JALとプレミアムウォーターが共同で7月1日より新サービス「JALウォーター」を提供開始

プレミアムウォーター株式会社

良質な水を育む日本有数の水源地から採取した天然水を、おいしさもミネラル分もそのままに保つ非加熱処理を施しご家庭に提供しているプレミアムウォーター株式会社(所在地：東京都港区、代表取締役社長：金本 彰彦)と、日本航空株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：鳥取 三津子、以下「JAL」）は、JALマイレージバンク 会員（以下「JMB会員」）向けにJALのマイルがたまるウォーターサーバーサービス「JALウォーター」を、2026年7月1日（水）より提供開始します。毎月のウォーターサーバー利用でマイルやLife Statusポイントがたまる、JALならではの魅力にあふれた新しいウォーターサーバーサービスです。

1.特典

JALウォーターは、JALならではの魅力的な特典をご提供します。

１.ご契約内容に応じてマイルがたまる

新規契約時に最大14,000マイル、毎月のご利用で最大300マイル／月たまります。

２.Life Status ポイントがたまる

契約サーバーにかかわらず、毎月1 Life Statusポイントがたまります。

2.JALウォーターのサービス

JALウォーターは、浄水型、天然水型からサーバーを選択し、ご自宅の置き場所や、お水の使い方に合わせてご自身のライフスタイルに沿った選択肢をご用意しております。

※各サーバーの月額料金と積算マイル数

※天然水型のウォーターサーバーの毎月ご利用マイルは、お水の受取りがない月は積算されません。

※天然水型のウォーターサーバーはお水を月に1セット（12L×2本分）を注文した場合の料金となります。

※AURA Water Serverについては、お水代4,190円と、月額サーバーレンタル料220円を含んだ金額です。

3.サービス提供開始日

2026年7月1日（水）10時～ 申込開始予定

4.サービスローンチキャンペーン

JALウォーターサービス開始記念キャンペーンとして、2026年8月31日（月）までのキャンペーン期間中は新規契約特典通常マイルに加え、2,000マイルをプレゼントします。

期間：2026年7月1日（水）～8月31日（月）23:59まで

対象：対象期間中にJALウォーターにお申し込みをされた方で8月末までにサーバー設置を完了された方

申し込みおよびキャンペーンなどの詳細については、7/1（水）公開予定のJALウォーターのWebサイトをご参照ください。

JALは、これからも個々のお客さまニーズを確実に捉え、日常生活においてマイルをためやすく、非日常の特別な体験をお届けすることで、お客さまとともに、心はずむ豊かな社会・未来を目指してまいります。そして、「JALマイルライフ」がお客さまの人生をより豊かにする一助になるよう、これからも、みなさまのライフスタイルを彩る新たな価値を生み続けてまいります。

プレミアムウォーターは、おいしさにこだわった天然水とお客さまのライフスタイルに合わせたウォーターサーバーを通じて、全国のご家庭に「お水のある暮らし」と、もしもの時にでもご家庭にお水があるという安心をお届けしてまいります。そして、お客さまの日々の生活がより快適で豊かになるよう、これからも新たな価値やサービスを提供してまいります。

■プレミアムウォーターについて

プレミアムウォーターは、ウォーターサーバーをレンタルまたは販売し、ご自宅までお水を宅配(定期配送)するサービスです。

重たいお水を買いに行く手間やお湯を沸かす手間が省け、おいしい「生天然水」をいつでも使うことができます。

プレミアムウォーターの「生天然水」は「非加熱処理」を施しており、水質の良さやおいしさの目安となる「溶存酸素」が減少せず、天然水本来の口当たりの良さやまろやかさを味わうことができます。「生天然水」の賞味期限は未開封の状態で製造から約6か月なので、消費しながら備蓄をおこなうローリングストックとしてもご利用いただけます。

ウォーターサーバーは家計にも環境にも優しいエコなサーバーから、力の弱い方でも簡単にボトル交換ができる下置きスタイルの高機能サーバー、デザインにこだわりインテリアとも調和する洗練されたデザインサーバー等ライフスタイルに合わせたサーバーを選ぶことができます。

詳しくは公式Webサイト（https://premium-water.net/）をご覧ください。

プレミアムウォーター公式Webサイト ：https://premium-water.net

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