完全新作スマートフォンゲーム『クロノ・レストラン～追憶のレシピを求めて～』2026年6月23日(火)正式リリース決定のお知らせ
株式会社Tokyo Hammockは、Android/iOS向け新作ゲーム『クロノ・レストラン～追憶のレシピを求めて～』を、2026年6月23日(火)に正式リリースすることを決定いたしました。
・『クロノ・レストラン～追憶のレシピを求めて～』事前登録ページ
App Store / https://apps.apple.com/jp/app/id6758027288
Google Play / https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.tokyohammock.ChronoRestaurant
▼ゲームについて
【異世界×レストラン経営】お店ごと強引に移転させられた先は……イケメンだらけの異世界！？
・まさかの店舗ごと！？ 日本のオーベルジュが、突如異世界のど真ん中へ強制転移！
・24人の異世界男子と共同経営！ 王子に騎士に辺境伯……様々な肩書きを持つ魅力的な彼らとお店を切り盛り。
・目指せ600種以上のメニュー復活！ 忘れてしまった大切なレシピを、彼らと協力して思い出そう。
お腹も心も満たされる、ちょっと不思議なレストラン、ここに開店！
公式サイト ：https://chronorestaurant.tokyohammock.jp/
公式Xアカウント ：https://x.com/Chronorestauran
公式Xハッシュタグ： #クロレシ
■製品概要
タイトル名 ：クロノ・レストラン～追憶のレシピを求めて～
リリース日 ：2026年6月23日
ジャンル ：シミュレーション
プラットフォーム：App Store / GooglePlay
配信国 ：日本
本体価格 ：無料（アイテム課金）
■株式会社Tokyo Hammockについて
Tokyo Hammockは、IP(人気キャラクターなどの版権)ゲームの制作を得意としているゲーム会社であるポッピンゲームズが2020年に設立したコンテンツ事業会社です。
ゲームというコンテンツを作り、大事にし、育ててきたポッピンゲームズが、より、お客様に愛されるコンテンツを作り、お届けするためにこの会社を設立致しました。
代表作には「ムーミン谷の探しもの」があります。
会社ＨＰ：https://tokyohammock.jp/
■ポッピンゲームズジャパン株式会社について
東京都港区に本社を構える独立系のゲームパブリッシャー/デベロッパー
本社：東京都港区新橋3-11-8 オーイズミ新橋第2ビル 802号室
代表者：代表取締役CEO 谷口 祐一郎
※「Google Play」「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。
※「iOS」は、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
※iPhone、iPad、iPad mini、iPod touchおよびApp Storeは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。