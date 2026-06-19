嘘やろ、1本50円！？驚愕の圧倒的コストパフォーマンス！屋台居酒屋「大阪満マル」から新名物『海もん串』が7月より新登場！
国内外で「屋台居酒屋 大阪満マル」を展開する株式会社イートファクトリーホールディングス（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：山口功）は、2026年7月より、満を持して新メニュー『海もん串（うみもんぐし）』を提供開始いたします。選び抜かれた3種の海鮮素材（タコ・貝柱・アサリ）を、なんと1本50円（税込55円）という驚愕の破格値でご提供。お酒のアテとしてこれ以上ない完璧な新名物の誕生です。
「屋台居酒屋 大阪満マル」は、1号店のオープンから17年、皆様からの熱いご支援のおかげで、現在では国内外に50を超える店舗を展開するまでに成長いたしました。寿司は1貫100円（税込）から、名物の串かつも1本100円（税込）から、一品料理も200円台からと圧倒的な価格と品質（ちゃんと美味しい）を両立し、多くのお客様から“コスパ最強居酒屋”として親しまれております。
この度、大阪満マルのさらなる看板メニューとして加わるのが、海の幸を贅沢に使った『海もん串』です。物価高騰が続く現代において、お客様に喜んでいただくため「1本50円（税込55円）」という驚きの価格を実現いたしました。
■ 新商品『海もん串』の魅力と特徴
1. 従来のイメージを覆す！ “無限ループ確定”の新感覚の50円海鮮串かつ”
居酒屋における「低価格な串メニュー」といえば、一般的には鶏皮串やホルモン串が主流ですが、脂身が多く数本で食べ飽きてしまうことも少なくありません。しかし、新登場の『海もん串』は違います。サラリとした軽やかな衣に包まれているのは、旨味が詰まった海鮮素材。油っこさを一切感じさせず、いくら食べても飽きが来ない仕上がりとなっています。
2. 素材本来の旨味を引き立てる「あっさり塩」でチート級のウマさ！
『海もん串』の最もおすすめの食べ方は、ソースではなく、軽く塩を振ってお召し上がりいただくスタイルです。
サクッとした衣の食感のあと、口の中に広がるタコ・貝柱・アサリのジューシーな磯の香りと凝縮された旨味はまさに絶品。あまりの美味しさと軽さに、10本程度はペロリと平らげてしまう、まさに“チート級”美味しさです。ビールやハイボール、レモンサワーなど、冷たいお酒のお供（アテ）としてこれ以上ない完璧な相性を誇ります。
■ メニュー・価格ラインナップ
〇海もん串 単品（タコ／貝柱／アサリ） 各 50円（55円）
お好きな素材を1本からお気軽に注文いただけます。
〇3種12本盛り 600円（660円）
3種の素材が各4本ずつ入った、たっぷり楽しめる基本セット。
〇3種15本盛り 750円（825円）
大満足のボリューム。グループでのシェアにも最適です。
〇3種18本盛り 900円（990円）
1,000円を切る破格さで18本の大ボリュームを実現。
〇3種30本盛り1,500円（1,650円）
テーブルを華やかに彩る、圧巻の売切御免・特大ボリューム盛り！
■販売概要
提供開始日 2026年7月より順次スタート
展開店舗 下記に記載の15店舗にて展開。順次提供店拡大予定。
■対象店舗一覧
「屋台居酒屋 大阪 満マル 天神橋5丁目店」
予約・詳細はコチラ：https://osaka-manmaru.com/shoplist/manmaru_tengo/
「屋台居酒屋 大阪 満マル 天神橋3丁目店」
予約・詳細はコチラ：https://osaka-manmaru.com/shoplist/manmaru_tensan/
「屋台居酒屋 大阪 満マル 西九条南店」
予約・詳細はコチラ：https://osaka-manmaru.com/shoplist/manmaru_nishikujyouminami/
「屋台居酒屋 大阪 満マル 西九条店」
予約・詳細はコチラ：https://osaka-manmaru.com/shoplist/nisikujo/
「屋台居酒屋 大阪 満マル 鶴橋駅前店」
予約・詳細はコチラ：https://osaka-manmaru.com/shoplist/manmaru_tsuruhashi/
「屋台居酒屋 大阪 満マル 古川橋店」
予約・詳細はコチラ：https://osaka-manmaru.com/shoplist/furukawabashi/
「屋台居酒屋 大阪 満マル 香里園店」
予約・詳細はコチラ：https://osaka-manmaru.com/shoplist/manmaru_kourien/
「屋台居酒屋 大阪 満マル 阪急高槻店」
予約・詳細はコチラ：https://osaka-manmaru.com/shoplist/manmaru_takatsuki/
「屋台居酒屋 大阪 満マル 摂津富田店」
予約・詳細はコチラ：https://osaka-manmaru.com/shoplist/manmaru_setutonda/
「屋台居酒屋 大阪 満マル 尼崎店」
予約・詳細はコチラ：https://osaka-manmaru.com/shoplist/manmaru_amagasaki/
「屋台居酒屋 大阪 満マル 伏見桃山店」
予約・詳細はコチラ：https://osaka-manmaru.com/shoplist/manmaru_fushimimomoyama/
「屋台居酒屋 大阪 満マル 京都二条駅前店」
予約・詳細はコチラ：https://osaka-manmaru.com/shoplist/manmaru_kyotonijyo/
「屋台居酒屋 大阪 満マル 米子駅前店」
予約・詳細はコチラ：https://osaka-manmaru.com/shoplist/manmaru_yonago/
「大阪新世界 山ちゃん 山ちゃん 鳥取駅前店」
予約・詳細はコチラ：https://osaka-manmaru.com/shoplist/yamacyan_tottori/
「大阪屋台居酒屋 ニュー山ちゃん JR鳥取店」
予約・詳細はコチラ：https://osaka-manmaru.com/shoplist/jr-tottori/
《会社概要》
会社名：株式会社イートファクトリーホールディングス
所在地：大阪府大阪市北区天神橋3丁目4-14 天満ガーデン 4F
代表者：代表取締役 山口功
設立：2010年6月 | 事業内容：飲食店経営／店舗プロデュース、コンサルティング、FC本部
URL：https://www.eat-factory.com/