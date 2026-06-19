山原康太郎選手 期限付き移籍加入のお知らせ

株式会社ザスパ

このたび、2026シーズンに愛媛FCに所属しておりました山原康太郎選手の期限付き移籍での加入が決まりましたので、お知らせいたします。なお、移籍期間は2026年7月1日から2027年6月30日までとなり、契約上、愛媛FCとのすべての公式戦に出場することができません。

山原 康太郎 Koutaro YAMAHARA

【移籍】

期限付き移籍（2026年7月1日～2027年6月30日）

【ポジション】

DF

【生年月日】

2000年9月19日（25歳）

【出身地】

埼玉県

【身長/体重】

182cm/75kg

【利き足】

右

【経歴】

長鶴サッカー少年団→ＪＪＬ（香港）→長鶴サッカー少年団→坂戸ディプロマッツＦＣ→前橋育英高校→東京国際大学→藤枝ＭＹＦＣ→愛媛ＦＣ→ザスパ群馬（期限付き移籍）

【出場歴】

明治安田J2・J3百年構想：5試合/0得点

J2：57試合/3得点

リーグカップ：1試合/0得点

天皇杯：2試合/0得点

Jリーグ通算：57試合/3得点



【山原選手コメント】

「ザスパ群馬に関わる皆さん、初めまして。山原康太郎です。

前橋育英サッカー部として三年間戦い抜いたこの街に、次はプロサッカー選手として帰ってくることが出来、うれしく思います。

もう一度、山田先生と今度はＪリーグの舞台でともに戦っていきます。

一日でも早くザスパ群馬の力となり、チームのＪ２復帰に貢献できるように全力で戦います。

応援よろしくお願いします！」