「グラモアブラ」から6月19日（金）26SS新色２色が登場。【新色発売記念企画】大好評！グラモアブラ「購入で＋ショーツもらえる」キャンペーンを実施!!

イーゲート株式会社

女性一人ひとりの美しさを引き出す育乳ブラ専門ブランド「glamore（グラモア）」を展開するイーゲート株式会社（本社：福井県福井市、代表取締役：代表取締役：野坂鐵郎）が、「グラモアブラ」の新色2色の予約販売を開始します。

シリーズ累計150万枚を突破している「グラモアブラ」は、2026年5月時点での楽天口コミ数8,100件、★4.47の高レビュー。2026年4月時点でのお客様満足度は96.3％を記録しています。また、誕生以来、改良を重ねるとともにさまざまな新色を発表していることも、ファンにとっては大きな魅力のひとつ。今回の新色2色は26SSのキーカラーを採用、インナーから夏のファッションを楽しんで頂けます。

公式サイトはこちら https://www.glamore.jp/

女性の体型変化による悩みに寄り添い

自分の胸だけで理想のバストを実感させてくれる“育乳ブラ”

産後の体型変化に悩んだデザイナーが、“自分と同じように、ライフステージとともに変化するからだに悩む女性たちに寄り添いたい”との思いから開発した「グラモアブラ」は、発売以来シリーズ累計販売数150万枚を突破、ロングランで愛されるブラとなりました。体型変化に悩んでいる女性でも、“自分の胸だけで理想のバストを実感”できるのが最大の特徴です。脇から胸の脂肪を寄せてカップに収めやすいよう設計されているので、厚手のパッドに頼ることなしに、くっきり谷間や段差レス背中を実現できます。

2026春夏の新色は、清涼感いっぱいの「ブルーベール」と

ビビッドな「コーラルピーチ」



2026春夏の新色は、今期のキーカラーとして注目されているディープブルーとオレンジ系の暖色を厳選。インナーからトレンドを取り入れることによって、ワンランクアップした夏のファッションを楽しんでいただけます。

グラモアブラ/イーゲート株式会社

グラモアブラ初の深く洗練されたブルー系カラー「ブルーベール」は、薄着の季節に涼しげな印象をもたらしてくれるマストハブカラー。白の下地に濃い青緑のレースを重ねることによって、夏の水面のような奥行きが表現されています。

グラモアブラ/イーゲート株式会社

ピーチトーンのレースがヘルシーな血色感をもたらす「コーラルピーチ」は、華やかさとやさしさの両方を感じさせてくれます。肌馴染みのよさが抜群なので、オレンジ系の色が苦手な人でも自分らしく着こなして、ビビッドな暖色トレンドを日常に取り入れることができます。

上下セットでさらに嬉しい！新色発売記念として「ブラ購入で+ショーツもらえる」キャンペーンを実施!!

グラモアブラ「ブルーベール」と「コーラルピーチ」の新色発売を記念して、グラモアブラ（全カラー対象）をご購入された方に、お揃いカラーのセットショーツが1枚もらえるキャンペーンを７月３日（金）AM 9：59まで実施します！

グラモアブラ/イーゲート株式会社

【商品情報】

■グラモアブラ 価格：5,280円 サイズ：A70～75、B65～75、Ｃ～G65～80

URL：https://www.glamore.jp/c/brand/glamore/ft0087

■スタンダードショーツ 価格：1,980円 サイズ：M、L、LL

URL： https://www.glamore.jp/c/panties/ft0088

■デザインショーツ 価格：1,980円 サイズ：M、L、LL

URL： https://www.glamore.jp/c/panties/ft0135

■タンガ 価格：1,980円 サイズ：M、L

URL： https://www.glamore.jp/c/panties/ft0174

■総レースショーツ 価格：1,980円 サイズ：M、L、LL

URL： https://www.glamore.jp/c/panties/ft0471

■なめらかフィットショーツ 価格：1,980円 サイズ：M、L、LL

URL： https://www.glamore.jp/c/panties/ft0479

カラー：【新色】ブルーベール、コーラルピーチ

※新色はスタンダードショーツ、デザインショーツ、タンガ、総レースショーツ

【販売予定】

2026年6月19日13:00予約開始 6月26日(金)発送予定

glamore(グラモア)について

ブランドコンセプト ～キレイのために、今始めよう。～

ライフステージが進むにつれて変わりゆくからだの変化に寄り添い、ポジティブな気持ちを与えるブランドです。2013年、前身となるショップのネット運営を開始。2015年、社内デザイナーの「出産後のバストに悩んできた自分の経験をもとに、同じ悩みを持つ女性をサポートしたい」との想いから「グラモアブラ」が誕生しました。2018年、2019年には楽天市場にて楽天ショップ・オブ・ザ・イヤーを受賞。2023年より一部店舗販売を開始したほか、下記ECサイトで展開中。2026年5月現在、「グラモアブラ」シリーズは累計販売数150万枚を突破しています。



販売サイト

公式: https://www.glamore.jp/

Amazon: https://www.amazon.co.jp/stores/page/EEF79C8F-EF12-49B5-A207-3077B5AB274A

e-gate shop楽天市場店: https://www.rakuten.ne.jp/gold/ftapparel/

e-gate shop Yahoo!店: https://store.shopping.yahoo.co.jp/glamore/

【会社概要】

名称：イーゲート株式会社

創業：1995年3月6日

代表者：代表取締役 野坂 鐵郎

事業内容 : インナーウェアの企画、開発、製造、販売、医療用製品製造、インターネット販売

所在地：本社 〒910-0102福井市川合鷲塚町40-10

東京デザインスタジオ 〒105-0014東京都港区芝2-10-1 芝ブライトビル2F

企業サイト： https://www.e-gate.global/

企業SNS（Instagram）：https://www.instagram.com/egate.global/

公式サイト: https://www.glamore.jp/

Amazon: https://www.amazon.co.jp/stores/page/EEF79C8F-EF12-49B5-A207-3077B5AB274A

e-gate shop楽天市場店: https://www.rakuten.ne.jp/gold/ftapparel/

e-gate shop Yahoo!ショッピング店: https://store.shopping.yahoo.co.jp/glamore/

Instagram: https://www.instagram.com/glamore_web/

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