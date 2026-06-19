プロサッカー選手　小泉佳穂、公式アプリリリースのお知らせ

株式会社クライド

株式会社クライド（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：金田 洋夏）はプロサッカー選手、小泉佳穂（こいずみ よしお）氏と共同で公式アプリ「Ko-izm」の企画・開発を行い、2026年6月19日より提供を開始したことをお知らせいたします。

「Ko-izm」は、SNSなど既存のプラットフォームにとらわれず、クライドの提供する“StandAlone”という独自のプラットフォーム上に形成された、クリエイターとファンをつなぐ専用ファンコミュニティアプリです。

StandAloneは、SNSの写真投稿、つぶやき、配信などが1つのアプリに集約されたプラットフォームで、SNSのレギュレーションの影響を受けることなく、自由にコンテンツが発信できるようになっています。

今後とも小泉佳穂氏の応援をよろしくお願いいたします。

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■小泉佳穂からのメッセージ

いつも応援してくださる皆さん、本当にありがとうございます。

公式アプリ「Ko-izm」をリリースしました。

このコミュニティでは、普段なかなか伝えられない自分の考えや想いも発信しながら、

皆さんと特別な時間を共有していけたら嬉しいです。

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Instagram： https://www.instagram.com/yoshio_koizumi_28/(https://www.instagram.com/yoshio_koizumi_28/)

■アプリ情報

『Ko-izm』

月額料金：Standardプラン 550円（税込）/月 Premiumプラン 1500円（税込）/月

アプリ登録用サイトURL： https://lp.ko-izm.stal.fun/(https://lp.ko-izm.stal.fun/)

※アプリストアの手数料が加算されるため、アプリ上での決済の場合「Standardプラン 800円（税込）/月 Premiumプラン 2180円（税込）/月」となります。上記アプリ登録用サイトからのご登録をおすすめいたします。

無料会員コンテンツ：information、SNS

Standardプランコンテンツ：information、SNS、Timeline、Group Chat、Live、Album

Premiumプランコンテンツ：information、SNS、Timeline、Group Chat、Live、Album、Gallery、LetterBox＋継続特典でリアル会員証をお届け

公式X：＠Ko_izm_info

■会社概要

社名：株式会社クライド

URL：https://www.craid-inc.com

設立：2017 年5月31日

代表者：金田 洋夏

事業内容：アドテクノロジー事業、デジタルサイネージ事業、メディア開発事業、オフショア開発事業、ファンコミュニティ事業

■お問い合わせについて

＜報道関係のお問い合わせ＞

Email：corporate-planning@craid-inc.com｜経営企画本部 広報担当：越川