旅行アプリ『NEWT（ニュート）』、添乗員同行ツアーのブランドコンセプトを刷新

株式会社令和トラベル

株式会社令和トラベル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：篠塚 孝哉）が運営する、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』は、添乗員同行ツアーのブランドコンセプトを刷新し、新たに「磨きぬかれた、『ちょうどいい』旅行。」を掲げて展開を開始します。あわせて、これまでヨーロッパを中心に展開してきた添乗員同行ツアーを、今後はヨーロッパ以外のエリアへも拡大していきます。その第一弾として、ニュージーランドの添乗員同行ツアーを公開しました。

◆添乗員同行ツアー一覧：https://newt.net/ftr-tour-conductor?utm_medium=pr(https://newt.net/ftr-tour-conductor?utm_medium=pr)

◆ニュージーランド添乗員ツアー概要：

https://newt.net/tour/nzl/chc/255404?utm_medium=pr(https://newt.net/tour/nzl/chc/255404?utm_medium=pr)

■ 添乗員同行ツアーのブランドコンセプトを刷新「磨きぬかれた、『ちょうどいい』旅行。」

NEWTは2025年に「添乗員同行」ツアーの販売を開始し、まずはヨーロッパエリアから展開してきました。空港での手続きや現地移動、ホテルのチェックインなどを旅のプロがサポートしつつ、各都市では自由行動の時間も確保することで、「王道」と「自由」を両立した旅のかたちを提案してきました。NEWTならではのユニークな体験や名物ガイドつきの観光がご好評をいただいており、これまでに出発したイタリア・スペインのツアーでは参加者アンケートで満足度100％をいただくなど、実績を重ねています。

こうした取り組みをヨーロッパ以外のエリアにも広げていくにあたり、あらためて価値を言語化し、ブランドコンセプトを「磨きぬかれた、『ちょうどいい』旅行。」として刷新します。

本コンセプトのもと、見どころはしっかり押さえながら自由時間も楽しめる、あなたのペースの旅をお届けします。経験豊富な添乗員が同行し、移動や現地での不安をサポートする一方で、街歩きやカフェ巡りなど“自分の時間”も大切にできます。ホテルは4つ星クラスを基本に立地にもこだわり、食事は朝食以外を固定せず、その日の気分で選べる余白を残しました。最大16名限定の少人数制で、ゆとりある雰囲気の中、添乗員にも相談しやすい距離感で旅を楽しめます。



■ ヨーロッパ以外の添乗員同行ツアーを本格展開｜第一弾「ニュージーランド」を公開

＜ツアー概要＞

ツアー名：

往復直行便で行く！星空の村テカポに泊まる、王道を楽しむニュージーランド4都市周遊の旅

販売開始日：

2026年6月20日（土）12:00～

募集定員：

最大16名（最少催行人員：6名）

費用：

599,800円～629,800円（1名2名一室利用／7日間あたり ※燃油不要）

ツアーURL：https://newt.net/tour/nzl/chc/255404?utm_medium=pr



＜ツアーの魅力＞

- 往復直行便（ニュージーランド航空）で、移動の負担を抑えて快適に- 星空保護区「テカポ」に宿泊し、日本語ガイドと満天の星空観賞へ- 世界遺産ミルフォードサウンドのクルーズなど、“王道の絶景”を効率よく- 絶景列車トランツアルパイン号の乗車体験で、移動時間も旅のハイライトに- 4つ星クラスホテルを基本に、観光にも便利な立地で滞在しやすく- 少人数（最大16名）×添乗員同行で、安心感と心地よい距離感を両立

■ おすすめ添乗員ツアー

SALE価格☀️添乗員と行くノルウェー×デンマーク🇩🇰ソグネフィヨルドクルーズ＆フロム鉄道でめぐる北欧の旅

- エリア ：ベルゲン・ヴォス・コペンハーゲン／7日間- ホテル ：4つ星クラスホテル（ホテルおまかせ）- 航空会社 ：スカンジナビア航空（往路乗り継ぎ便、復路直行便）- 費用 ：\499,800（1名2名一室利用／7日間あたり ※燃油込み）- 催行確定日：2026年9月24日出発(2026年6月19日時点)- ツアー詳細：https://newt.net/tour/nor/bgo/262187?utm_medium=pr

SALE価格☀️16名限定 パラドール泊＆サグラダファミリア入場つき！添乗員同行スペイン3都市8日間🇪🇸成田発

- エリア ：マドリード・トレド・バルセロナ／8日間- ホテル ：4つ星クラスホテル（ホテルおまかせ）- 航空会社 ：フィンエアー（乗り継ぎ便）- 費用 ：\499,800 ～ \559,800（1名2名一室利用／8日間あたり ※燃油込み）- 催行確定日：2026年10月16日出発(2026年6月19日時点)- ツアー詳細：https://newt.net/tour/esp/mad/262724?utm_medium=pr

SALE価格☀️添乗員と行くイタリア4都市8日間🇮🇹16名限定×ピッツァ体験つき 成田発

- エリア ：ミラノ・ベネチア・フィレンツェ・ローマ／8日間- ホテル ：- - ミラノ：4つ星クラス「NYX ホテル ミラン」- - ベネチア：4つ星クラス「ホテル カールトン オン ザ グランド カナル」- - フィレンツェ：4つ星クラス「MH フローレンス ホテル & スパ」- - ローマ：5つ星クラス「NH コレクション ローマ パラッツォ チンクエチェント」- 航空会社 ：フィンエアー（乗り継ぎ便）- 費用 ：\489,800 ～ \529,800（1名2名一室利用／8日間あたり ※燃油込み）- 催行確定日：2026年11月1日出発(2026年6月19日時点)- ツアー詳細：https://newt.net/tour/ita/mil/262729?utm_medium=pr

■ NEWT 添乗員同行ツアー説明会

日時 ：2026年7月11日（土）

会場 ：令和トラベルオフィス（東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー15F）

参加費：無料

タイムテーブル

10:30～11:30 イタリアツアー説明会

11:50～12:50 スペインツアー説明会

13:10～13:40 スイスツアー説明会

14:00～14:30 北欧ツアー説明会

15:00～15:30 ニュージーランドツアー説明会

申し込みフォームはこちら

https://forms.gle/4vmbY11KCJrd6CTM8

◆かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』

web版 海外ツアー https://newt.net/ (https://newt.net/)

宿・ホテル https://newt.net/hotel

アプリ https://newt.net/app (https://newt.net/app)

公式LINE https://lin.ee/ZKchfbF

■令和トラベル 会社概要

令和トラベルは「あたらしい旅行、あらゆる人へ。」をミッションに、旅行におけるあたらしい体験や、あたらしい社会価値の提供を目指すデジタルトラベルエージェンシーです。2022年4月より、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』を提供しています。旅行業界における予約や管理業務のDXを最大化し、旅行というエクスペリエンスを通じた社会価値の創造に挑戦します。

名称 ：株式会社令和トラベル

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー15F

代表者 ：代表取締役 篠塚 孝哉

創業日 ：2021年4月5日

事業内容：旅行代理店業

登録免許：第一種旅行業（観光庁長官登録旅行業：第2123号）

所属協会：JATA（一般社団法人日本旅行業協会）正会員、IATA（国際航空運送協会）公認代理店

会社HP：https://newt.net/company

『NEWT』ブランドページ：https://newt.net/brand (https://newt.net/brand)

公式SNS

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