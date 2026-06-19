漫画『弱虫ペダル』のサイクルジャージに群馬陵成学園が新登場！6月22日（月）より販売開始。さらに期間限定で「限定ポストカード」をプレゼント！

株式会社ジェイ・スポーツ

スポーツテレビ局、株式会社ジェイ・スポーツ(本社 東京都江東区、代表取締役社長 外崎創、以下「J SPORTS」* )は、渡辺航原作・秋田書店刊行の人気漫画『弱虫ペダル』とのコラボレーションにより、作中に登場するサイクルジャージを展開してきました。このたび、待望の新作として群馬陵成学園を、総北高校・箱根学園・京都伏見はリニューアルモデルとして、J SPORTSオンラインショップおよび「Tour de France CAFE」にて2026年6月22日（月）より販売を開始します。

今回、大人気自転車ロードレース漫画『弱虫ペダル』の100巻到達を記念して、群馬陵成学園が新たに商品ラインアップに加わります。また、人気の総北高校・箱根学園・京都伏見も、これまでのデザインをベースに細部をブラッシュアップし、流行りのサイズとなって、より洗練されたリニューアルモデルとして展開していきます。

製造は、プロチームにも供給している株式会社ウエイブワンが手掛ける人気モデルを採用。快適なフィット感と着心地、デザイン性と実用性の両立により観賞用としてだけでなく、実際のライドでも活躍する本格仕様に仕上げています。

■商品情報

群馬陵成学園

（新作モデル）

総北高校

（リニューアル）

箱根学園

（リニューアル）

京都伏見

（リニューアル）

※画像はイメージです。

販売開始：2026年6月22日（月）

販売価格：[半袖ジャージ] 20,350円（税込）[タンクトップパンツ] 22,000円（税込）

サイズ ：[半袖ジャージ] S、M、L、XL、XXL、4L[タンクトップパンツ] S、M、L、XL、XXL

※サイズ詳細は、J SPORTSオンラインショップまたはツール・ド・フランス カフェ店頭にてご確認ください。

■ご購入方法

１.ツール・ド・フランス公認カフェ

今年も「Tour de France CAFE 」(以下、「ツールカフェ」)が、以下の3都市にて期間限定でオープンします。実際に手に取り、お買い求めいただけます。なお、店頭販売は、数に限りがありますのでご了承ください。

▼東京：6月22日(月)～7月30日(木)

▼大阪：6月30日(火)～7月26日(日)

▼尾道（広島）：6月30日(火)～7月26日(日)

※詳しくは下記、ツールカフェ公式サイトでご確認ください。

＜ツールカフェ公式サイト＞

https://www.jsports.co.jp/cycle/tour/cafe/

２.J SPORTSオンラインショップ

https://store.jsports.co.jp/shop/e/ecyyw/

※群馬陵成学園は予約販売のみとなります。

■限定ポストカードをプレゼント！

ツールカフェ開催期間中（6月22日～7月30日）にご購入（ご予約）いただいた方へ、特典としてポストカードをプレゼントします。ぜひこの機会にお求めください。

群馬陵成学園 ご購入の方総北高校・箱根学園・京都伏見 ご購入の方

※画像はイメージです。

■『弱虫ペダル』とは

「週刊少年チャンピオン」(秋田書店発行)にて連載中の渡辺航先生による自転車ロードレース漫画。主人公・小野田坂道が仲間と出会い、努力と成長を重ねながら全国大会優勝を目指す。2008年から連載を開始し累計発行3,500万部を超え、2026年5月、ついに100巻を迎える。

■公式SNSで随時情報発信中！！J SPORTS公式オンラインショップX→@jsposhop(https://x.com/jsposhop)

J SPORTSでは、7月4日から開幕するツール・ド・フランス 2026の全21レースを生放送・LIVE配信します。

*J SPORTSはJ:COM及び全国のケーブルテレビ局、スカパー！などで視聴が可能なスポーツテレビ局です。