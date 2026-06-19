フェンダー、2026年夏・秋の新製品を発表

フェンダーミュージック株式会社

フェンダー ミュージカル インストゥルメンツ コーポレーション（所在地：米国カリフォルニア州、CEO：エドワード・バド・コール、以下FMIC）は本日、2026年夏・秋に発売するグローバル新製品を発表しました。今回のラインナップは、フェンダー創設以来、80年にわたり培ってきた伝統と革新を融合し、初心者からプロフェッショナルまで、あらゆるプレイヤーの音楽制作や演奏体験をさらに高めることを目的としています。

ラインナップには、『Limited Edition American Vintage II 1951 Nocaster(R)』を筆頭に、75年にわたり音楽の歴史を支えてきたTelecasterのレガシーを称える『75th Anniversary Telecaster Collection』、フェンダーを象徴するシルエットに高出力なハードロックサウンドを融合した新シリーズ『Player Fusion Series』、さらにトーンを損なうことなくシングルコイル特有のハムノイズを低減する、電池不要の革新的なパッシブノイズリダクションシステム「Fender Silent System(TM)」を新たに搭載した『Limited Edition Pro Classic Series』など、注目の新製品が多数登場します。また、大胆な新作が加わった『Squier Paranormal Series』ほか、アコースティックギター『California Deluxe Series』にも、ステージパフォーマンスを意識した7つの新モデルが追加されます。

フェンダー ギター部門 最高製品責任者のジャスティン・ノーヴェルは次のようにコメントしています。「今回のコレクションの最大の魅力は、幅広いミュージシャンに響く点にあります。1951年製Nocasterの純粋なサウンドを追求する人であれ、ダウンチューニングの轟音を堂々と奏でられるギターを求めてFusion Telecasterを選ぶ人であれ、これらの楽器は、あらゆるミュージシャンを念頭において製作されました。世界中のプレイヤーの手にこれらの製品が届けられるのが今からとても楽しみです。」

製品の詳細・一覧は、こちら(https://www.dropbox.com/scl/fi/s1y9a5oj1vloduqa18fbf/2026-_2026.6.19.pdf?rlkey=6h3tktwv8mgdm5zqtwqdm03z1&st=rbtpq1vf&dl=0)をご覧ください。