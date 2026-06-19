新入団のお知らせ　No.40　サントゥ・ハカネン

株式会社栃木日光アイスバックス

H.C.栃木日光アイスバックスは、サントゥ・ハカネン選手の入団が決定しましたので、お知らせいたします。

サントゥ選手は、U-16からU-20まで各年代のフィンランド代表として活躍し、同世代を代表する選手の一人としてフィンランドの育成プログラムを経験してきました。高いホッケーIQと優れたゲームメイク能力を兼ね備えたセンタープレーヤーであり、フェイスオフでの強さを武器に攻撃の起点となります。広い視野を生かした的確なパスで多くのチャンスを演出し、自ら得点を狙う能力を持ちながらも、味方の得点機会を創出するアシストプレーにも優れていることが特徴です。

また、攻守両面において堅実なプレーに定評のある2WAYプレーヤーとして、状況に応じた冷静な判断力と献身的なプレーでチームに安定感をもたらします。試合の流れをコントロールできるセンターとして、攻撃面だけでなく守備面においてもチームへの大きな貢献が期待されます。

■サントゥ・ハカネン（Santtu Hakanen）

■背番号： 40

■ポジション： FW

■出身地： フィンランド

■生年月日： 2001年1月17日

■身長／体重：171cm／78kg

■経歴： Kiekko-Ahma U16（U16 Suomi-sarja）→Kiekko-Ahma U17（U17 Mestis）

→HPK U16（U16 SM-sarja）→HPK U18（U18 SM-sarja）→HPK U20（U20 SM-liiga）

→HPK U18（U18 SM-sarja）→HPK U20（U20 SM-liiga）→HPK（Liiga）→FPS Loan（Mestis）→HPK U20（U20 SM-liiga）→HPK（Liiga）→FPS Loan（Mestis）→KOOVEE（Mestis）

→Jokerit（Mestis）→Fehervar Hockey Academy 19（Erste Liga）→Pyry Hockey（Mestis）

→H.C.栃木日光アイスバックス（2026-）

<コメント>

“I’m really excited to join the Nikko IceBucks. I’ve heard great things about the fans and

the atmosphere. I’m looking forward to playing in front of you all. See you at the rink!”

日光アイスバックスに加入できて、本当にワクワクしています。ファンの皆さんや会場の雰囲気につい

て、素晴らしい話をたくさん聞いています。皆さんの前でプレーできるのを楽しみにしています。

リンクでお会いしましょう！