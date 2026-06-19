【FRONTIER】Copilot+ PC、有機EL搭載、約837gの超軽量14型ノートPC＜NSPシリーズ＞発売

インバースネット株式会社

インバースネット株式会社（本社：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25、代表取締役社長：山本 慶次郎）（以下、当社）は、オリジナルBTOパソコン「FRONTIER」から、Core Ultra シリーズ3搭載の超軽量14型ノートPC＜NSPシリーズ＞の販売を2026年6月19日（金）より開始しています。

■製品の概要

このたび販売を開始いたしました製品は、インテル Core Ultra シリーズ3を搭載した14型ノートPC「NSPシリーズ」です。

Copilot+ PCに正式対応し、生成AIを活用した文書作成や画像編集、検索などの作業を快適にサポートします。筐体は約837gと超軽量でありながら、アメリカ国防総省の物資調達基準「MIL-STD 810H」準拠で高い耐久性能を誇り、出張などの持ち運びも容易です。また連続バッテリー駆動時間が約11時間(動画再生時)/約15時間(アイドル時)※の長時間駆動を実現しています。軽量ボディ、高精細な有機EL（AMOLED）ディスプレイ、AIアシスト機能、長時間バッテリーを兼ね備えたNSPシリーズは、ビジネスや学習はもちろん、クリエイティブワークなど幅広いシーンで活躍します。

※バッテリー駆動は「JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.3.0）」に基づいて測定しています。

こちらの製品は、FRONTIERダイレクトストア( https://www.frontier-direct.jp/ )にて、2026年6月19日（金）より販売を開始しています。

▼インテル Core Ultra シリーズ3搭載14型ノートPC＜NSPシリーズ＞はこちら

https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejNsp/(https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejNsp/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=P01)

FRONTIER_NSPシリーズ

■製品の特長

＜AI処理性能を高めたインテル Core Ultra シリーズ 3 プロセッサー搭載＞

インテル Core Ultra 7 プロセッサー 355／インテル Core Ultra 5 プロセッサー 325は、最新の「Panther Lake」世代を採用した薄型モバイル向けCPUです。先端プロセス「Intel 18A」による高速なPコア4基と、超省電力なLP Eコア4基の8コア構成により、快適なレスポンスと長時間のバッテリー駆動を両立します。AI専用の新世代NPUは、Core Ultra 7 プロセッサー 355で最大49TOPS、Core Ultra 5 プロセッサー 325で最大47TOPSのAI処理性能を発揮。Microsoftが定める「Copilot+ PC」の要件に対応し、AIを活用した文書作成や画像編集、オンライン会議の補助機能などを快適にサポートします。さらに、最新の「Xe3」内蔵GPUにより、高画質動画の再生もなめらか。日常作業からAI活用まで、幅広い用途を快適に支える先進のプロセッサーです。

＜14型 2.8K AMOLEDディスプレイ ― 高精細で美しい映像＞

本製品は、当社ノートパソコンとして初めて有機EL（AMOLED）ディスプレイを採用。2880×1800ドットの2.8K高解像度と、120Hzの高リフレッシュレートに対応し、スクロールや動画をなめらかに表示します。AMOLEDは、有機EL（OLED）ならではの自発光による深い黒と高コントラストを活かし、鮮やかな色彩表現と優れた応答性を実現するディスプレイです。16:10の広い表示領域により、文書作成や表計算などの作業も快適。写真や映像を美しく表示し、ビジネスからエンターテインメントまで快適に楽しめます。

＜約837gの超軽量設計でモバイルワークに最適＞

約837gの軽量ボディにより、毎日の通勤や出張、会議室への移動もスムーズ。バッグに入れても持ち運びやすく、外出先やオフィス内など、さまざまな場所で快適に作業できます。

＜最大5.8Gbpsの高速通信が可能なWi-Fi 7とBluetooth 6.0に対応＞

本製品は、Wi-Fi 7（IEEE 802.11be）に対応し、送信と受信を各2ストリームずつ並列処理する「2×2」MIMO方式により、最大5.8Gbpsの高速通信が可能です。大容量ファイルの送受信やオンラインミーティング中の資料読み込み、高解像度動画のストリーミングなど、通信負荷の高いシーンでも快適なワイヤレス通信をサポートします。従来規格のIEEE 802.11ax/ac/a/b/g/nにも対応しているため、既存の無線LAN環境でも安心して使用できます。さらにBluetooth 6.0にも対応し、ワイヤレスイヤホンやマウスなどの周辺機器も手軽に接続できます。

※Wi-Fi 7での通信には、Wi-Fi 7に対応した無線LANルーターが必要です。また、実際の通信速度は、接続機器や使用環境により異なります。

＜Windows Helloに対応した顔認証カメラ搭載＞

本製品はディスプレイ上部に、Windows Helloに対応した顔認証用の内蔵カメラを搭載しています。パスワード入力の手間を省き、顔認証で簡単かつ安全にサインイン可能。スリープ状態からの復帰時もスムーズに認証でき、セキュリティの向上と快適な操作開始を両立します。

＜MIL規格(MIL-STD-810H)をクリア＞

携帯性から持ち運ぶ機会が多く故障リスクが高いノートPCですが、本製品は厳しい耐久テストであるアメリカ国防総省が制定したMIL規格(MIL-STD-810H)に準拠したテストをクリアしております。強い衝撃を与えるテストや粉塵を吹き付けるテストなど、10項目にわたる過酷なテストをクリアし、ノートPCに必要な堅牢性が実証されておりますので、安心してご使用いただけます。

※これらのデータは試験の結果であり、同一の条件において破損しないこと、故障しないことを保証するものではありません。また、これらに対する修理費用は、保証期間内でも有料になります。

●インバースネット株式会社 概要

■本社所在地 ：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25 GRC 横浜ベイリサーチパーク 8階

■設立 ： 昭和26年12月14日

■資本金 ： 10,000万円

■代表者 ： 山本 慶次郎（代表取締役社長）

■事業内容 ： 自社製パーソナル・コンピュータ開発、製造及び販売、他

■取扱商品 ： 自社製パーソナル・コンピュータ（FRONTIERシリーズ）、パーソナル・コンピュータ用周辺機器、各種情報機器