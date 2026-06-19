『夜桜さんちの大作戦』×『What′s “KAZOKU”? 』櫻坂46のコラボMVがジャンプチャンネルにて6月20日（土）20時より公開決定！

株式会社小学館集英社プロダクション

【JUMP MV】シリーズ第51曲目として、

YouTubeジャンプチャンネル（https://www.youtube.com/@jumpchannel(https://www.youtube.com/@jumpchannel) ）にて、

『夜桜さんちの大作戦』（権平ひつじ）×『What's “KAZOKU”?』櫻坂46の公開が決定しました。

二期生の森田ひかるがセンターを務める当楽曲は、櫻坂46にとって初のアニメタイアップ楽曲となっています。

ジャンプチャンネルにて6月20日（土）20時よりプレミア公開予定です。

・6月20日（土）20時：

JUMP MV /『夜桜さんちの大作戦』×『What's “KAZOKU”?』櫻坂46

URL：https://youtu.be/yVnSdyqfiys(https://youtu.be/yVnSdyqfiys)

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【『夜桜さんちの大作戦』作品紹介】

超人見知りの高校生・朝野太陽が話せるのは、幼なじみの夜桜六美ただ一人。

けれど六美は代々続くスパイ一家の娘で、極度のシスコンの兄が太陽排除に動き出した！ 自らと六美を守るため太陽がとった手段とは!?

【『夜桜さんちの大作戦』書影（1巻、29巻）】

【「櫻坂46」アーティスト紹介】

2015年、乃木坂46に続く「坂道シリーズ」第2弾グループ・欅坂46として結成。2020年10月より櫻坂46に改名して活動をスタート。

クリエイティブに向き合う姿勢やストイックなダンスパフォーマンス等の姿勢から多くのクリエイターから共感を呼び、共に作品や楽曲を体現している。作品を発表する度にSNSでのトレンドや各ランキングなどでも1位を獲得し続けている。日本国内ではドーム・スタジアム規模の公演を行い、海外でのイベントにも多数出演、2023年にはアジアで活躍中のアーティストが集結する祭典「2023 Asia Artist Awards IN THE PHILIPPINES」に出演し、人気賞とベストミュージシャン賞の二部門にて受賞、日本人アーティストとして初の快挙となった。2025年は、東京ドーム・京セラドーム大阪5daysを含む、全国5都市を巡るツアーを敢行し、26万人を動員した。2026年4月、桜舞う季節にグループ結成5周年を記念した「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を女性グループとしては初となるMUFGスタジアム(国立競技場)にて単独公演を開催し、単独公演最大となる2日間で14万人を動員するという偉業を成し遂げた。2027年はアジアツアーも開催予定。日本のみならず海外でも多くの評価を得ている、稀有なアイドルグループ。

◆「What's “KAZOKU”?」配信リンク：

https://sakurazaka46.lnk.to/WhatsKAZOKU

◆「What's “KAZOKU”?」MV：

https://www.youtube.com/watch?v=4SdeuouXcWI

◆公式SNS：

■櫻坂46 OFFICIAL WEBSITE

https://sakurazaka46.com/

■櫻坂46 OFFICIAL X

https://x.com/sakurazaka46

■櫻坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL

https://www.youtube.com/@sakurazaka46SMEJ

https://www.youtube.com/@sakurazakachannel

■櫻坂46 OFFICIAL TikTok

http://www.tiktok.com/@sakurazaka46.officialtk

■櫻坂46 OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/sakurazaka46jp/

https://www.instagram.com/sakurazaka46_info_official/

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【JUMP MV とは】

週刊少年ジャンプ作品とソニーミュージックグループ

所属アーティストのコラボMV企画。

ジャンプ公式Youtubeチャンネルにて、随時配信中！

再生リストURL:https://www.youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1FJicf_IL9Tqa2pujzzlOl6

（『NARUTO -ナルト-』『銀魂』『BLEACH』『HUNTER×HUNTER』『ハイキュー!!』『僕のヒーローアカデミア』『呪術廻戦』ほか。）

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【動画公開スケジュール】

・6月20日（土）20時：

JUMP MV /『夜桜さんちの大作戦』×『What's “KAZOKU”?』櫻坂46

URL：https://youtu.be/yVnSdyqfiys

【関連SNS】

・ジャンプチャンネル公式X：https://twitter.com/jumpch_youtube

・ジャンプ公式X：https://twitter.com/jump_henshubu

・ソニーミュージック公式X：https://twitter.com/SonyMusic_JPN

・夜桜さんちの大作戦公式X(Twitter）：https://x.com/OfficialHitsuji

※画像掲載の際は「 (c)権平ひつじ／集英社 」の表記をお願いいたします。

【ジャンプチャンネルについて】

■ジャンプチャンネルとは

週刊少年ジャンプの作品を中心に最新情報&コンテンツを公開している、公式Youtubeチャンネルで、現在登録者数は250万人を突破！

大人気作品のアニメ配信、連載作品のスペシャルPVや作業用BGM、人気声優によるボイスコミック、ジャンプ作家の執筆作業が観られるドローイング動画などさまざまな映像コンテンツを配信中です。

ONE PIECE、僕のヒーローアカデミア、呪術廻戦、鬼滅の刃……ほか大人気漫画をもっと楽しめるスペシャル動画を随時更新しております。

ジャンプチャンネル：https://www.youtube.com/c/jumpchannel(https://www.youtube.com/c/jumpchannel)



■主なジャンル

【JUMP MV】

https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1FJicf_IL9Tqa2pujzzlOl6(https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1FJicf_IL9Tqa2pujzzlOl6)

【名作アニメ】https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1G6sZdpragvOHxuAAd8XcPs(https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1G6sZdpragvOHxuAAd8XcPs)

【公式PV】https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1Ej42zqkyXURXfWNFw0JE_H(https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1Ej42zqkyXURXfWNFw0JE_H)

【作業用BGM】https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1HfL3MEdhKRLGubbwozHcOC(https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1HfL3MEdhKRLGubbwozHcOC)

【ボイスコミック】https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1EQ1UuYMQEroXMCpOJhFQi9(https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1EQ1UuYMQEroXMCpOJhFQi9)

【ドローイング】https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1HJ2VOhuHnRo2pI2z2fWAP0(https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1HJ2VOhuHnRo2pI2z2fWAP0)





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