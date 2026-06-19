新しい映画体験「20分シネマ」がヒューマントラストシネマ渋谷にて6ヶ月連続上映決定！

株式会社SAMANSA

ショート映画配信サービス「SAMANSA」を運営する株式会社SAMANSA(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岩永祐一)は、ヒューマントラストシネマ渋谷にて、15～25分の傑作ショート映画を劇場で上映する新企画「20分シネマ」を2026年7月24日(金)よりスタートすることをお知らせいたします。今回のヒューマントラストシネマ渋谷での上映については、1週間の上映を6ヵ月連続、作品は月替わりとなります。

◆企画概要20分シネマ at ヒューマントラストシネマ渋谷

映画館をもっと気軽な選択肢に。

「20分シネマ」は15～25分のショート映画を劇場上映する新しい試みです。

買い物の合間や仕事終わりに、カフェのようにふらっと立ち寄れる20分。

配信では出会えない世界中の名作が、あなたの日常を鮮やかに彩ります。





▶︎上映劇場

ヒューマントラストシネマ渋谷

▶︎チケット販売

ヒューマントラストシネマ渋谷のオンラインチケット予約、および劇場窓口にて販売。

▶︎上映料

1,000円均一

▶︎特設サイト

https://20cinema.samansa.com(http://20cinema.samansa.com)





◆上映作品

『あいつのロシェル』-2025年 ニュージーランド・スクリーン・アワード 最優秀短編映画賞 受賞作上映期間：7/24(金)~7/30(木)

傷だらけの愛車で挑む、過激で優しい追悼レース

2024年／ニュージーランド／19分28秒

出演：ベンジャミン・ソーヤー／ロキシー・モヘビ／グレン＝ポール・ワルー

監督：トム・ファーニス

脚本：トム・ファーニス

配給：SAMANSA

(C)︎ 2024XXX





『島』-USCファースト・ルック・アワード 最優秀監督賞＆最優秀ドラマ賞 W受賞作上映期間：8/21(金)~8/27(木)

正義感から放たれた言葉が、幼い心を追い詰める。

2021年／シンガポール・アメリカ／18分32秒

出演：クィンタス・リム／ティモシー・ワン

監督：ヴィヴィアン・イップ

脚本：ヴィヴィアン・イップ

配給：SAMANSA

(C)︎ 2021 VIVIAN IP





『ノクターン・イン・ブラック』-学生アカデミー賞 金メダル受賞

上映期間：9/18(金)~9/24(木)

鳴らせば死。実話に基づく、沈黙への抵抗。

2016年／レバノン／21分57秒

出演：カリーム・ゼイン／ジュリアン・ファルハト／タレク・ヤアクーブ

監督：ジミー・ケイルーズ

脚本：ジミー・ケイルーズ

配給：SAMANSA

(C)︎ Jimmy Keyrouz





『リアリティ・プラス』-大ヒットホラー『サブスタンス』前身作

上映期間：10/23(金)~10/29(木)

”理想の姿”になれる脳内チップがもたらす恋の行方。

2014年／フランス／22分30秒

出演：ヴァネッサ・ヘスラー／ヴァンサン・コロンブ／オレリアン・ミュレール

監督：コラリー・ファルジャ

脚本：コラリー・ファルジャ

配給：SAMANSA

(C)︎ et ℗ Mezzanine 2014 - Tous droits reserves. Visa d'exploitation n°140080





『パリ 1970年』-世界で140以上の賞に輝いた感動作

上映期間：11/20(金)~11/26(木)

認知症の母へ贈る、記憶とファンタジーの美しい旅。

2023年／スペイン／15分4秒

原題：Paris 70

出演：ルイサ・ガヴァサ／アライン・エルナンデス／ネウス・アセンシ

監督：ダニ・フェイシャス・ロカ

脚本：ナッハ・ソリス

配給：SAMANSA

(C)︎ CREAM CLUSTER CONTENT S.L. - VIVIR PARA VER S.I..(2023)

『合唱』-第89回アカデミー賞 短編実写映画賞 受賞

上映期間：12/18(金)~12/24(木)

合唱団に隠された秘密と、子供たちの静かな反乱。

2016年／ハンガリー／25分10秒

原題：Mindenki / SLING

出演：ドルカ・ガスパールファルヴィ／ドロッティア・ハイス／ジョーフィア・サモシ

監督：クリストフ・デアーク

脚本：クリストフ・デアーク／ベックス・ハーヴィー／クリスチャン・アッゾーラ

配給：SAMANSA

(C)︎ 2015 MInden jog fenntartva







◆SAMANSAとは

SAMANSAは、ショート映画に特化した配信サービスです。

月額490円で世界各国から厳選した作品を提供し、現在500本以上（2025年10月時点）のショート映画を配信しています。上映時間は30分以下で完結、通勤時間や日常のスキマ時間など、さまざまな生活シーンに合わせた映画体験を可能にします。

また、世界中のクリエイターと直接ライセンス契約を結ぶことで、他の国内VODでは観ることのできない多様な作品を届けています。映画をもっと自由に、身近に楽しめる新しい文化を創出することを目指しています。



名称：ショート映画配信サービス『SAMANSA（サマンサ）』

ブラウザ版アプリサイト：https://samansa.com/

iOS版（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/samansa/id1600425602

Android版（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samansa





◆ 会社概要

社名：株式会社SAMANSA

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-14-13 岡崎ビル 603

代表取締役：岩永 祐一

共同代表：遠山 孝行

設立日：2021年4月

事業内容：ショート映画配信サービス『SAMANSA』の運営

コーポレートサイト： https://about.samansa.com/

サービスサイトURL：https://lp.samansa.com

YouTube：https://www.youtube.com/@samansajp/about

TikTok:：https://www.tiktok.com/@samansajp/

Instagram：https://www.instagram.com/samansajpn/

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X(広報)：https://x.com/samansajpn_pr

お問合せ先：info@samansa.com