【大企業によるスタートアップのための豪華特典紹介】五反田バレーアクセラレーションプログラム2026
五反田バレーアクセラレーションプログラム(https://shinagawa-startup.com/2026/)
プログラム実施概要
品川区は令和6年度よりスタートアップ・エコシステム推進事業を実施しており、「スタートアップを応援するまちしながわ」として、スタートアップと地域産業双方が成長可能な「エコシステム」の
形成による地域産業のさらなる活性化を目指しています。
本プログラムは、スタートアップの集積地としての「五反田バレー」で、区内産業全体の活性化やウェルビーイングの向上を志すスタートアップの事業成長を支援するため、「五反田バレーアクセラレーションプログラム2026」を実施します。
パートナー企業特典（抜粋）
■施設・サービス無料利用
・品川産業支援交流施設SHIP(https://ship-osaki.jp/)のオープンラウンジ無料、実証実験支援などのご相談
【POINT】大崎駅から徒歩５分にあるSHIPラウンジが無料で使える！会員間の交流や連携をサポートし、新しいビジネスが生まれるきっかけを創造してくれる！
・TUNNEL TOKYO(https://tunnel-tokyo.jp/)（セガサミーホールディングス株式会社）のフリーデスク3か月無償利用
【POINT】セガサミーグループとシリコンバレーのVCであるPegasus Tech Venturesが共同運営する施設、TUNNEL TOKYOが無料で使える！
■プレスリリース配信サービスPR TIMES (https://prtimes.jp/)を 最大６か月間、毎月１件まで無償提供
【POINT】国内シェアNo.1！PR TIMESのプレスリリース配信を無料で使える！
■実証実験支援・メンタリング
・学研グループ(https://www.gakken.co.jp/ja/index.html)関連事業領域での協業、テストマーケティング・実証実験支援など
【POINT】今年で８０周年を迎える学研グループ。教育・医療分野の視点から、スタートアップの可能性を追求します！
・MUFGグループ(https://www.bk.mufg.jp/index.html)でのスタートアップサポート
※Rise UP Festa(https://www.bk.mufg.jp/houjin/festa/index.html)への応募のご紹介、銀行・MUFGグループVC及び関係会社のご紹介等
【POPINT】MUFGがスタートアップのイノベーションを全面サポートします！
・NEC(https://jpn.nec.com/innovation/index.html)による事業計画に対する個別メンタリング
【POINT】先進的なイノベーション事例が豊富なNECによるメンタリングが受けられます！
ほか、全１９団体がパートナー企業として参画しています。
詳細を見る :
https://shinagawa-startup.com/2026/#benefit
問い合わせ・お申込み
本プログラムは株式会社ゼロワンブースター(https://01booster.co.jp/)と連携して実施します。
受講中いつでも使えるメンタリングのご用意や、豪華講師による研修・マッチングイベントも開催します。ぜひこの機会にお申込みください！
申込はこちらから :
https://shinagawa-startup.com/2026/
■主催（本事業の趣旨等のお問い合わせについて）
品川区 地域振興部 地域産業振興課 創業・スタートアップ支援係
〒141-0033 品川区西品川1-28-3
E-MAIL : sho-mono-sougyosien@city.shinagawa.tokyo.jp
TEL : 03-5498-6333（直通）
■運営委託事業者（申請内容、審査方法等プログラム全般について）
株式会社キャンパスクリエイト オープンイノベーション推進部
E-Mail：open-innovation@campuscreate.com
TEL:042-490-5728