自分の“太るクセ”を16タイプで丸裸に。4つのアルファベットで分類する自己分析ツール『ダイエットTYPE診断』を無料公開！

9X株式会社

9X株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役：佐藤 立）は、自己分析・性格診断の手法をダイエットに応用し、食事やモチベーションの傾向を16タイプ（4つのアルファベット）で分類する『ダイエットTYPE診断（DIET TYPE 16）』を、無料公開いたしました。 URL：https://diettypediagnosis.web.app/

■ まるで性格診断！『ダイエットTYPE診断』開発の背景

現在、若年層を中心に「16タイプに分類する性格診断」が大きなブームとなっています。当社は、この「自己分析」のアプローチが、ダイエットの成功において非常に重要であると考えました。

「ダイエットが続かない」「つい食べてしまう」という失敗は、意志の弱さではなく、「自分の性格（タイプ）に合わないやり方を選んでいること」が最大の原因です。 本コンテンツでは、全20問（約2分）の質問から、ユーザーの深層心理にある「管理のクセ」や「やる気のスイッチ」を分析し、最適な自己

管理の仕組みを提案します。

■ 4つの行動軸（アルファベット）であなたのタイプを判定

診断では、以下の4つの軸の組み合わせから、あなたを「Y・R・S・I（もぐもぐコアラ）」などのアルファベット4文字のタイプに分類します。

管理の細かさ【Y or M】： ざっくり生活に馴染ませる「Y（ゆる派）」か、数字や目標でキッチリ「M（管理派）」か。

食欲の動き方【R or E】： 冷静に食事を調整できる「R（理性食べ）」か、気分やストレスで揺らぐ「E（感情食べ）」か。

続け方のリズム【S or B】： 小さく習慣化する「S（コツコツ）」か、一気に燃え上がる「B（爆発型）」か。

やる気のスイッチ【I or O】： 自分のペースを守る「I（自分軸）」か、褒め言葉や刺激で動く「O（外部刺激）」か。

■ 「痛いところを突かれる」16のキャラクターと相性診断

Y（ゆる派）E（感情食べ）B（爆発方）O（外部刺激）Y（ゆる派）E（理性食べ）B（爆発方）O（自分軸）

結果画面では、「明日からアルパカ」「ごほうびハムスター」「燃えつきフェレット」など、ついやってしまう失敗パターンを可愛いキャラクターで表現。 「ダイエット迷子度」や「一緒にいると太りやすい／痩せやすい相性のタイプ」も表示されるため、友人や同僚同士でシェアして盛り上がれる設計となっています。

■ 診断結果の“解決策”としてAIダイエットアプリ「Yummy」が伴走

本診断を通じて自分のタイプを知った後は、当社が提供する管理栄養士監修のチャット型AIダイエットアプリ「Yummy（ヤミー）」を活用することで、無理のない食事管理をすぐにスタートできます。

「Yummy」は、写真を送るだけ、テキストを送るだけでAIがカロリーを自動計算し、専属トレーナーのようにチャットで励ましてくれる次世代のアプリです。 「ざっくり管理したいY（ゆる派）」にも、「数字できっちり管理したいM（管理派）」にも、それぞれの性格に合わせた使い方でダイエットの継続をサポートします。

【サービス概要】

コンテンツ名：ダイエットTYPE診断（DIET TYPE 16）

利用料金：無料（登録不要）

診断URL：https://diettypediagnosis.web.app/

【アプリ概要】

アプリ名：Yummy（ヤミー）

対応OS：iOS / Android

ダウンロードURL：[App StoreのURL(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%A4%E3%83%9F%E3%83%BC-yummy-ai%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%A7%E3%82%AB%E3%83%AD%E3%83%AA%E3%83%BC%E8%A8%88%E7%AE%97-%E3%83%80%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%83%E3%83%88/id6762522659)] / [Google PlayのURL(https://play.google.com/store/apps/details?id=ninex.inc.yummy&hl=ja)]

【9X株式会社 会社概要】

社名：9X株式会社

所在地：東京都港区浜松町2丁目2番15号 浜松町ダイヤビル2F

代表者：代表取締役 佐藤 立

設立：2026年2月3日

URL：https://sites.google.com/9xinc.com/home

【本件に関するお問い合わせ先・メディアの方へ】 連絡先：info@9xinc.com ※番組等での診断テストの実施、画面使用、代表へのインタビューなど柔軟にご対応可能です。企画の持ち込みやリサーチ等、お気軽にご相談ください。