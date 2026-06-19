★イベント情報★7月7日(土)～ 見るか、見ないか。それはあなた自身の判断です。 日常では決して出会えない“本物”だけを厳選した、 禁断の怪奇展覧会「怪奇コレクション」が北千住マルイにて開催決定！
日常では決して出会えない“本物”だけを厳選した、 禁断の怪奇展覧会。 実際に霊が写り込んだとされる心霊写真、異様な気配を 捉えた映像怪奇、そして様々な曰くを持つ呪物たち。 これらは全て、所有者や関係者から直接預かった、 真正のコレクションです。見るか、見ないか。 それはあなた自身の判断です。https://hakabanogarou.jp/kaiki-collection
「怪奇コレクション」参加コレクター
相蘇敬介
オカルトスイーパーズ
ペリコ（奇面部屋）
ギャル霊媒師飯塚唯
こちホラ
心霊結社トワイライト
関根津 トム
千仏先生
田中俊行
テルスターブラザーズ
デンジャーパトロール
はやせやすひろ（都市ボーイズ）
水村友哉
山ちゃん@世界を獲る心霊配信者
（五十音順）
心霊写真・怪奇映像・呪物展示
参加コレクターから直接お預かりした数百枚の心霊写真や怪奇動画。
そして相蘇敬介氏、オカルトコレクター田中俊行氏、都市ボーイズはやせやすひろ氏の所蔵する、計30点をも超える呪物を展示します。（姉妹展覧会“都市伝説展”では展示していない全く新しい呪物を公開いたします。）
■チケット情報
大人：1,600円（税込）
小人：800円（税込）
6月20日（土）午前10時より発売開始。
https://l-tike.com/kaiki-collection/
※チケット手数料は別途必要となります。
※入場は閉場の30分前までです。
※再入場不可です。
※グッズの購入にはチケットが必要です。
※チケット1枚につき1名さま、1回限り有効です。
※小学生以下は保護者同伴に限り1名まで入場無料です。
※開催時間は変更になる場合がございます。
※スケジュールおよび展示内容は予告なく変更になる場合がございます。
【怪奇コレクション】
期間 2026年7月17日(土) ～ 8月9日(日)
時間 10:00～19:00(最終入場18:30)
会場 北千住マルイ7階 1010 PARK
所在地 〒120-8501 東京都足立区千住3丁目92 ミルディスI番館
https://www.0101.co.jp/084/
入場料 大人1,600円(税込) / 小人800円(税込)