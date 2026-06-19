【佐賀県有田町】九州陶磁文化館のカフェに、ヴィーガンランチセットが新登場

株式会社スチームシップ

佐賀県有田町の九州陶磁文化館内にあるヴィーガン・カフェ「CAFE USEUM ARITA（カフェユージアムアリタ）」。新メニューとして、地元産のこだわり食材がつまった「九陶ヴィーガンランチセット」の提供をスタート！

多くの作り手の想いをひと皿にのせて

新メニュー「九陶ヴィーガンランチセット」の魅力は、心身にやさしいヴィーガン料理と美しい器を一度に気軽に楽しめること。器も食材も料理も、佐賀・有田を中心とした作り手の想いがつまったセットメニューです。佐賀という土地が育んだ食材と、同じ土から生まれた有田焼の器。その親和性を、ひと皿の上で表現しました。メイン・デザート・ドリンク、それぞれその日の気分やお好みで選び、お楽しみください。

MENU

■九陶ヴィーガンランチセット （A＋B＋C）2,800円

■デザートセット（B＋C）1,400円

A：スパイスカレー または 豆乳担々麺（冷・温） ※ライス＋200円

B：6種の中から選べるデザート

1 有田ごどうふ 和風パフェ 2 チョコかぼちゃテリーヌ

3 〈森の果樹園〉のレモンケーキ 4 嬉野茶ティラミス

5 本日の自家製アイス（ダブル） 6 アフォガート（抹茶 または エスプレッソ）

C：コーヒー または ソフトドリンク または 自然栽培茶・ハーブティー

フレンチプレスコーヒー、オーツミルクラテ、〈たきのれもん〉のクラフトレモネード、佐賀県産みかん100％オレンジジュース、〈あはひの〉の自然栽培茶、〈川久保農園〉の季節のハーブティーなどから選べます。

※上記食事メニューは11:00～提供可能 ※価格は税込です。

【Aで選べる】ヴィーガンスパイスカレー

佐賀県有田産の〈満天きくらげ〉や、有田の棚田米を使ったきのこたっぷりのスパイスカレー。キヌアサラダ添え。

【Aで選べる】ヴィーガン豆乳担々麺

無添加・国産大豆〈LOVEG〉の肉味噌に天然木樽熟成醤油のかえしを使った本格派の担々麺。豊潤なゴマの香りと旨みが口いっぱいに広がります。※冷・温 / 辛さの調整が可能

【Bで選べる】本日の自家製アイス 菊ねりクッキー添え

豆乳ベースの自家製クラフトアイス。素材の味が引き立つ季節のフレーバー。

※期間限定 ※テイクアウトOK

※本日のアイスはスタッフにおたずねください

【Bで選べる】嬉野抹茶アフォガート

嬉野市〈あはひの〉自然栽培茶を使用。濃い抹茶がアイスの甘さを引き立てます。

【Bで選べる】エスプレッソ アフォガート

〈Have a nice coffee.〉佐賀焙煎所の豆を使用したエスプレッソと、自家製アイスのほろ苦アフォガート。

※期間限定 ※テイクアウトOK

使用食材の一例

・有田の棚田米（スパイスカレーのライス）

・伊万里市〈森の果樹園〉の無農薬レモン（レモネード・レモンケーキ）

・嬉野市〈あはひの〉の自然栽培茶（嬉野茶ティラミス・ドリンク）

・〈川久保農園〉の完全無農薬ハーブ（季節のハーブティー）

・〈Have a nice coffee.〉佐賀焙煎所の焙煎豆（コーヒー）など

「九陶に来たら、九陶ランチ」を定番に

ランチセットの名前の頭についている「九陶（きゅうとう）」は、地元の方々に愛されてきた九州陶磁文化館の呼び名。「九陶に来たら、九陶ランチ」と、この場所の名物になってほしいという想いを込めました。

九州陶磁文化館は、江戸時代の古伊万里や九州各地の古陶磁などが展示され、世界中からたくさんの観光客が来館。ゴールデンウィークには、周辺で町の一大イベント「有田陶器市」が開催され、国内外から訪れた多くの方でにぎわいます。

このカフェは「器と料理と人をつなぐ場所」。名品の器に触れながらゆったりと地域の食材を堪能し、有田の街へと繰り出す。CAFE USEUM ARITAを観光の拠点に、有田町のさまざまな魅力を体感してください。

カフェ店内は有田焼の美しい白磁と鮮やかな青（呉須）をイメージ

エグゼクティブ・シェフ 高岡 盛志郎

佐賀市出身。料亭で日本料理を学び、2004年に渡米。カリフォルニアで6年間働き、有名レストラン「シェ・パニース」にも影響を受ける。帰国後、佐賀市で「TIMER CALIFORNIA KITCHEN」をオープン。2019年に有田町に移住し「TIMERの宿」、2022年12月にベジタリアンカフェ「薪の宿から」をオープンするなど多くの経営実績を持つ。2026年2月「CAFE USEUM ARITA」のエグゼクティブ・シェフに就任。

店舗概要

店名 ：CAFE USEUM ARITA（カフェ ユージアムアリタ）

所在地 ：佐賀県西松浦郡有田町戸杓乙3100-1 佐賀県立九州陶磁文化館 3F

営業時間：9:00～17:00（料理 L.O.16:00/デザート・ドリンク L.O.16:30）

定休日 ：月曜日（※祝日の場合は営業し、翌日が定休日。臨時休業等はSNSにて告知）

席数 ：32席

WEBサイト▶https://cafe-useumarita.jp/

Instagram ▶https://www.instagram.com/cafe_useum_arita/

Threads ▶https://www.threads.com/@cafe_useum_arita

運営会社 スチームシップの想い～地域の“宝”を国内外へ届ける～

「地域の宝探しカンパニー」をコンセプトに掲げるスチームシップは、2017年4月に佐賀県有田町で創業。ふるさと納税支援事業を通して、地域に眠る“宝”を掘り起こし、その魅力を全国に発信してきました。

今回スチームシップがカフェ事業を展開した理由。それは地域の「宝」である九州陶磁文化館にもっと光を当てたいと考えたからです。美術館に足を運んでカフェに立ち寄る人だけでなく、カフェを目的に足を運んで美術館を楽しむ人をふやしたい。そして地域のファンをつくりたい。私たちは「CAFE USEUM ARITA」を通じて有田焼の魅力、この美術館の魅力、そして有田の食材を活かした料理の魅力を世界中の人々に届けていきたいと考えています。



会社名 ：株式会社スチームシップ

代表者 ：代表取締役 藤山 雷太

本社 ：〒859-3701 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷961番地1 2F

設立日 ：2017年4月13日

資本金 ：1億円

従業員数 ：411名

事業内容 ：地域密着型ふるさと納税支援事業、地域活性化事業（カフェ事業、教育事業）

ホームページ：https://steamship.co.jp/