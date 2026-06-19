ZERO PC × ソフマップ　社会貢献型リユースパソコン「ZERO PC Sシリーズ」をソフマップ池袋店にて販売開始

株式会社ボーダレス・ジャパン

株式会社ボーダレス・ジャパンのグループ企業であり、エシカルパソコン「ZERO PC」を運営するピープルポート株式会社（所在地：神奈川県横浜市、代表取締役社長：青山明弘、以下ピープルポート）は、株式会社ソフマップ（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:中阿地 信介、以下ソフマップ）と連携し、社会貢献型リユースパソコン「ZERO PC Sシリーズ」を、国連が定める「世界難民の日」である2026年6月20日（土）より、ソフマップ池袋店にて販売開始いたします。

国内ではデジタル機器の更新に伴い、多くのパソコンが使用可能な状態で廃棄される一方、日本で暮らす難民の人々の就労機会の創出や、資源循環の促進が社会課題となっています。こうした課題に対し、ピープルポートとソフマップは、リユースパソコンを通じて環境負荷の低減と多様な人々が活躍できる社会の実現を目指します。

今回の販売開始日は、世界各地で故郷を追われた難民への理解と支援を呼びかける「世界難民の日」にあわせて設定しました。難民の人々の働く機会創出と社会参加への理解を広げるきっかけとなることを目指します。

■ 社会貢献型リユースパソコン「ZERO PC Sシリーズ」の概要

ZERO PC Sシリーズは、ソフマップが買い取った中古パソコンを、ピープルポートで働く難民のスタッフが、ソフマップの厳しい基準に則り整備・再生を行います。



廃棄されるはずだったパソコンをリユースパソコンとして再生することで、資源の循環や環境負荷を削減するとともに、サーキュラーエコノミー事業を通じて社会貢献を目指すソフマップとのシナジーを発揮します。また、母国を追われ日本に避難してきた難民の人々が再生工程に携わることで、日本国内における新たな働く機会の創出にもつながる取り組みです。

さらに、購入後も長く安心して製品をご利用いただけるよう、ソフマップによるサポートをご用意いたしました。1年間の製品修理・交換保証に加え、初期設定や操作方法の不安を解消する「電話＆リモートサポート」サービスを3か月間無料でご利用いただけます。

■ 今回の連携について（ピープルポート株式会社 青山明弘メッセージ）

日本のリユース市場を牽引するトップランナーであるソフマップと、私たちが展開する『環境にも、人にもやさしいエシカルなパソコンZERO PC』が連携できることを大変嬉しく思います。これまでも私たちは、パソコンの再生（リユース）を通じて二酸化炭素の排出削減や、難民当事者をはじめとする多様な人材の雇用創出、そして子どもたちのサポートなど様々な分野で活動されているNPO団体さまの応援に取り組んでまいりました。

本連携の意図は、単なる中古パソコンの流通に留まらず、日本のリユース市場に『サステナブル』という新たな選択肢を定着させることにあります。ソフマップの店舗を通じて、私たちが整備したZERO PC Sシリーズが多くのお客様の手に渡ることで、地球環境にも人にも優しい循環型社会の実現を加速させていきたいと考えています。新品を選ぶのと同じように、環境や人に配慮された再生パソコンを誰もが当たり前に選ぶ、そんな未来を共に目指してまいります。

■ ピープルポート株式会社について

ピープルポートは、「不要になった電子機器で子どもたちと難民の未来をつくる」を理念に掲げ、使用済みパソコンやモニターの回収・再生を通じて、難民雇用や環境負荷削減、子どもの教育支援を推進するソーシャルビジネス企業です。エシカルパソコン「ZERO PC」の整備・販売も手がけ、循環型社会の実現に取り組んでいます。

公式サイト： https://zeropc.jp/(https://zeropc.jp/)

会社名：ピープルポート株式会社（ボーダレス・ジャパン グループ）

所在地：神奈川県横浜市港北区菊名6丁目14-7 美装マンション1階

設立 ：2017年12月

代表者：代表取締役社長 青山 明弘

事業内容：電子機器リユース・リサイクル事業

■ 株式会社ボーダレス・ジャパンについて

社会課題をビジネスで解決するソーシャルビジネスしかやらない会社として2007年に設立。貧困・環境・教育・ジェンダーなど、さまざまな社会問題を解決する45の事業を世界15ヵ国で展開・2025年度の売上は105億円に及ぶ。社会起業家を次々と生み出すエコシステムが評価され、「グッドデザイン賞 ビジネスモデル部門(2019)」「大切にしたい会社大賞・審査員特別賞(2019)」「CSA賞～20代に薦めたい「次世代型人材」創出企業～」を受賞。2023年10月、社会課題解決を次のステージに進めるべく新パーパス「SWITCH to HOPE 社会の課題を、みんなの希望へ変えていく。」を発表。より多くの人が、ともに良い社会を目指すための仕組みづくりを目指す。

公式サイト：https://www.borderless-japan.com/(https://www.borderless-japan.com/)

会社名：株式会社ボーダレス・ジャパン

所在地：福岡市中央区天神3-1-1 天神フタタビル4F

設立 ：2007年

代表者：代表取締役CEO 田口一成

事業内容：社会問題の解決を目的とした事業展開（ハーブティー事業、革製品事業、クラウドファンディング事業、ソーシャルビジネススクール事業）

■ 本件に関するお問い合わせ先

ピープルポート株式会社

広報担当：田中 香織

TEL：045-550-7344

E-mail：kaori.tanaka@peopleport.jp