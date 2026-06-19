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紀伊國屋書店 創業100周年を機にコーポレートロゴをリニューアル｜乃村工藝社 ＩＶＤがクリエイティブパートナーとして参画
乃村工藝社 ＩＶＤが、クリエイティブパートナーとして コーポレートロゴとブランドストーリー策定、ビジュアルアイデンティティ(ＶＩ)構築を担当
受け継がれたレガシーを大切に、未来を拓く姿へ
永きにわたりブックカバーで親しまれたデザインをコーポレートロゴへ
株式会社乃村工藝社 ＩＶＤは、株式会社紀伊國屋書店が2027年に創業100周年を迎えるにあたり実施するコーポレートロゴのリニューアルにおいて、クリエイティブパートナーとして参画しています。紀伊國屋書店 創業100周年プロジェクトと共同で、コーポレートロゴデザイン、ブランドストーリーの策定、ビジュアルアイデンティティ（VI）の構築を担当しています。
新宿本店の店舗ファサードサインを皮切りに、店頭で使用するブックカバーや包装資材、グッズなどデザインの切り替えが順次行われていきます。
世界12か国に153店舗・35営業所・3事務所（2026年6月時点）を展開する紀伊國屋書店は、国や民族、文化や世代、思想や価値観の相違を超えて、本と文化・学術を希求する人々の需要に応え得る、世界的にもオリジナルな書店チェーンとして成長発展への挑戦を続けてきました。
先達が積み重ねてきた努力や歴史を大切にしながら、将来世代のために未来志向の挑戦を怠ることなく、創業100年のその先も、書店と出版界を取り巻く諸課題の解決に向けて主導的かつ建設的な役割を果たし、世界の人々に本を届け続けていく決意を込めて、コーポレートロゴをリニューアルします。
新たなコーポレートロゴでは、歴代の経営者・社員・ステークホルダーに受け継がれてきた「紀伊國屋書店」というアイデンティティを大切にしながら、次の1ページとなる未来を拓いていく想いを表現しています。
新たなコーポレートロゴのデザインコンセプト
本件に関するお問合わせ先
株式会社乃村工藝社 ブランドコミュニケーション室 prs@nomuar-g.jp
関連リンク
紀伊國屋書店
https://corp.kinokuniya.co.jp/
紀伊國屋書店 創業100周年プロジェクト
https://100th.kinokuniya.co.jp/
乃村工藝社 ＩＶＤ（INTEGRATED VISUAL DESIGN）
https://www.instagram.com/ivd_official/
受け継がれたレガシーを大切に、未来を拓く姿へ
永きにわたりブックカバーで親しまれたデザインをコーポレートロゴへ
株式会社乃村工藝社 ＩＶＤは、株式会社紀伊國屋書店が2027年に創業100周年を迎えるにあたり実施するコーポレートロゴのリニューアルにおいて、クリエイティブパートナーとして参画しています。紀伊國屋書店 創業100周年プロジェクトと共同で、コーポレートロゴデザイン、ブランドストーリーの策定、ビジュアルアイデンティティ（VI）の構築を担当しています。
世界12か国に153店舗・35営業所・3事務所（2026年6月時点）を展開する紀伊國屋書店は、国や民族、文化や世代、思想や価値観の相違を超えて、本と文化・学術を希求する人々の需要に応え得る、世界的にもオリジナルな書店チェーンとして成長発展への挑戦を続けてきました。
先達が積み重ねてきた努力や歴史を大切にしながら、将来世代のために未来志向の挑戦を怠ることなく、創業100年のその先も、書店と出版界を取り巻く諸課題の解決に向けて主導的かつ建設的な役割を果たし、世界の人々に本を届け続けていく決意を込めて、コーポレートロゴをリニューアルします。
新たなコーポレートロゴでは、歴代の経営者・社員・ステークホルダーに受け継がれてきた「紀伊國屋書店」というアイデンティティを大切にしながら、次の1ページとなる未来を拓いていく想いを表現しています。
新たなコーポレートロゴのデザインコンセプト
ブランドストーリー
新たなコーポレートロゴのコンセプトを表現するブランドストーリーを作成しました。
