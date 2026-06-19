今年も稲川淳二の季節到来「稲川淳二の超こわい話」シリーズ見放題配信決定7月1日よりシリーズ105話の配信スタート

株式会社バンダイナムコフィルムワークス

株式会社バンダイナムコフィルムワークスが製作参加した「稲川淳二の超こわい話」シリーズ計105話の見放題配信が、2026年7月1日(水)０時より各種配信サービスにてスタートすることが決定しました。また、見放題配信に先駆けて、本日6月19日(金)20時よりYouTube「「バンダイナムコフィルムワークスチャンネル」にて、105話の中から厳選5話を期間限定で無料します。

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＜稲川淳二よりコメント到着＞

マブダチの皆様、こんばんは。稲川淳二です。

今年も、私の「怪談の夏」がやってまいりました。

いやー、早いもんですねぇ。あっという間に70代最後ですよ。いい年になりました。

月日が流れるのは早いと言いますが、皆さんとこうして過ごせる時間が、何より嬉しいですね。

さて、30年前の作品である「超こわい話」シリーズですが、これが今見ても、本当にいい話がたくさんあるんですよ。

今ではもう聞けないような貴重なエピソードが数多く収められています。

これがなんと「見放題配信」で楽しめるということで、ぜひあの頃の「恐怖」を再び味わっていただければ幸いです。

そして、7月からは34年連続となる「怪談ナイト」も幕を開けます。

会場でも、あるいは画面越しでも、今年も皆さんと忘れられない「最高の夏」を過ごしたいですね。

楽しみにしていますよ。

稲川淳二でした。

稲川淳二

■「稲川淳二の超こわい話」シリーズについて

1993年から今年で34年連続開催となる全国怪談ツアーは、夏の風物詩として老若男女問わず多くのファンから圧倒的な支持を受けている稲川淳二。1995年より始めた「稲川淳二の超こわい話」シリーズは、怪談トークの最高峰・稲川淳二による名作怪談の数々を集めた怪談集です。

■「稲川淳二の超こわい話」シリーズ見放題配信について

スケジュール：2026年7月1日(水)0時～

※配信開始日時・配信期間は配信サービスによって異なる場合がございます。

詳しくは取扱いの配信サービスにてご確認ください。

配信サービス：・ABEMA https://abema.tv/

・DMM TV https://tv.dmm.com/vod/

・J:COM STREAM https://linkvod.myjcom.jp/

・TELASA https://www.telasa.jp/unlimited

・milplus見放題パックプライム https://front.milplus.jp/top/navi/svod

・バンダイチャンネル http://www.b-ch.com/

・U-NEXT https://video.unext.jp/

配信タイトル：「稲川淳二の超こわい話」シリーズ（計105話）

鏡がない理由/軽トラック/奥多摩の宿坊/異次元の兵隊/病院の中の男/

3月の工房/連れてけや/深夜のタクシー/不思議なトンネル/ポルターガイスト/

さとこ/義兄の姉/自転車旅行/北国の漁村/東北の宿/ママの知り合い/

黄色いトンネル/山形の旅館/林間学校/旧館からの電話/出るスタジオ/

奥田さん/中古車/樹海２００６/ギンガムチェックの女の子/乗客は死神/

TAXI南房総/アキコ/終戦後の地下室/何人いる？/宿坊にて/真下の住人/

作り酒屋の遺影/貯水池/二人の妹/ダミー人形/高校生の姉妹/関西のホテル/駅/

湘南ドライブ/ビバークの学生/和尚さん/彼女の人形/仮眠室の人たち/

樹海の声/お姉さん/修学旅行/夜中のスーパーマーケット/ねんねこ坂/

県境のトンネル/二軒長屋/箱根の宿にて/旧遊女屋/銀色の靴の女/異人屋敷/

長い遺体/ドスンと音がして/ナホトカ/骨鳴りの吊り橋/東京大空襲/

青森の美容院/渓谷の廃屋/ねんねこの赤ちゃん/カンボジア/南房総の足跡/

曰くつきの家/バックミラー/宮野森特別区駐車場/隣の奥さん/ツーリング/

信州での話/信州のおじさん/はるみさんのアパート/猫が鳴く/

内田のおばあちゃん/NPO/蚊帳の屋根/ミニクーパー/ロケバス/郵便物/

二階の死体/ヘアピース/44年ぶりの同窓会/深夜の訪問者/枕/

最後の1枚～樹海～/屋久島の男/ママ～～/そして俺は死んだ！/西田さん！/

死んだ兵隊/メイクさんの助手/おばあちゃん/隣の部屋の客/地下通路/

窓をたたく女/鳥取の山小屋/3年A組/幽霊が写った/のぞいて下さ～い！/

走り回る子供！/バス停/濡れた人形/芸人たちの宴/竹やぶの足

■厳選5話をYouTubeにて期間限定

2026年6月19日(金)より見放題配信タイトル計105話の中から、「地下通路」「バス停」「彼女の人形」「ねんねこ坂」「高校生の姉妹」の話を、YouTube「バンダイナムコフィルムワークスチャンネル」にて期間限定で無料します。

◎バンダイナムコフィルムワークスチャンネル【期間限定無料公開】『稲川淳二の超こわい話』

セレクション

配信期間：2026年6月19日(金)20:00～2026年7月３日(金)20:00

配信URL： https://youtu.be/0PkG3myObbg (https://youtu.be/0PkG3myObbg)

■MYSTERY NIGHT TOUR 2026 稲川淳二の怪談ナイト開催

今年もあいつがやって来る…今年で70代ラストイヤーの稲川淳二が送る、「MYSTERY NIGHT TOUR 2026 稲川淳二の怪談ナイト」が開催決定！昨年よりも公演数を増やし、7月11日(土)宇都宮を皮切りに11月15日(日)公演まで全国39箇所57公演開催されます。

ツアー公式サイト：https://www.inagawa-kaidan.com/

■関連サイト・SNS

◎稲川淳二・オフィシャルサイト：https://www.j-inagawa.com/

◎稲川淳二公式X：https://x.com/Junji_Inagawa (https://x.com/Junji_Inagawa)

◎バンダイナムコフィルムワークス 作品情報サイト「V-STORAGE」：https://v-storage.jp/