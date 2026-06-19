新しい映画体験「20分シネマ」がヒューマントラストシネマ渋谷にて6ヶ月連続上映決定！
ショート映画配信サービス「SAMANSA」を運営する株式会社SAMANSA(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岩永祐一)は、ヒューマントラストシネマ渋谷にて、15～25分の傑作ショート映画を劇場で上映する新企画「20分シネマ」を2026年7月24日(金)よりスタートすることをお知らせいたします。今回のヒューマントラストシネマ渋谷での上映については、1週間の上映を6ヵ月連続、作品は月替わりとなります。
◆企画概要20分シネマ at ヒューマントラストシネマ渋谷
映画館をもっと気軽な選択肢に。
「20分シネマ」は15～25分のショート映画を劇場上映する新しい試みです。
買い物の合間や仕事終わりに、カフェのようにふらっと立ち寄れる20分。
配信では出会えない世界中の名作が、あなたの日常を鮮やかに彩ります。
▶︎上映劇場
ヒューマントラストシネマ渋谷
▶︎チケット販売
ヒューマントラストシネマ渋谷のオンラインチケット予約、および劇場窓口にて販売。
▶︎上映料
1,000円均一
▶︎特設サイト
https://20cinema.samansa.com(http://20cinema.samansa.com)
◆上映作品
『あいつのロシェル』-2025年 ニュージーランド・スクリーン・アワード 最優秀短編映画賞 受賞作
上映期間：7/24(金)~7/30(木)
傷だらけの愛車で挑む、過激で優しい追悼レース
2024年／ニュージーランド／19分28秒
出演：ベンジャミン・ソーヤー／ロキシー・モヘビ／グレン＝ポール・ワルー
監督：トム・ファーニス
脚本：トム・ファーニス
配給：SAMANSA
(C)︎ 2024XXX
『島』-USCファースト・ルック・アワード 最優秀監督賞＆最優秀ドラマ賞 W受賞作
上映期間：8/21(金)~8/27(木)
正義感から放たれた言葉が、幼い心を追い詰める。
2021年／シンガポール・アメリカ／18分32秒
出演：クィンタス・リム／ティモシー・ワン
監督：ヴィヴィアン・イップ
脚本：ヴィヴィアン・イップ
配給：SAMANSA
(C)︎ 2021 VIVIAN IP
『ノクターン・イン・ブラック』-学生アカデミー賞 金メダル受賞
上映期間：9/18(金)~9/24(木)
鳴らせば死。実話に基づく、沈黙への抵抗。
2016年／レバノン／21分57秒
出演：カリーム・ゼイン／ジュリアン・ファルハト／タレク・ヤアクーブ
監督：ジミー・ケイルーズ
脚本：ジミー・ケイルーズ
配給：SAMANSA
(C)︎ Jimmy Keyrouz
『リアリティ・プラス』-大ヒットホラー『サブスタンス』前身作
上映期間：10/23(金)~10/29(木)
”理想の姿”になれる脳内チップがもたらす恋の行方。
2014年／フランス／22分30秒
出演：ヴァネッサ・ヘスラー／ヴァンサン・コロンブ／オレリアン・ミュレール
監督：コラリー・ファルジャ
脚本：コラリー・ファルジャ
配給：SAMANSA
(C)︎ et ℗ Mezzanine 2014 - Tous droits reserves. Visa d'exploitation n°140080
『パリ 1970年』-世界で140以上の賞に輝いた感動作
上映期間：11/20(金)~11/26(木)
認知症の母へ贈る、記憶とファンタジーの美しい旅。
2023年／スペイン／15分4秒
原題：Paris 70
出演：ルイサ・ガヴァサ／アライン・エルナンデス／ネウス・アセンシ
監督：ダニ・フェイシャス・ロカ
脚本：ナッハ・ソリス
配給：SAMANSA
(C)︎ CREAM CLUSTER CONTENT S.L. - VIVIR PARA VER S.I..(2023)
『合唱』-第89回アカデミー賞 短編実写映画賞 受賞
上映期間：12/18(金)~12/24(木)
合唱団に隠された秘密と、子供たちの静かな反乱。
2016年／ハンガリー／25分10秒
原題：Mindenki / SLING
出演：ドルカ・ガスパールファルヴィ／ドロッティア・ハイス／ジョーフィア・サモシ
監督：クリストフ・デアーク
脚本：クリストフ・デアーク／ベックス・ハーヴィー／クリスチャン・アッゾーラ
配給：SAMANSA
(C)︎ 2015 MInden jog fenntartva
◆SAMANSAとは
SAMANSAは、ショート映画に特化した配信サービスです。
月額490円で世界各国から厳選した作品を提供し、現在500本以上（2025年10月時点）のショート映画を配信しています。上映時間は30分以下で完結、通勤時間や日常のスキマ時間など、さまざまな生活シーンに合わせた映画体験を可能にします。
また、世界中のクリエイターと直接ライセンス契約を結ぶことで、他の国内VODでは観ることのできない多様な作品を届けています。映画をもっと自由に、身近に楽しめる新しい文化を創出することを目指しています。
名称：ショート映画配信サービス『SAMANSA（サマンサ）』
ブラウザ版アプリサイト：https://samansa.com/
iOS版（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/samansa/id1600425602
Android版（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samansa
◆ 会社概要
社名：株式会社SAMANSA
本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-14-13 岡崎ビル 603
代表取締役：岩永 祐一
共同代表：遠山 孝行
設立日：2021年4月
事業内容：ショート映画配信サービス『SAMANSA』の運営
コーポレートサイト： https://about.samansa.com/
サービスサイトURL：https://lp.samansa.com
YouTube：https://www.youtube.com/@samansajp/about
TikTok:：https://www.tiktok.com/@samansajp/
Instagram：https://www.instagram.com/samansajpn/
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お問合せ先：info@samansa.com