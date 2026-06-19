『ペルソナ６』ウィッシュリスト受付開始！「ペルソナ４ リバイバルTV」公開中

株式会社セガ

この度、株式会社セガのグループ会社の株式会社アトラスは『ペルソナ６』と『ペルソナ４ リバイバル』に関する情報を公開いたしました。

『ペルソナ６』ウィッシュリスト登録受付開始！

『ペルソナ』シリーズナンバリング最新作『ペルソナ６』の各ストアページがオープン！各ストアにてウィッシュリスト登録を受付開始しています。

Microsoft Store、PlayStation Store、Steamより、ご登録いただけます。

Microsoft Store：https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/r/9N6H2WJRZF39

PlayStation Store：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10009619

Steam：https://store.steampowered.com/app/2649560/

『ペルソナ４ リバイバル』のゲーム情報をお届けする「ペルソナ４ リバイバルTV」公開中！

『ペルソナ４ リバイバル』の物語や個性的な登場人物、新しくなった要素など、本作の魅力をたっぷりお届けする特別番組「ペルソナ４ リバイバルTV」が公開中！

ぜひご覧ください。

番組アーカイブはこちら

https://www.youtube.com/watch?v=dG-Z6zLhksg(https://www.youtube.com/watch?v=dG-Z6zLhksg)

『ペルソナ４ リバイバル』国内最速体験会応募受付は21日(日)まで！

『ペルソナ４ リバイバル』の特別体験会が7月12日(日)に都内某所にて実施予定！

専用ページよりご応募いただいた方から抽選でご招待いたします。応募受付は6月21日(日)23:59まで！

『ペルソナ４ リバイバル』をいち早く楽しみいただける機会となりますので、ぜひ奮ってご応募ください！

詳細はこちらよりご確認ください

https://p-ch.jp/news/23913/(https://p-ch.jp/news/23913/)

『ペルソナ４ リバイバル』 製品情報

タイトル名

ペルソナ４ リバイバル（ペルソナフォー リバイバル）

発売日

2027年2月18日

予約購入特典

ペルソナ４ リバイバル: P3R＆P5R Extra BGMセット

※2027年2月17日23:59（JST）までに購入すると付属します。

価格

・『ペルソナ４ リバイバル: リミテッドボックス』：18,480円（税込）

・『ペルソナ４ リバイバル: デジタルプレミアムエディション』：13,640円（税込）

・『ペルソナ４ リバイバル: デジタルデラックスエディション』：11,880円(税込)

・パッケージ通常版/ダウンロード通常版：9,900円（税込）

プラットフォーム

Xbox Game Pass / Xbox Series X|S / Windows / PlayStation5 / Steam

※パッケージ版はPlayStation5のみ

ジャンル

RPG

CERO

B

字幕言語

日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、ロシア語、ポーランド語、トルコ語、ブラジリアンポルトガル語、ラテンアメリカスペイン語、簡体字、繁体字、韓国語、タイ語

ボイス

日本語、英語

制作

株式会社アトラス P-Studio

権利表記

(C)ATLUS. (C)SEGA.

『ペルソナ６』 製品情報

タイトル名

ペルソナ６（ペルソナシックス）

プラットフォーム

Xbox Game Pass / Xbox Series X|S / Windows /PlayStation5 / Steam

※パッケージ版はPlayStation5のみ

発売日

未定

ジャンル

RPG

制作

株式会社アトラス P-Studio

権利表記

(C)ATLUS. (C)SEGA.

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。