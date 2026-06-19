『鬼滅の刃 日輪バトルスラッシュ』が7月9日(木)から順次稼働開始！

株式会社コナミアーケードゲームス

株式会社コナミアーケードゲームスは、アミューズメント施設向けカードアクションゲーム『鬼滅の刃 日輪バトルスラッシュ(きめつのやいば にちりんバトルスラッシュ)』が、7月9日(木)から全国のアミューズメント施設にて順次稼働を開始することをお知らせします。

『鬼滅の刃 日輪バトルスラッシュ』は、ゲーム機から排出されるカードを集め、ゲーム機中央に設置された「日輪刀コントローラー(にちりんとうコントローラー)」を駆使して、さまざまな相手と戦うゲームです。

ゲーム機から排出されるカードには「バトルカード」と「サポートカード」の2種類があり、それぞれのカードの「バトルタイプ」や「スキル」を相手によって組み合わせて、戦いを有利に進めることができます。

また、プレーヤーは「日輪刀コントローラー」を画面の指示に合わせて操作し、多様な攻撃を繰り出すことができ、斬る、守るなどといった剣戟アクションを通して、自分が登場人物として戦っているような臨場感あふれるバトルを体験できます。

さらに、プレーの際に「メモリーカード」を使用すると、使用したカードが成長していきます。カードがレベルアップしていくことで、これまで勝てなかった相手にも戦いを挑むことが出来るようになります。

ぜひこの機会に『鬼滅の刃 日輪バトルスラッシュ』にて、「鬼滅の刃」の世界観を忠実に再現した、爽快感あふれるアクションをお楽しみください。

『鬼滅の刃 日輪バトルスラッシュ』ゲーム説明

◆遊ぶモードを選ぼう！

お金を入れたら、遊ぶモードを選択しよう！

「メモリーカード」※を使用すると、プレーの結果が記録され、使用したカードがレベルアップ。

さらに楽しくゲームをプレーすることができます。

■「バトルスラッシュ」モード

好きな対戦相手を選んで戦う基本モードです。

「一般隊士級」、「上級隊士級」、「柱級」の3つの難易度が選択でき、自分に合った強さの対戦相手と戦うことができます。

■「イベント」モード

期間限定で、さまざまなバトルを楽しむことができるモードです。

「イベント」モードでは、条件を達成すると、ゲーム内で使えるアイテムを獲得することができます。

※ ゲーム内で購入することができます。

◆お気に入りのカードをスキャンして戦いに挑もう！

バトルでは、「バトルカード」、「サポートカード」をそれぞれ最大3枚※ずつ使用できます。

「バトルカード」を持っていなくても、助人キャラで戦うことが可能です。

※「サポートカード」を持っていない場合は、そのままゲームが進行します。

◆「日輪刀コントローラー」を使ってバトルを楽しもう！

バトルでは、1ターンごとに戦うキャラクターを選び、ルーレットで攻撃を決定します。

画面の指示に合わせて「日輪刀コントローラー」を操作することで、攻撃や防御をすることができます。敵の体力を減らして勝利を目指そう！

◆必殺技を使って大ダメージを与えよう！

ルーレットを「必殺」エリアに止めると、必殺技が発動！

必殺技はカードごとに異なり、画面に登場するキャラクターの動きとリンクしたアクションを

成功させると、ダメージがアップ！

大ダメージを与えて対戦を有利に進めよう！

たくさんのカードを集めてプレーをもっと楽しもう！

◆『鬼滅の刃 日輪バトルスラッシュ』1弾では全60種のカードが収録！

『鬼滅の刃 日輪バトルスラッシュ』1弾では、「バトルカード」45種、「サポートカード」15種の全60種のカードが収録！レアリティには「UR(ウルトラレア)」「SR(スーパーレア)」「R(レア)」「C(コモン)」があり、一部の「UR」にはイラスト違いのカードが存在します。

◆「バトルカード」

バトルで使用するキャラクターカードです。

「力」「技」「心」の3種類の属性からなる「バトルタイプ」や、体力、攻撃力、防御力はカードごとに異なります。さらに、固有の「バトルスキル」を持っており、対戦相手や展開に応じて使用するタイミングを見極めることで戦いを優位に進めることができます。

◆「サポートカード」

バトルを「サポートスキル」で援護するカードです。

「サポートスキル」には攻撃力をアップさせるものや、必殺技のダメージが上昇するものなどさまざまな効果があり、「バトルカード」との相性に合わせて戦略的に選ぶことが重要です。

タイトル：『鬼滅の刃 日輪バトルスラッシュ』

メーカー：KONAMI

稼働日：7月9日(木)から順次稼働開始予定

ジャンル：カードアクションゲーム

プレー人数：1人

著作権表記：

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

(C)Konami Arcade Games

稼働施設：全国アミューズメント施設

お問合わせ先：

お客様相談室 TEL: 0570-086-573 平日: 10:00～18:00 (休み: 土日祝日)

メール：サイトの「メールでのお問い合わせ」をご利用ください。

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