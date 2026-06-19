株式会社25、「auひかりマガジン」を「つながるセレクト」へ名称変更　編集・運営体制の一本化で情報発信体制を強化

株式会社ALL CONNECT

通信インフラ事業と地域振興事業を手掛ける株式会社ALL CONNECT（代表取締役社長：岩井 宏太／本社：福井県福井市）のグループ会社であり、KDDI正規販売代理店である株式会社25（代表取締役：早見 未来／本社：福井県福井市）は、同社が運営する光回線・格安SIMの情報メディア「auひかりマガジン」について、メディア名称を「つながるセレクト」へ変更するとともに、当社が運営する「auひかり申込サイト」（https://kddi-hikari.com/magazine/(https://kddi-hikari.com/magazine/)）へ統合いたしました。



これにより、メディアは当社の情報発信の一環として、運営元による一体的な編集・管理体制のもとで運営してまいります。

■ 「つながるセレクト」への名称変更・統合の背景

「auひかりマガジン」は、「通信費を見直したいが情報が多すぎて選べない」「初めて回線やSIMを契約するが、何を基準に選べばいいかわからない」といった悩みを抱える方に向けて、複雑な通信サービスの情報を整理し、最適な選択をサポートする目的で2026年4月に公開しました。

このたび、特定のサービスに依存せず、より幅広い通信サービスの情報をわかりやすく届けるメディアとしての役割を明確にするため、メディア名称を「つながるセレクト」へと変更いたしました。あわせて、株式会社25が運営する「auひかりの申込/案内サイト（KDDI正規販売代理店サイト）」へメディアを統合することで、運営主体・編集責任の所在をより明確にし、読者に信頼性の高い情報をお届けする体制を整えました。

■ 「つながるセレクト」の運営方針

1. 運営元による一体的な編集・管理体制

本メディアは、KDDI正規販売代理店である株式会社25が、自社の編集・管理体制のもとで運営しています。運営者情報および編集体制を運営者情報ページに明示し、情報発信の責任の所在を明確にしています。

2. メリット・デメリットの両面を伝える公平な比較

特定のサービスに偏ることなく、各サービスのメリットとデメリットの両面を掲載します。料金・速度・サポート体制・解約のしやすさなど、多角的な視点から比較情報を提供します。

3. コンテンツポリシーに基づく品質管理

各通信サービスの公式サイトや公式資料をもとに情報を掲載し、料金プランやキャンペーンの変更にあわせて定期的に記事を更新します。記事の作成プロセスや品質管理の方針を定めたコンテンツポリシーを策定・公開しています。

■ 「つながるセレクト」サイト

メディア概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/229_1_708222183449a497eb9b339d90b7afe0.jpg?v=202606190551 ]

本件に関するお問い合わせ先

お問い合わせフォーム：https://kddi-hikari.com/magazine/contact/(https://kddi-hikari.com/magazine/contact/)

■会社概要

株式会社25(https://twenty-five.co.jp/(https://twenty-five.co.jp/))

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/229_2_85313d1f5f74398ec8a5bab03042994f.jpg?v=202606190551 ]

株式会社ALL CONNECT(https://www.all-connect.jp/(https://www.all-connect.jp/))

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/229_3_fa4646c569edb1e104149c4530c87bd7.jpg?v=202606190551 ]