本を通じて人と文化をつなぎ、世界へ届けていきたいという想いと未来への決意が込められています。
ブランディングデザイン
■ブックカバー・パッケージデザイン
ブックカバーや包装資材、その他のパッケージやオリジナルグッズについても順次切り替えてまいります。
■新宿本店ファサードサインデザイン
新たに設定したブランドカラーである紀伊國屋書店ブルー（KINOブルー）をベースとしたサイン展開となります。
※2026年7月に更新予定
KINOラインの設定について
これまでブックカバーなどで展開されてきた２本のラインを、紀伊國屋書店を表現する重要なブランドエレメントとして再定義し、デザインルールの設定をしました。
創業100年の歩みを象徴するシンボルとして100周年ロゴマークを制定。2027年末までの期間限定で展開してまいります。デザインは紀伊國屋書店ＳＰ工房が担当、デザイン監修を乃村工藝社 ＩＶＤが行っています。
紀伊國屋書店 創業100周年プロジェクト
創業100周年へ向けて次世代の紀伊國屋書店のビジョンを確立することを目的として、2022年に始動した社内プロジェクト。店売部門（国内店舗）、営業部門（外商）、海外事業、その他事業、本社部門の社員が横断的に参加し、活動を続けています。これまでに、オリジナルグッズの開発、バーチャル新宿本店企画などを手掛けたほか、2027年は年間を通し、創業100周年限定アイテム、特別フェア、記念イベントなどを多数企画中。
今後展開する各種企画につきましては、特設ウェブサイト（https://100th.kinokuniya.co.jp/）にて情報を発信してまいります。
乃村工藝社 クリエイティブチーム
乃村工藝社 ＩＶＤ（INTEGRATED VISUAL DESIGN）
乃村工藝社内に設立したブランディング/ビジュアル・グラフィックデザインのプロフェッショナルチーム。
アートディレクター・鈴木不二絵を中心に、近年では「khb東日本放送」、箱根・ホテル「はつはな」などのブランディングに携わり、ビジュアルの視点から空間へアプローチするクリエイティブスタイルにより、新たなブランド価値を創出しています。
https://www.instagram.com/ivd_official/
https://youtu.be/3VPhMKqrCAU
＜紀伊國屋書店について＞
1927年創業。「本と、多様な文化・学術情報を身近にする環境の演出を通じて、人々に学問と感動や交流の機会を提供し、社会の課題解決と学問芸術の振興、豊かな日常生活の実現を支援していく」ことをパーパス（社の存在価値）として掲げ、和洋書籍・ 雑誌・事務機器・文房具・情報文献・視聴覚教材・教育設備の販売、出版、映像商品・書誌データベース制作、ホールの経営などの事業を営む。創業の地に立つ新宿本店をはじめ全国主要都市に72店舗、7営業本部（29営業部・営業所）、79ブックセンターを構えるほか、完全子会社である旭屋書店・紀伊國屋書籍販売でも計31店舗を展開。海外では11か国に計50店舗、6営業所・3事務所という、書店として世界でも類例のない規模で事業を展開しています（事業所数は2026年6月時点）。
https://corp.kinokuniya.co.jp/
＜乃村工藝社＞
乃村⼯藝社は、商業施設、ホテル、企業PR施設、ワークプレイス、博覧会、博物館など人が集う多様な空間において、構想から、調査・企画、デザイン・設計、制作・施工、運営・活性化までを⼿掛ける空間の総合プロデュース企業です。グループ全体では、建築総合サービスを担うノムラアークス、空間活性化事業を担うノムラメディアスをはじめ、全国11拠点・海外8拠点で事業展開しています。1892年の創業から培ってきた専門性と総合力を活かし、⼈びとに「歓びと感動」をお届けしています。
https://www.nomurakougei.co.jp/
リリースに関する報道お問い合わせ先
株式会社紀伊國屋書店 経営戦略室 /cso@kinokuniya.co.jp
株式会社乃村工藝社 ブランドコミュニケーション室 /prs@nomuar-g.jp
新たなコーポレートロゴのコンセプトを表現するブランドストーリーを作成しました。
本を通じて人と文化をつなぎ、世界へ届けていきたいという想いと未来への決意が込められています。
ブランディングデザイン
■ブックカバー・パッケージデザイン
ブックカバーや包装資材、その他のパッケージやオリジナルグッズについても順次切り替えてまいります。
