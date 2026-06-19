世界を巡り、国内最終開催地・横浜へ。2026年7月10日(金)より横浜スカイビルにて「THE GUNDAM BASE POP-UP WORLD TOUR in YOKOHAMA」開催決定！

株式会社BANDAI SPIRITS

株式会社BANDAI SPIRITSホビーディビジョン（本社：東京都港区 以下、BANDAI SPIRITS）は、2026年7月10日(金)から8月31日(月)に横浜スカイビルにて「THE GUNDAM BASE POP-UP WORLD TOUR in YOKOHAMA」（以下、「ガンダムベースPOP-UPワールドツアー横浜」）を期間限定でオープンいたします。ガンプラ45周年を記念して世界各エリア/地域を巡回する「THE GUNDAM BASE POP-UP WORLD TOUR」（以下、「ガンダムベースPOP-UPワールドツアー」の日本国内最後の開催となります。

イベント概要

店舗名 ：THE GUNDAM BASE POP-UP WORLD TOUR in YOKOHAMA

住 所 ：横浜スカイビル8F イベントスペース

(〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-19-12)

開催期間：2026年7月10日(金) ～ 2026年8月31日(月)

営業時間：11:00～19:30 (最終入場19:00)

※混雑状況により、営業時間を変更する場合がございます。

※天候状況や施設準備などの都合により、営業日時が予告なく変更となる場合がございます。

入場料 ：無料

主 催 ：株式会社BANDAI SPIRITS

協 力 ：株式会社バンダイナムコフィルムワークス

イベント内容

長年ガンダムシリーズを愛してくださっているファンの皆さまはもちろん、初めてガンダムの世界に触れる方や、国内外から横浜を訪れる旅行者の皆さまにもお楽しみいただける特別な空間をご用意しております。「ガンダムベース POP-UP ワールドツアー横浜」は、ガンダムシリーズのプラモデル「ガンプラ」をはじめ、雑貨やお菓子などのガンダム関連商品を多数展開・販売するほか、約2mのガンダム立像の展示など、多彩なコンテンツをご用意しております。



取り扱い商品例

MG 1/100 ガンダムベース限定 ガンダムアストレイ レッドフレーム [リサーキュレーションカラー/ネオンピンク］ ／5,280円（税10％込）MG 1/100 ガンダムベース限定 ウイングガンダムゼロ EW Ver.Ka [リサーキュレーションカラー/ネオンピンク]／6,380円（税10％込）RG 1/144 ガンダムベース限定 RX-78-2 ガンダム Ver.2.0 [ガンダムベースカラー]／4,180円（税10％込）

※各商品の販売時期は異なります。会場にてご確認ください。

また、全ての商品が数量限定での販売となります。売り切れの際はご了承ください。

購入特典について

本会場で商品を購入された方にガンダムカードゲーム「ＥＸベース（THE GUNDAM BASE コラボレーション2025）」をプレゼント致します。

また10,000円(税込)以上ご購入の方にオリジナルショッパーをプレゼントします。「ガンダムベースPOP-UPワールドツアー」のキービジュアルを使用した同ワールドツアーでしか手に入らない特典です。またどちらの特典も国内で入手できるのは「ガンダムベースPOP-UPワールドツアー横浜」が最後になります。

EXベース（THE GUNDAM BASE コラボレーション2025）ワールドツアー限定オリジナルショッパー

※どちらも無くなり次第、終了になります。

入場整理券について

お客様の安全配慮と店内混雑緩和のため、開催期間中お客様の入場を制限する場合がございますので、予めご了承ください。詳細は「ガンダムベースPOP-UPワールドツアー 横浜」イベント公式サイトをご確認ください。

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2026年7月より横浜スカイビル8F イベントスペースで展開するガンダムグッズ公式総合施設「THE GUNDAM BASE」を主体とする期間限定オフィシャルイベント「ガンダムベースPOP-UPワールドツアー 横浜」に関する最新情報はこちらからご確認いただけます。

イベント公式サイト： https://bandai-hobby.net/site/gbase_worldtour/yokohama/

公式Xアカウント： THE GUNDAM BASE POP-UP 公式アカウント( @gundambase_pop)

【公式サイト・関連サイト】

ガンダムベース公式サイト：https://www.gundam-base.net

バンダイホビーサイト：https://bandai-hobby.net/

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