猛暑を乗り切る“都心のホカンス”。東京ドームホテルで滞在中何度でもガーデンプールを楽しめる宿泊プランを2026年6月19日(金)より販売開始

株式会社 東京ドームホテル

東京ドームホテル（所在地：東京都文京区後楽1-3-61、代表取締役社長 総支配人：棟方史幸）は、ホテルステイとプール利用をお楽しみいただける宿泊プラン「ガーデンプールプラン2026」を2026年6月19日(金)より販売開始いたします。

ガーデンプール

ガーデンプールプラン202(https://www.tokyodome-hotels.co.jp/stay/plan/garden-pool/)6(http://www.tokyodome-hotels.co.jp/stay/plan/garden-pool/)

2026年7月18日(土)より夏季限定で営業する「ガーデンプール」の利用券付き宿泊プラン。広い空の下都会の中心にありながら心地よい風が吹き抜け、リゾート感を満喫できる屋外プール「ガーデンプール」をご利用いただきながら、涼しい快適な客室でもゆったりとした時間をお過ごしいただけます。ご家族やご友人同士、カップルでの楽しい夏の思い出として、また非日常空間で日頃の疲れを癒やすリフレッシュの機会におすすめの宿泊プランです。

本プランはご滞在中何度でもプールをご利用いただけます。お部屋タイプもエグゼクティブフロア・プレミアムフロア・スタンダードフロアよりお選びいただけるほか、プールサイドカフェよりご提供するドリンク一杯がセットになっております。夏空の下で爽やかな風を感じながら、特別な至福のひとときをお過ごしください。

「ガーデンプールプラン2026」販売概要

URL：https://www.tokyodome-hotels.co.jp/stay/plan/garden-pool/

期 間：2026年7月18日(土)～8月30日(日)

<エグゼクティブフロアご利用の場合>

客室例：エグゼクティブスイート C

料 金：1泊1室エグゼクティブスイート 2名様ご利用の場合 お一人様 \35,320～

※室料・ガーデンプール利用券・朝食・サービス料・諸税込み

内 容：

（1）ガーデンプール利用券付き ※ご滞在中何度でもプールをご利用いただけます。

（2）プールサイドカフェ ワンドリンク付き

（3）43F スカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」でのご朝食付き

または、3F スーパーダイニング「リラッサ」、4F 京料理「熊魚菴たん熊北店」よりお選びいただけます。

（4）ご滞在中、エグゼクティブラウンジをご利用いただけます。

（5）客室の冷蔵庫内のドリンクを無料でお楽しみいただけます。

（6）18歳以上のお客様は、7F フィットネスルームを無料でご利用いただけます。

（7）チェックイン14:00 ／ チェックアウト11:00

※40F エグゼクティブラウンジにてチェックイン・チェックアウトのお手続きを承ります。

（7:00～22:00／ 時間外のお手続きは1Fフロントにて承ります。）

予約受付：

東京ドームホテル 公式ウェブサイト【インターネット予約限定】2026年6月19日(金)12:00～

お問い合わせ：宿泊予約 TEL.03-5805-2222（受付時間9:30～18:00）

<プレミアムフロアご利用の場合>

客室例：プレミアムルーム クイーン

料 金：1泊1室プレミアムルーム クイーン 2名様ご利用の場合 お一人様 \21,620～

※室料・ガーデンプール利用券・朝食・サービス料・諸税込み

内 容：

（1）ガーデンプール利用券付き ※ご滞在中何度でもプールをご利用いただけます。

（2）プールサイドカフェ ワンドリンク付き

（3）43F スカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」でのご朝食付き

または、3F スーパーダイニング「リラッサ」、4F 京料理「熊魚菴たん熊北店」よりお選びいただけます。

（4）客室の冷蔵庫内のドリンクを無料でお楽しみいただけます。

（5）18歳以上のお客様は、7F フィットネスルームを無料でご利用いただけます。

（6）チェックイン14:00 ／ チェックアウト11:00

※プレミアムフロア専用カウンター2F「プレミアム・ステージ」にてチェックインのお手続きを承ります。（14:00～18:00 ／ 時間外のお手続きは1Fフロントにて承ります。）

