【大企業によるスタートアップのための豪華特典紹介】五反田バレーアクセラレーションプログラム2026

プログラム実施概要

株式会社キャンパスクリエイト五反田バレーアクセラレーションプログラム(https://shinagawa-startup.com/2026/)

品川区は令和6年度よりスタートアップ・エコシステム推進事業を実施しており、「スタートアップを応援するまちしながわ」として、スタートアップと地域産業双方が成長可能な「エコシステム」の

形成による地域産業のさらなる活性化を目指しています。

本プログラムは、スタートアップの集積地としての「五反田バレー」で、区内産業全体の活性化やウェルビーイングの向上を志すスタートアップの事業成長を支援するため、「五反田バレーアクセラレーションプログラム2026」を実施します。

パートナー企業特典（抜粋）

■施設・サービス無料利用

・品川産業支援交流施設SHIP(https://ship-osaki.jp/)のオープンラウンジ無料、実証実験支援などのご相談

【POINT】大崎駅から徒歩５分にあるSHIPラウンジが無料で使える！会員間の交流や連携をサポートし、新しいビジネスが生まれるきっかけを創造してくれる！

・TUNNEL TOKYO(https://tunnel-tokyo.jp/)（セガサミーホールディングス株式会社）のフリーデスク3か月無償利用

【POINT】セガサミーグループとシリコンバレーのVCであるPegasus Tech Venturesが共同運営する施設、TUNNEL TOKYOが無料で使える！

■プレスリリース配信サービスPR TIMES (https://prtimes.jp/)を 最大６か月間、毎月１件まで無償提供

【POINT】国内シェアNo.1！PR TIMESのプレスリリース配信を無料で使える！

■実証実験支援・メンタリング

・学研グループ(https://www.gakken.co.jp/ja/index.html)関連事業領域での協業、テストマーケティング・実証実験支援など

【POINT】今年で８０周年を迎える学研グループ。教育・医療分野の視点から、スタートアップの可能性を追求します！

・MUFGグループ(https://www.bk.mufg.jp/index.html)でのスタートアップサポート

※Rise UP Festa(https://www.bk.mufg.jp/houjin/festa/index.html)への応募のご紹介、銀行・MUFGグループVC及び関係会社のご紹介等

【POPINT】MUFGがスタートアップのイノベーションを全面サポートします！

・NEC(https://jpn.nec.com/innovation/index.html)による事業計画に対する個別メンタリング

【POINT】先進的なイノベーション事例が豊富なNECによるメンタリングが受けられます！

ほか、全１９団体がパートナー企業として参画しています。

問い合わせ・お申込み

詳細を見る :https://shinagawa-startup.com/2026/#benefit

本プログラムは株式会社ゼロワンブースター(https://01booster.co.jp/)と連携して実施します。

受講中いつでも使えるメンタリングのご用意や、豪華講師による研修・マッチングイベントも開催します。ぜひこの機会にお申込みください！

申込はこちらから :https://shinagawa-startup.com/2026/

■主催（本事業の趣旨等のお問い合わせについて）

品川区 地域振興部 地域産業振興課 創業・スタートアップ支援係

〒141-0033 品川区西品川1-28-3

E-MAIL : sho-mono-sougyosien@city.shinagawa.tokyo.jp

TEL : 03-5498-6333（直通）

■運営委託事業者（申請内容、審査方法等プログラム全般について）

株式会社キャンパスクリエイト オープンイノベーション推進部

E-Mail：open-innovation@campuscreate.com

TEL:042-490-5728