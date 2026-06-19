くじゅう花公園ラベンダー収穫祭2026　 ～香りを束ねる、初夏の花時間～

笑５株式会社

くじゅう花公園では、6月27日（土）～7月12日（日）の期間、「ラベンダー収穫祭 ～香りを束ねる、初夏の花時間～」を開催します。

標高850mの高原に広がる5,000平方メートル のラベンダーの丘では、約5,000株のラベンダーが見頃を迎え、一面が爽やかな紫に染まります。風にのって広がる香りとともに、初夏の久住高原を五感で楽しめる特別な時間をお届けします。

～香りを束ねる、初夏の花時間～ラベンダー収穫祭

くじゅう花公園は、22万平方メートル の広大な敷地に春から秋にかけて約500種、500万本の花々が咲き誇ります。園内では花々のほか、遮るものがない高原からの眺め、鳥の歌声、夜には空を覆い尽くすかのような星々など癒しの空間をご提供します。

ランチ、スイーツなどのお食事や、地元のお土産品を取り揃えたショップ。ペット（無料）と入園もできドッグランも併設していることから、ファミリー、カップル、ペットと共に1日楽しめる癒しのテーマパークです。

ラベンダーの株数は5000株。ラベンダー畑自体がフォトスポットになります。

■ 九州でも数少ないラベンダー摘み取り体験

くじゅう花公園は、九州でも数少ない摘み取り体験ができるスポットです。収穫するのは、清涼感のあるスッキリとした香りと持続力が魅力のラバンディン。

摘んだラベンダーは、ドライフラワーやポプリ、サシェ（香り袋）、リースなどに加工して、おうち時間でも楽しむことができます。

▶ 前半（6月下旬）：つぼみが多く、ドライフラワー向き

▶ 後半（7月初旬）：花が開き始め、ポプリなどのクラフトに最適

【ラベンダー収穫祭・ラベンダー摘み取り体験】

・開催期間：2026年6月27日（土）～7月12日（日）

※育成状況によりイベント期間を延長・短縮することがあります。

・会 場：くじゅう花公園 ラベンダーの丘

・住 所：〒878-0201 大分県竹田市久住町久住4050

・時 間：9:00～16:00 (最終受付15:30)

・参加方法：入園後、ラベンダー畑にて受付

・料金：100本／500円

内容：ハサミをお渡しします。摘み取り方は受付時にご説明します。

※小雨決行、雨天・荒天時は中止（公式HP・SNSにて案内）

【園内関連イベント】

・ラベンダーソフト（カモミール）

・ラベンダー雑貨・香りのクラフト販売

（ポプリ、アクセサリー、ナチュラルソープ など）

🔹ラベンダーの香りに包まれるこの季節、ぜひくじゅう高原で“香りを束ねる初夏の花時間”をお楽しみください。

九重連山を望むラベンダー畑

【メディアの皆様にお願い】

年間を通して取材、ロケ、中継などのご用命を受け付けております。

ぜひ時期ごとにご取材いただければ幸いです。開花状況などはインスタグラムで毎日ご紹介しております。

【くじゅう花公園基本情報】

【住所】くじゅう花公園（大分県竹田市久住町久住4050）

【入園料】大人1,300円、小人500円（団体割引あり）※時期により価格は変動します。

【開園時間】 8:30～17:30(最終入園17:00)



詳細は「くじゅう花公園」ホームページ、公式Instagramをご覧ください

くじゅう花公園ホームページ https://kuju-flower-park.com/ (https://kuju-flower-park.com/)

公式インスタグラム https://www.instagram.com/kuju_flower_park

グランピングパーク花と星 https://hanatohoshi.com/

カフェでは人気のメニューを取り揃えております。

【園内施設】

園内にはお花を眺めながら過ごせるカフェや飲食店、香りのショップやドライフラワーなどのお店がありゆっくりとくつろいだ時間を過ごせます。

また、宿泊施設「くじゅう花公園グランピングパーク花と星(https://hanatohoshi.com/)」を併設しております。

花畑と星空に囲まれ、大切な人と過ごす大切な時間、楽しみ方は無限大です。

ラベンダー収穫祭 ～香りを束ねる、初夏の花時間～くじゅう花公園（笑５株式会社）

くじゅう花公園 プレス担当 蓑田

電話：0974-76-1422 メール：minoda@hanakoen.com