予約受付：

東京ドームホテル 公式ウェブサイト【インターネット予約限定】2026年6月19日(金)12:00～

お問い合わせ：宿泊予約 TEL.03-5805-2222（受付時間9:30～18:00）

<スタンダードフロアご利用の場合>

客室例：スタンダードツインルーム

料 金：1泊1室スタンダードツインルーム 2名様ご利用の場合 お一人様 \20,250～

※室料・ガーデンプール利用券・朝食・サービス料・諸税込み

内 容：

（1）ガーデンプール利用券付き ※ご滞在中何度でもプールをご利用いただけます。

（2）プールサイドカフェ ワンドリンク付き

（3）ご朝食付き

※3F スーパーダイニング「リラッサ」、4F 京料理「熊魚菴たん熊北店」よりお選びいただけます。

※素泊まりプランもございます。

（4）チェックイン14:00 ／ チェックアウト11:00

予約受付：

東京ドームホテル 公式ウェブサイト【インターネット予約限定】2026年6月19日(金)12:00～

お問い合わせ：宿泊予約 TEL.03-5805-2222（受付時間9:30～18:00）

「ガーデンプール」ご利用について(https://www.tokyodome-hotels.co.jp/facilities/garden-pool/)

ガーデンプールプールサイドカフェ ドリンクイメージ詳細を見る :https://www.tokyodome-hotels.co.jp/facilities/garden-pool/

営業期間 2026年7月18日(土)～8月31日(月)

営業時間 10:00～19:00（最終入場18:00）

※2部制（完全入れ替え制） 【1部】10:00～13:00（最終入場12:00）

【2部】14:00～19:00（最終入場18:00）

[プールサイドカフェ] 11:00～18:00

料 金：

通常プラン 平日： 【1部】\3,300 【2部】\5,500

土・日・祝日：【1部】\5,500 【2部】\6,600

プールサイドカフェ ワンドリンク付きプラン

平日： 【1部】\4,100 【2部】\6,300

土・日・祝日：【1部】\6,300 【2部】\7,400

アフター5プラン（17:00～19:00）\2,200

※表示料金はお一人様（消費税込み）の料金です。

※専用宿泊プラン（ガーデンプールプラン2026）以外で東京ドームホテルに宿泊されているお客様は、特別料金にてご案内いたします。

場 所：東京ドームホテル7F （屋外）

プールサイズ：長さ20m、幅10m、深さ1.1m

ご利用上の注意事項：

〇12歳以下のお子様は18歳以上の保護者の同伴が必要となります。

〇お子様用プールのご用意はございません。

〇バスタオル・サンダル・デッキチェアのお貸出しがございます。

〇浮き輪、ビーチボール、ビーチマット、ボート類のお持ち込みはご遠慮いただいております。

※お子様（未就学児）のアームブイ、ライフジャケット、直径45cm以下の子供用浮き輪のみ持ち込み可能、足ひれはご利用いただけません。

〇水着のレンタルはございません。

東京ドームホテル

東京ドームホテルは、都心最大級のエンターテインメントエリア「東京ドームシティ」に2000年6月1日に開業しました。JR山手線内の中心、歴史的遺産に囲まれた文京区に位置し、丸の内・大手町エリアから車、電車で約10分という地の利を生かし、ビジネス、レジャー、観光に最適のロケーションです。東京ドームシティが包含すべき3つの要素、「観る」「遊ぶ」「寛ぐ」の「寛ぐ」を担い、また、単にリラクゼーションを提供するだけのホテルではなく、「楽しさ」や「遊び心」を盛り込んだ、エンターテインメント性あふれるホテルの姿を目指します。地下3階、地上43階の高層ビルは、高さ155m、延床面積105,856.6平方メートル で、客室1,006室、レストラン＆ラウンジ9店（ホテル外直営店1店含む）、大中小宴会場15室のほか、チャペル・神殿などの婚礼施設、屋外プールなどを備えています。



所在地：東京都文京区後楽1-3-61

TEL：03-5805-2111（代表）

URL：https://www.tokyodome-hotels.co.jp/

※本リリースの画像はすべてイメージです

※画像に関しまして、本リリース案件以外での二次使用や加工などはご遠慮ください

※都合により営業内容が変更になる場合がございます