリアにオープンします。店内にはアウトレットならではの割引製品を含むAnkerグループの最新・人気製品を豊富に展開し、夏のレジャーから防災・防犯対策まで、さまざまな用途に応じた製品を実際に見て・触れてご検討いただけます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16775/table/656_1_313c4207a4b03e41d219649e01c62048.jpg?v=202606190551 ]

● Anker Store Outlet 鳥栖

佐賀県初出店となる「Anker Store Outlet 鳥栖」は、九州自動車道・大分自動車道・長崎自動車道の鳥栖ICから約3kmに位置する「鳥栖プレミアム・アウトレット」内、施設中央のフードコート付近にオープンします。店内にはアウトレットならではの割引製品を含むAnkerグループの最新・人気製品を豊富に展開し、専門スタッフに相談しながら実際に製品を体験し、ご自身の用途に合った製品をご検討いただけます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/16775/table/656_2_a1e1fb4379fc2641e6034dfbc034c121.jpg?v=202606190551 ]

企業情報｜ アンカー・ストア株式会社について

アンカー・ストア株式会社は、Anker Japanの子会社として常設直営店Anker Storeの運営事業を担っています。2018年6月に第一号の直営店を出店したのを皮切りに、ショップインショップなど新しい取り組み形態のもと、全国に店舗を拡大してきました。より多くのお客様にAnkerグループ製品を手に取っていただく機会を創出し、Anker Japanのコーポレート・ミッションである「Innovation, Faster.」の実現を力強く推進して参ります。

アンカー・ストア株式会社（概要）

本社： 〒107-6408 東京都港区赤坂二丁目17番22号 赤坂トラストタワー8階（アンカー・ジャパン内）

代表者： 代表取締役CEO 猿渡歩

設立： 2021年4月1日

資本金： 3,000万円

TEL： 03-4455-7823（アンカー・ジャパン カスタマーサポート）

事業内容： 店舗の企画、開発および運営

製品、コンピューター関連機器の企画、製造、販売および輸出入

これに付帯または関連する一切の事業

資本構成： アンカー・ジャパン株式会社 100%

公式サイト： https://store.ankerjapan.com/

知的財産権について

- Ankerは、アンカー・ジャパン株式会社またはその関連会社の商標または登録商標です。

- その他会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。