『ペルソナ６』ウィッシュリスト受付開始！「ペルソナ４ リバイバルTV」公開中
この度、株式会社セガのグループ会社の株式会社アトラスは『ペルソナ６』と『ペルソナ４ リバイバル』に関する情報を公開いたしました。
『ペルソナ６』ウィッシュリスト登録受付開始！
『ペルソナ』シリーズナンバリング最新作『ペルソナ６』の各ストアページがオープン！各ストアにてウィッシュリスト登録を受付開始しています。
Microsoft Store、PlayStation Store、Steamより、ご登録いただけます。
Microsoft Store：https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/r/9N6H2WJRZF39
PlayStation Store：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10009619
Steam：https://store.steampowered.com/app/2649560/
『ペルソナ４ リバイバル』のゲーム情報をお届けする「ペルソナ４ リバイバルTV」公開中！
『ペルソナ４ リバイバル』の物語や個性的な登場人物、新しくなった要素など、本作の魅力をたっぷりお届けする特別番組「ペルソナ４ リバイバルTV」が公開中！
ぜひご覧ください。
番組アーカイブはこちら
https://www.youtube.com/watch?v=dG-Z6zLhksg(https://www.youtube.com/watch?v=dG-Z6zLhksg)
『ペルソナ４ リバイバル』国内最速体験会応募受付は21日(日)まで！
『ペルソナ４ リバイバル』の特別体験会が7月12日(日)に都内某所にて実施予定！
専用ページよりご応募いただいた方から抽選でご招待いたします。応募受付は6月21日(日)23:59まで！
『ペルソナ４ リバイバル』をいち早く楽しみいただける機会となりますので、ぜひ奮ってご応募ください！
詳細はこちらよりご確認ください
https://p-ch.jp/news/23913/(https://p-ch.jp/news/23913/)
『ペルソナ４ リバイバル』 製品情報
タイトル名
ペルソナ４ リバイバル（ペルソナフォー リバイバル）
発売日
2027年2月18日
予約購入特典
ペルソナ４ リバイバル: P3R＆P5R Extra BGMセット
※2027年2月17日23:59（JST）までに購入すると付属します。
価格
・『ペルソナ４ リバイバル: リミテッドボックス』：18,480円（税込）
・『ペルソナ４ リバイバル: デジタルプレミアムエディション』：13,640円（税込）
・『ペルソナ４ リバイバル: デジタルデラックスエディション』：11,880円(税込)
・パッケージ通常版/ダウンロード通常版：9,900円（税込）
プラットフォーム
Xbox Game Pass / Xbox Series X|S / Windows / PlayStation5 / Steam
※パッケージ版はPlayStation5のみ
ジャンル
RPG
CERO
B
字幕言語
日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、ロシア語、ポーランド語、トルコ語、ブラジリアンポルトガル語、ラテンアメリカスペイン語、簡体字、繁体字、韓国語、タイ語
ボイス
日本語、英語
制作
株式会社アトラス P-Studio
権利表記
(C)ATLUS. (C)SEGA.
『ペルソナ６』 製品情報
タイトル名
ペルソナ６（ペルソナシックス）
プラットフォーム
Xbox Game Pass / Xbox Series X|S / Windows /PlayStation5 / Steam
※パッケージ版はPlayStation5のみ
発売日
未定
ジャンル
RPG
制作
株式会社アトラス P-Studio
権利表記
(C)ATLUS. (C)SEGA.
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。