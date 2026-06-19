完全新作スマートフォンゲーム『クロノ・レストラン～追憶のレシピを求めて～』2026年6月23日(火)正式リリース決定のお知らせ

ポッピンゲームズジャパン株式会社

株式会社Tokyo Hammockは、Android/iOS向け新作ゲーム『クロノ・レストラン～追憶のレシピを求めて～』を、2026年6月23日(火)に正式リリースすることを決定いたしました。

・『クロノ・レストラン～追憶のレシピを求めて～』事前登録ページ

App Store / https://apps.apple.com/jp/app/id6758027288

Google Play / https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.tokyohammock.ChronoRestaurant

▼ゲームについて

【異世界×レストラン経営】お店ごと強引に移転させられた先は……イケメンだらけの異世界！？

・まさかの店舗ごと！？ 日本のオーベルジュが、突如異世界のど真ん中へ強制転移！

・24人の異世界男子と共同経営！ 王子に騎士に辺境伯……様々な肩書きを持つ魅力的な彼らとお店を切り盛り。

・目指せ600種以上のメニュー復活！ 忘れてしまった大切なレシピを、彼らと協力して思い出そう。

お腹も心も満たされる、ちょっと不思議なレストラン、ここに開店！

公式サイト ：https://chronorestaurant.tokyohammock.jp/

公式Xアカウント ：https://x.com/Chronorestauran

公式Xハッシュタグ： #クロレシ

■製品概要

タイトル名 ：クロノ・レストラン～追憶のレシピを求めて～

リリース日 ：2026年6月23日

ジャンル ：シミュレーション

プラットフォーム：App Store / GooglePlay

配信国 ：日本

本体価格 ：無料（アイテム課金）

■株式会社Tokyo Hammockについて

Tokyo Hammockは、IP(人気キャラクターなどの版権)ゲームの制作を得意としているゲーム会社であるポッピンゲームズが2020年に設立したコンテンツ事業会社です。

ゲームというコンテンツを作り、大事にし、育ててきたポッピンゲームズが、より、お客様に愛されるコンテンツを作り、お届けするためにこの会社を設立致しました。

代表作には「ムーミン谷の探しもの」があります。

会社ＨＰ：https://tokyohammock.jp/

■ポッピンゲームズジャパン株式会社について

東京都港区に本社を構える独立系のゲームパブリッシャー/デベロッパー

本社：東京都港区新橋3-11-8 オーイズミ新橋第2ビル 802号室

代表者：代表取締役CEO 谷口 祐一郎

※「Google Play」「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

※「iOS」は、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

※iPhone、iPad、iPad mini、iPod touchおよびApp Storeは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。