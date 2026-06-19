【7/7(火) 無料ウェビナー】建設業界のAI活用 - BIM移行を見据えた「2D図面×AI」による積算業務改善を解説

AICE株式会社

AICE株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：佐藤 匠、以下「AICE」）は、2026年7月7日（火）12:00-12:30、建設業界におけるAI活用をテーマにした無料オンラインウェビナー「建設業界のAI活用 - BIM移行を見据え、2D図面×AIで積算業務をどう改善するか」を開催いたします。



本ウェビナーでは、BIM移行を見据えながら、今ある2D図面を活用した積算業務改善に着目。

2D図面×AIで変えられる領域と、人の判断が残る領域を、設備工事会社の実案件をもとに整理します。

【開催背景】

まずは申し込む :https://us06web.zoom.us/webinar/register/9217793557876/WN_9arm23HIRYeQMaYFRfarPw（参加無料 / 先着30名）

建設業界では、BIMをはじめとした3Dデータ活用への関心が高まっています。

一方で、BIMへの移行には作成・運用・コスト面のハードルもあり、

現場の実務では今ある2D図面を前提に業務を進めているケースも少なくありません。

特に積算業務では、図面から設備情報や数量を読み取り、確認する作業が属人化しやすく、

担当者の経験や確認作業に依存しがちです。

BIMを推進したい一方で、目の前の2D図面業務をどう効率化するかは、

多くの企業にとって現実的な課題です。

本ウェビナーでは、BIM移行を見据えながら、今ある2D図面とAIを活用して積算業務をどう改善できるのかを、設備工事会社の実案件をもとに整理します。

【本ウェビナーで得られること】

- 建設業界におけるAI活用とBIM移行の現在地BIMへの関心が高まる中で、今ある2D図面業務をどう改善対象として捉えるべきかを整理します。- なぜ今ある2D図面が積算業務改善の起点になるのか積算業務で発生する図面読み取りや数量確認を、AI活用の起点として見る考え方を紹介します。- 2D図面×AIで積算業務を改善できる部分図面情報の読み取りや数量拾い出しなど、AIに任せることで改善につながる領域を整理します。- 人が確認すべきポイントと導入時の注意点AIに任せる部分と、人が最終確認・判断すべき部分を切り分けて整理します。

今すぐ申し込む :https://us06web.zoom.us/webinar/register/9217793557876/WN_9arm23HIRYeQMaYFRfarPw（参加無料 / 先着30名）

【こんな方におすすめ】

- 建設業界でDX推進・業務改善を担当している方- BIM導入を進めたいが、現場の2D図面業務との接続に課題を感じている方- 積算業務の属人化や工数負荷を見直したい方- 図面読み取りや数量拾い出しにAIを活用できるか知りたい方

【開催概要】

- 日時: 2026年7月7日（火）12:00-12:30- 開催形式: オンライン（Zoom）- 参加費: 無料- 定員: 先着30名- 登壇者: 高橋 将生（AICE株式会社 代表取締役COO）- 主催: AICE株式会社

注意事項

内容は予告なく一部変更となる場合があります。

録音・録画・スクリーンショットの転載はご遠慮ください。

お申し込み時にいただいた情報は、AICE株式会社のプライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います。

【お申し込み方法】

下記zoomウェビナー登録ページよりお申し込みください。

今すぐ申し込む :https://us06web.zoom.us/webinar/register/9217793557876/WN_9arm23HIRYeQMaYFRfarPw（参加無料 / 先着30名）

【登壇者】

高橋 将生 / 代表取締役 COO

東京大学大学院 情報理工学研究科卒。米国IT企業にて金融業界・製薬業界・自動車業界における画像処理・自然言語処理を活用した機械学習プロジェクトのAIテックリードなどを経て、AICEを共同創業し代表取締役COOを務める。

【会社概要】

社名：AICE株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿２丁目６－１ 新宿住友ビル 18F

代表取締役CEO：佐藤匠

事業内容：AIエージェント基盤の提供、業界特化型DXコンサルティング、ローカルLLM／RAG環境の構築支援

URL：https://aice.co.jp

【お問い合わせ】

私たちは「匠」の技に「AIの知」をというミッションの元、

AIで日本の生産性を10倍にするという目標を掲げています。

まずはお気軽にご相談ください。

AICE株式会社 お問い合わせフォーム：

https://aice.co.jp/contact