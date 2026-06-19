ファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」を活用し、「UPDANCE Entertainment オフィシャルサイト」がオープン！

株式会社日テレWands

株式会社日テレWands（東京都港区、代表取締役社長執行役員：角田洋子）は、推しとファンとの高まる体験を素早く構築できるファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」にて、アップダンス・エンターテインメント株式会社の公式ホームページ兼研修生グループ「UPDANCE Lily」のファンクラブを開設いたしました。

◆公式ホームページ概要◆

アップダンス・エンターテインメント株式会社は、アイドルグループのプロデュースやイベントの企画・制作を通じて、夢と感動を届けるエンターテインメントを創出しています。

これまでに「Jams Collection」「MyDearDarlin」「Bunny La Crew」「しろもん」「Pastel Closet」 （HEROINES所属で共同プロジェクトとして始動）などのアイドルグループを手掛けており、研修生グループ「UPDANCE Lily」の育成・プロデュースも行っております。

公式ホームページでは、所属グループ・アーティスト情報をはじめ、最新ニュースやオーディション情報など、アップダンス・エンターテインメントに関する情報を発信してまいります。

●サイト名：UPDANCE Entertainment オフィシャルサイト

●URL: https://updance-official.com/

◆ファンクラブご紹介◆

UPDANCE Entertainmentの研修生グループ「UPDANCE Lily」のオフィシャルファンクラブです。

UPDANCE Lilyのデジタル会員証や推しメンカード、メンバー本人からの個別メッセージなどの特典をご用意をしております。

【UPDANCE Lily ファンクラブプラン】

推しメンプラン：月額550円(税込)

※複数のメンバーのプランに加入できます。



●ファンクラブご紹介URL：https://updance-official.com/service

◆コンテンツ紹介◆

1.会員番号付きデジタル会員証

UPDANCE Lilyのデジタル会員証が付与されます。加入後はマイページで確認いただけます。

２.推しメンカード/推しメン設定

UPDANCE Lilyのメンバーからひとりだけ、推しのメンバーを設定いただけます。

加入後はサイト内、マイページの会員コンテンツにある推しメン設定からご登録いただけます。

３.個別メッセージ

UPDANCE Lilyのメンバー本人からのメッセージが届きます。

加入後はサイト内、マイページのメッセージBOXにお届けいたします。

※メッセージはメンバーによる不定期更新となります、毎日必ず届くものではございません。

※ご加入後にメンバーが送付したメッセージから取得できます。ご加入前に送付されたメッセージはご覧いただけませんのであらかじめご了承ください。



４.デジタル特典券（チェキ撮影券）

UPDANCE Lilyのイベントで使用できるチェキ撮影券が毎月が1枚付与されます。

※加入しているプランのメンバーが対象です。 メンバーの入れ替えがあった場合でも他のメンバーでは利用不可となりますのでご了承ください。

※有効期限は3ヶ月です。

※INSTAXおよびチェキは富士フイルム株式会社の登録商標です。

◆研修生「UPDANCE Lily」について◆

結成より約3年で日本武道館単独公演を果たしたJams Collectionや熱いパフォーマンスでライブアイドル界で活躍をしているMyDearDarlin’、2025年8月開催のTIF2025でステージデビューを果たし、HEROINES所属で共同プロジェクトとして始動したPastel Closet、その他にも現在着実に実績を積み重ねているBunny La Crewやしろもんなど、アイドルグループをプロデュースするアップダンスエンターテインメントから2026年アイドル研修生グループ『UPDANCE Lily（アップダンスリリー）』がスタート！

ダンスや歌、演技などのレッスンはもちろん、実際に対バンライブや単独ライブなどにも出演、デビューに向けて進んでいきます。研修生としての活動期間は約6ヶ月、披露楽曲はJams Collectionのカバー曲をメインにオリジナルソングの提供も有り、2026年のデビューを目指します！

◆FaveConnect（フェイブコネクト）について◆

推しとファンとのコミュニケーションに付加価値を生み出し、「高まる体験」を提供するプラットフォームサービスです。

日本テレビグループの日テレWandsが、20年にわたり培ったWebサービスの構築、運営ノウハウを活かし提供。システムの構築や個人情報の管理といった手間を気にせず、「ファンとつながる場」を素早く、リスクを最小限にして実現します。コストや時間を抑え、気軽にファンコミュニティを開設することができます。



企業・IPとファンをつなぐ場を、幅広いジャンルに向け提供してまいります。

※サービス・機能の詳細は「FaveConnect」公式ホームページへ

FaveConnect公式ホームページ :https://faveconnect.com/

【会社概要】

株式会社日テレWands

所在地：東京都港区東新橋一丁目6-1 日テレタワー23階

代表者：角田 洋子

設立日：2018年7月2日

【本件に関するお問い合わせ先】

お問い合わせいただく際、どのプレスリリースを見てのご連絡か記載をお願いいたします。

問い合わせフォーム :https://faveconnect.com/contact/