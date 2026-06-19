『ペルソナ６』ウィッシュリスト受付開始！「ペルソナ４ リバイバルTV」公開中

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株式会社セガ

この度、株式会社セガのグループ会社の株式会社アトラスは『ペルソナ６』と『ペルソナ４ リバイバル』に関する情報を公開いたしました。


『ペルソナ６』ウィッシュリスト登録受付開始！




『ペルソナ』シリーズナンバリング最新作『ペルソナ６』の各ストアページがオープン！各ストアにてウィッシュリスト登録を受付開始しています。


Microsoft Store、PlayStation Store、Steamより、ご登録いただけます。


Microsoft Store：https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/r/9N6H2WJRZF39


PlayStation Store：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10009619


Steam：https://store.steampowered.com/app/2649560/



　


『ペルソナ４ リバイバル』のゲーム情報をお届けする「ペルソナ４ リバイバルTV」公開中！




『ペルソナ４ リバイバル』の物語や個性的な登場人物、新しくなった要素など、本作の魅力をたっぷりお届けする特別番組「ペルソナ４ リバイバルTV」が公開中！


ぜひご覧ください。


番組アーカイブはこちら


https://www.youtube.com/watch?v=dG-Z6zLhksg(https://www.youtube.com/watch?v=dG-Z6zLhksg)



　


『ペルソナ４ リバイバル』国内最速体験会応募受付は21日(日)まで！




『ペルソナ４ リバイバル』の特別体験会が7月12日(日)に都内某所にて実施予定！


専用ページよりご応募いただいた方から抽選でご招待いたします。応募受付は6月21日(日)23:59まで！


『ペルソナ４ リバイバル』をいち早く楽しみいただける機会となりますので、ぜひ奮ってご応募ください！


詳細はこちらよりご確認ください


https://p-ch.jp/news/23913/(https://p-ch.jp/news/23913/)



　


　


『ペルソナ４ リバイバル』 製品情報


タイトル名


ペルソナ４ リバイバル（ペルソナフォー リバイバル）


発売日


2027年2月18日


予約購入特典


ペルソナ４ リバイバル: P3R＆P5R Extra BGMセット


※2027年2月17日23:59（JST）までに購入すると付属します。


価格


・『ペルソナ４ リバイバル: リミテッドボックス』：18,480円（税込）


・『ペルソナ４ リバイバル: デジタルプレミアムエディション』：13,640円（税込）


・『ペルソナ４ リバイバル: デジタルデラックスエディション』：11,880円(税込)


・パッケージ通常版/ダウンロード通常版：9,900円（税込）


プラットフォーム


Xbox Game Pass / Xbox Series X|S / Windows / PlayStation5 / Steam


※パッケージ版はPlayStation5のみ


ジャンル


RPG


CERO


B


字幕言語


日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、ロシア語、ポーランド語、トルコ語、ブラジリアンポルトガル語、ラテンアメリカスペイン語、簡体字、繁体字、韓国語、タイ語


ボイス


日本語、英語


制作


株式会社アトラス P-Studio


権利表記


(C)ATLUS. (C)SEGA.


　


　


『ペルソナ６』 製品情報


タイトル名


ペルソナ６（ペルソナシックス）


プラットフォーム


Xbox Game Pass / Xbox Series X|S / Windows /PlayStation5 / Steam


※パッケージ版はPlayStation5のみ


発売日


未定


ジャンル


RPG


制作


株式会社アトラス P-Studio


権利表記


(C)ATLUS. (C)SEGA.


　


　


■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。