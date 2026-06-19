★イベント情報★7月7日(土)～　見るか、見ないか。それはあなた自身の判断です。　日常では決して出会えない“本物”だけを厳選した、 禁断の怪奇展覧会「怪奇コレクション」が北千住マルイにて開催決定！

株式会社CRAZY BUMP

日常では決して出会えない“本物”だけを厳選した、 禁断の怪奇展覧会。 実際に霊が写り込んだとされる心霊写真、異様な気配を 捉えた映像怪奇、そして様々な曰くを持つ呪物たち。 これらは全て、所有者や関係者から直接預かった、 真正のコレクションです。見るか、見ないか。 それはあなた自身の判断です。https://hakabanogarou.jp/kaiki-collection

「怪奇コレクション」参加コレクター

相蘇敬介

オカルトスイーパーズ

ペリコ（奇面部屋）

ギャル霊媒師飯塚唯

こちホラ

心霊結社トワイライト

関根津 トム

千仏先生

田中俊行

テルスターブラザーズ

デンジャーパトロール

はやせやすひろ（都市ボーイズ）

水村友哉

山ちゃん@世界を獲る心霊配信者

（五十音順）

心霊写真・怪奇映像・呪物展示

参加コレクターから直接お預かりした数百枚の心霊写真や怪奇動画。

そして相蘇敬介氏、オカルトコレクター田中俊行氏、都市ボーイズはやせやすひろ氏の所蔵する、計30点をも超える呪物を展示します。（姉妹展覧会“都市伝説展”では展示していない全く新しい呪物を公開いたします。）

■チケット情報

大人：1,600円（税込）

小人：800円（税込）

6月20日（土）午前10時より発売開始。

https://l-tike.com/kaiki-collection/

※チケット手数料は別途必要となります。

※入場は閉場の30分前までです。

※再入場不可です。

※グッズの購入にはチケットが必要です。

※チケット1枚につき1名さま、1回限り有効です。

※小学生以下は保護者同伴に限り1名まで入場無料です。

※開催時間は変更になる場合がございます。

※スケジュールおよび展示内容は予告なく変更になる場合がございます。

【怪奇コレクション】

期間 2026年7月17日(土) ～ 8月9日(日)

時間 10:00～19:00(最終入場18:30)

会場 北千住マルイ7階 1010 PARK

所在地 〒120-8501 東京都足立区千住3丁目92 ミルディスI番館

https://www.0101.co.jp/084/

入場料 大人1,600円(税込) / 小人800円(税込)