■新宿本店ファサードサインデザイン
新たに設定したブランドカラーである紀伊國屋書店ブルー（KINOブルー）をベースとしたサイン展開となります。
※2026年7月に更新予定
KINOラインの設定について
これまでブックカバーなどで展開されてきた２本のラインを、紀伊國屋書店を表現する重要なブランドエレメントとして再定義し、デザインルールの設定をしました。
100周年のロゴマーク制定について
創業100年の歩みを象徴するシンボルとして100周年ロゴマークを制定。2027年末までの期間限定で展開してまいります。デザインは紀伊國屋書店ＳＰ工房が担当、デザイン監修を乃村工藝社 ＩＶＤが行っています。
紀伊國屋書店 創業100周年プロジェクト
創業100周年へ向けて次世代の紀伊國屋書店のビジョンを確立することを目的として、2022年に始動した社内プロジェクト。店売部門（国内店舗）、営業部門（外商）、海外事業、その他事業、本社部門の社員が横断的に参加し、活動を続けています。これまでに、オリジナルグッズの開発、バーチャル新宿本店企画などを手掛けたほか、2027年は年間を通し、創業100周年限定アイテム、特別フェア、記念イベントなどを多数企画中。
今後展開する各種企画につきましては、特設ウェブサイト（https://100th.kinokuniya.co.jp/）にて情報を発信してまいります。
乃村工藝社 クリエイティブチーム
乃村工藝社 ＩＶＤ（INTEGRATED VISUAL DESIGN）
乃村工藝社内に設立したブランディング/ビジュアル・グラフィックデザインのプロフェッショナルチーム。
アートディレクター・鈴木不二絵を中心に、近年では「khb東日本放送」、箱根・ホテル「はつはな」などのブランディングに携わり、ビジュアルの視点から空間へアプローチするクリエイティブスタイルにより、新たなブランド価値を創出しています。
https://www.instagram.com/ivd_official/
https://youtu.be/3VPhMKqrCAU
＜紀伊國屋書店について＞
1927年創業。「本と、多様な文化・学術情報を身近にする環境の演出を通じて、人々に学問と感動や交流の機会を提供し、社会の課題解決と学問芸術の振興、豊かな日常生活の実現を支援していく」ことをパーパス（社の存在価値）として掲げ、和洋書籍・ 雑誌・事務機器・文房具・情報文献・視聴覚教材・教育設備の販売、出版、映像商品・書誌データベース制作、ホールの経営などの事業を営む。創業の地に立つ新宿本店をはじめ全国主要都市に72店舗、7営業本部（29営業部・営業所）、79ブックセンターを構えるほか、完全子会社である旭屋書店・紀伊國屋書籍販売でも計31店舗を展開。海外では11か国に計50店舗、6営業所・3事務所という、書店として世界でも類例のない規模で事業を展開しています（事業所数は2026年6月時点）。
https://corp.kinokuniya.co.jp/
＜乃村工藝社＞
乃村⼯藝社は、商業施設、ホテル、企業PR施設、ワークプレイス、博覧会、博物館など人が集う多様な空間において、構想から、調査・企画、デザイン・設計、制作・施工、運営・活性化までを⼿掛ける空間の総合プロデュース企業です。グループ全体では、建築総合サービスを担うノムラアークス、空間活性化事業を担うノムラメディアスをはじめ、全国11拠点・海外8拠点で事業展開しています。1892年の創業から培ってきた専門性と総合力を活かし、⼈びとに「歓びと感動」をお届けしています。
https://www.nomurakougei.co.jp/
リリースに関する報道お問い合わせ先
株式会社紀伊國屋書店 経営戦略室 /cso@kinokuniya.co.jp
株式会社乃村工藝社 ブランドコミュニケーション室 /prs@nomuar-g.jp
本件に関するお問合わせ先
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関連リンク
紀伊國屋書店
https://corp.kinokuniya.co.jp/
紀伊國屋書店 創業100周年プロジェクト
https://100th.kinokuniya.co.jp/
乃村工藝社 ＩＶＤ（INTEGRATED VISUAL DESIGN）
https://www.instagram.com/ivd_official/