お箸を取ると、ころんと起き上がる「PEANUTS」デザインの箸置きを2026年6月下旬より発売

株式会社ハシートップイン

株式会社ハシートップイン（本社：東京都墨田区、代表取締役：橋本貴裕）は、PEANUTSデザインの「起き上がり箸置き」を2026年6月下旬より発売いたします。販売は、全国のキャラクターショップ、雑貨店、オンラインショップなどで順次開始予定です。

◆商品紹介

商品ページはこちら :https://www.hashy-topin.com/product.php?id=545

お箸を取ると、ころんと起き上がる、PEANUTSデザインの起き上がり箸置きです。

ころんとしたフォルムと、かわいらしいPEANUTSの仲間たちが、食卓を楽しく演出します。

内部の重りによって、倒れても自然に起き上がるユニークな仕掛けを採用。

お祝いの席やお正月の食卓、来客時のおもてなしなど、特別な日のテーブルにもぴったりのアイテムです。ギフトにもおすすめです。

全8種類のランダム仕様で、どのデザインが出るかは開けてからのお楽しみです。

なお、公式オンラインストアでは1度に8点ご注文いただけた場合は、8種類入りのボックスでお届けいたします。

【ラインナップ】

・スヌーピー（小桜）

・スヌーピー（梅）

・スヌーピー（富士）

・スヌーピー（青海波）

・ウッドストック（花火）

・ウッドストック（霞）

・ウッドストック（七宝）

・シークレット

【ご使用にあたっての注意事項】

本商品は、内部の重りのバランスによって起き上がる構造です。凹凸のある場所や、柔らかいランチョンマットの上、水平・平坦でない面では、うまく起き上がらない場合があります。

※種類は全8種類(シークレット含む)です。

※ブラインドボックス仕様のため、種類をお選びいただくことはできません。

※商品画像はイメージです。お部屋の照明などにより、実際の商品とは細部や色合いが異なる場合がございます。

〇品番 ：PN-3545 起き上がり箸置き（ピーナッツ）

〇商品サイズ：W20×D18×H30(mm)

〇PKGサイズ：W50×D50×H60(mm) / DP BOX：W105×D205×H70+139(mm)

〇材質 ：ABS

〇販売価格 ：550円(税込)

【「ピーナッツ」とは】

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、ソニーグループが80%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが20%を保有しています。1950年にコミック「ピーナッツ」に初めて登場して以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TVで親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のあらゆる世代のファンの皆様には、多種多様な商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で展開されるコミックなどを通じて、「ピーナッツ」ブランドを楽しんでいただいています。また、「ピーナッツ」は、近年75周年を迎え、世界規模での展示や各種アクティビティ、コラボレーション、デジタルマーケティングキャンペーンなど、これまでにない取り組みを実施しました。

■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト http://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」 https://x.com/snoopyjapan

・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」 https://x.com/snoopy_jp_info

・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」 https://www.instagram.com/snoopyindailylife

・日本のスヌーピー公式TikTokアカウント「スヌーピーとピーナッツの仲間たち【PEANUTS公式】」 https://www.tiktok.com/@peanuts_jp

(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC www.snoopy.co.jp

株式会社ハシートップイン

生活にディライトフルなシーンを提供するパートナーへ。

ハシートップイン公式オンラインストア :https://www.hashy-topin.com/商品に関するお問い合わせ :https://www.hashy-topin.com/contact.phpハシートップイン公式X :https://x.com/HashyProduct