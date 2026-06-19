【暴挙】ライターのヨッピー 勢い余ってスタートアップ界隈に参入

株式会社ベビエア

ライターのヨッピーはこれまで「Yahoo!ニュース」「オモコロ」などWEBメディアへの寄稿を軸に活動をして参りましたが、本人が子育てを経験する中で思いついた「幼児向け熱中症対策ベスト」のアイデアを形にした「ベビエア」の販売を開始しました。

ベストに付属するファンが外気を取り込み、気化熱を奪うことで肌の表面温度を下げる仕組み

猛暑による熱中症で救急搬送される子どもの数が年々増加していることもあり、「ベビエア」が幼児の熱中症対策に頭を悩ませている保護者たちの心を掴んだことから、クラウドファンディングは開始3日で目標金額の500万円を達成しました。

完成した商品パッケージ

「こういう商品が欲しかった」「夏の必需品じゃん」などなど購入者からの好意的な反響を聞いて調子に乗ったヨッピーは、「もっと売れる気がする」と思い立ち、シードラウンドで土下座行脚を繰り返し、出資者から合計5,000万円の資金を集め「株式会社ベビエア」を設立。当初予定より桁をひとつ増やした1万着の在庫を発注しました。

【ヨッピーのコメント】ヨッピーと「ベビエア」を着たヨッピーの長男（4歳）

「いわゆるファン付の服って、小学生向けくらいのものは市場にもあったのですが、熱中症が一番怖いはずの幼児向けのものはなかったので『無いなら作ろう』と思い立ちました。約2年の制作期間がかかりましたが、周囲の人達に完成品を見せたら『絶対売れる』『どう考えても売れる』『俺が金を出してやるからもっと仕入れろ』などとおだてられ、調子に乗って1万着も発注してしまいました。実際に入庫してきた在庫を見た時はあまりの量に圧倒されて気が狂うかと思いました」

10トン車に積まれて入庫してきた在庫。1万着はこの量の4倍になる。

「仕入れ代金は泣きわめいたり駄々をこねたりすることで周囲の人からお金をかき集め、なんとか確保出来たのですが、入荷してきた在庫を見た時に『これが残ったら我が家の家計は破綻確定じゃん』とプレッシャーに押しつぶされてゲロを吐きそうになりました。しかし、発売後の売れ行きは狙い通り好調なので『やはり俺は天才かもしれん』とまた調子に乗りつつあります。」

「とにかく在庫を売り切らないとえらいことになるので、この『ベビエア』を取り扱って頂ける小売店や取り上げて頂けるメディアの方、インフルエンサーの方を絶賛募集中です！『暑いから』という理由で外出を避ける家庭も多いですが、夏なんて本来は子どもにとって一番楽しい季節のはずで、そんな子供たちの外出機会を奪ってしまうくらいに温暖化が進んでしまった現状に危機感を持っています。ぜひとも『ベビエア』をよろしくお願いします！」

【商品の特徴】

〇特にこだわったのは安全性

・転んでも当たりづらい「真横」にファンを設置

・薄型、軽量のため子どもへの負担が少ない

・ファンに指が入らないメッシュ加工

・リチウムイオン電池ではなく、乾電池（充電池）の使用を推奨

〇長く使える経済性

・裾の絞りを調整することで、歩き始める1歳半～4歳ごろまで長く使えて経済的

・ファンを取り外して丸洗い可能

【ベビエアの画像集】【出資者について】

「株式会社ベビエア」のチャレンジに賛同し、ご協力頂いた主な出資者は以下の通りです。

笠原健治 （mixi創業者）

西村博之 （2ちゃんねる創業者）

古川健介 （連続起業家）

岡村陽久 （アドウェイズ創業者）

ほか多数。

【株式会社ベビエアについて】

設立日：2026年5月18日

住所：兵庫県芦屋市宮川町１-１１-１

代表取締役：豊田佳高（ヨッピー）

資本金：100万円（近日3,000万円に増資予定）

問い合わせ先：contact@baby-air.com

公式サイト

https://baby-air.com/



公式ランディングページ

https://lp.baby-air.com/

【本件に関するお問い合わせ、サンプル提供依頼先】

株式会社ベビエア

659-0063

兵庫県芦屋市宮川町１-１１-１

担当：豊田佳高（ヨッピー）

yoppymodel@gmail.com

090-1969-0511

X:https://x.com/yoppymodel