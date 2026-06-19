LINE・アプリ会員限定【6月22日、6月29日】マンデー＼生ビール1杯100円セール／を開催！

株式会社モンテローザ

株式会社モンテローザ(本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博)は、2026年6月22日（月）、6月29日（月）の2日間、白木屋・笑笑・魚民・目利きの銀次・山内農場・千年の宴などの全国の当社対象店舗（※）で、LINE・アプリ会員限定「キリン一番搾り生ビール何杯飲んでも1杯100円セール」を実施します。

当社の公式アプリ“モンテアプリ”の会員様、または対象店舗のLINE公式アカウントのお友だち登録会員様に限り、キリン一番搾り生ビール（中ジョッキ）を何杯注文しても1杯100円（税込）で提供いたします。会員でない方も、この機会に是非ご登録ください。

雨にも負けない大サービス！

LINE・アプリ会員様なら生ビールが何杯飲んでも1杯100円！

ジメジメした季節だからこそ、冷たい一杯でスカッと爽快！

ぜひこの機会に、気軽にお立ち寄りください。

【6月22日、6月29日】の2日間は、LINE・アプリ会員様限定で生ビール何杯飲んでも1杯100円セール！

■対象商品

キリン一番搾り生ビール 中ジョッキ

■実施日時

実 施 日： 2026年6月22日（月）、2026年6月29日（月）

実施時間： 15時以降のご注文に限ります。（開店時間は店舗により異なります）

（※）■対象店舗

778店舗（6月19日現在）

https://prtimes.jp/a/?f=d1046-807-bb4c47cf309bf1a7cd12f2ca59eb8e79.pdf

※一部休業日の店舗がございます。事前に店舗情報をご確認ください。

■実施内容

公式アプリ“モンテアプリ”の会員様、または対象店舗のLINE公式アカウントのお友だち登録会員様に限り、キリン一番搾り生ビール（中ジョッキ）を何杯注文しても1杯100円（税込）で提供いたします。会員でない方も、ご利用日、当日にご登録いただくと、生ビール1杯100円セールをご利用いただけます。

■ご留意事項

・何杯でも上限なくセール価格でご注文いただけます。飲み過ぎには十分ご注意ください。

・開店(15時)から閉店時間（ラストオーダー）までのご注文に限ります。

・ご注文時にLINE・モンテアプリ内に表示されるクーポンをご提示ください。

・グループ1人の提示で全員ご利用いただけます。

・別途、チャージ料（店舗によっては席料、お通し代）がかかります。

・お一人様につき330円（税込）以上のお料理を2品以上ご注文ください。

・他の各種キャンペーンやセール、クーポン券、割引券、当社お食事券、その他割引施策との併用はできません。

アプリ”について

(株)モンテローザグループの飲食店舗で利用できるお得なクーポンやキャンペーン、最新リリース情報、店舗検索などがチェックできるオールインワンのスマートフォン向けのモバイルアプリです。

さらに使いやすくお得にご利用いただけるように、随時、新機能の追加や改善を行っておりますので、ぜひご活用ください。

【機能など】

▶フリーワード店舗検索

目的地周辺の店舗を検索することができます。

１タップで地図が表示されるため、お出かけ先でのお店探しが簡単。現在地からお店までの経路や来店予約も可能です。

▶お気に入り店舗登録

お気に入り店舗を登録するとお気に入り店舗で利用できる特別クーポンが配信されます。

▶新規会員登録特典

新規でモンテアプリを会員登録された方に特典クーポンをお送りします。

▶ブランド切り替え

ブランド別で表示を切り替えることが可能になり、ブランドごとの情報が分かりやすく表示されます。

▶アプリ会員限定のクーポン

アプリ会員限定のお得なクーポンを掲載しております。お気に入り店として登録すると、さらにお得なクーポンもございますので、ぜひご利用ください。

▶お得なキャンペーンの開催情報のご案内

アプリ会員ならだれでも参加できる“お得なキャンペーン”の開催情報をお届けします。

■「モンテアプリ」のダウンロード方法

下記URLからダウンロードページに遷移します。

iPhoneアプリ

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6445909179

Androidアプリ

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.monteroza.app

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・「Android」は、Google LLCの登録商標または商標です。

・「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

・「PayPay」および「PayPayロゴ」は、PayPay株式会社の登録商標または商標です。

■会社概要

企業名：株式会社モンテローザ

代表者：代表取締役 大神 輝博

所在地：東京都杉並区梅里1-21-15

事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理

URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes